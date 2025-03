Pure Storage FlashBlade//EXA: Neue Storage-Architektur für KI

Pure Storage stellt mit FlashBlade//EXA eine neue Speicherarchitektur für KI- und HPC-Umgebungen vor. Die neue Lösung soll dabei Kapazitäten in Exabyte-Größe und Performance von bis zu mehr als 10 Terabyte pro Sekunde in einem einzigen Namensraum bieten. Dabei setzt der Hersteller nicht auf eine traditionelle parallele Architektur, sondern skaliert Metadaten und Daten unabhängig voneinander nach einem disagreggierten Konzept. Dafür stehen Metadaten- und Daten-Nodes zur Verfügung, die sich skalieren lassen.

Das FlashBlade//EXA soll somit das gesamte Potenzial der GPU-intensiven KI- und HPC-Workloads ausschöpfen. FlashBlade-Hardware und -Software dienen als Metadaten-Node, als Datenknoten kommen Standardserver zum Einsatz. Der Anbieter plant mit dieser Produktlinie, in Kürze eine 2-HE-Node mit 3,6 Petabyte auf den Markt zu bringen.

Die Herausforderungen herkömmlicher Speicherlösungen in KI- und HPC-Umgebungen

Herkömmliche Speichersysteme wurden nicht für moderne KI-Anforderungen entwickelt und stoßen bei KI- und HPC-Anwendungen oft an ihre Grenzen. Eine ineffiziente Infrastruktur behindert die multimodale Datenverarbeitung und schränkt die GPU-Nutzung sowie die Effizienz der Arbeitslast ein. Ältere Systeme sind aufgrund von Metadatenbeschränkungen mit Skalierungs- und Leistungsproblemen konfrontiert. Die wachsende Komplexität der Infrastruktur und Silos für Anwendungsfälle erhöht die operative Belastung und den Ressourcenbedarf. Ineffiziente Infrastrukturen lassen zudem die Gesamtkosten in die Höhe schnellen und schmälern den ROI. Das veranlasste Pure Storage, seine Storage-Systeme mit FlashBlade//EXA in diese Richtung zu erweitern