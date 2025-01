Vergleichen Sie ESG-Tools von AWS, Azure und Google Cloud

Angesichts der zunehmenden globalen Herausforderungen suchen einige Unternehmen nach Möglichkeiten, ihre Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren und sich gleichzeitig für einen ethischen Umgang mit ihren Gemeinden einzusetzen. Da die Cloud eine dominierende Rolle in der Unternehmensinfrastruktur spielt, veröffentlichen Cloud-Dienstanbieter Tools, mit denen sich die Auswirkungen der Cloud auf die Welt überwachen lassen.

In diesem Artikel erfahren Sie, wie sich die Umwelt und damit zusammenhängende Faktoren mit Cloud Computing überschneiden. Darüber hinaus werden Umwelt-, Sozial- und Führungs-Tools (ESG, Environmental, Social and Governance) der wichtigsten Cloud-Anbieter vorgestellt, darunter Amazon, Microsoft und Google, sowie Optionen von Drittanbietern.

ESG und die Cloud

ESG ist ein Rahmenwerk, das die Auswirkungen und Nachhaltigkeit einer Organisation in diesen drei Aspekten bewertet:

1. Umwelt: Der Umweltaspekt konzentriert sich auf die Umweltverantwortung eines Unternehmens. Dazu gehört die Steuerung der Umweltauswirkungen durch Reduzierung der Treibhausgasemissionen, nachhaltiges Management der natürlichen Ressourcen und Vorbereitung auf physische Klimarisiken wie Überschwemmungen und Brände.

2. Soziales: Der soziale Aspekt untersucht die Beziehungen eines Unternehmens zu seinen Kunden, Mitarbeitern, Lieferanten und den Gemeinden, in denen es tätig ist. Dazu gehören das Humankapitalmanagement, faire Löhne, das Engagement der Mitarbeiter und die allgemeinen Auswirkungen des Unternehmens auf die Gesellschaft.

3. Führung: Der Governance-Teil konzentriert sich auf die internen Praktiken und Richtlinien eines Unternehmens, die seine Handlungen, seine Führung, seine Anreize und sein Gesamtmanagement leiten. Zu den wichtigsten Überlegungen gehören Anreize für Führungskräfte, die mit nachhaltigen Praktiken in Einklang stehen, Aktionärsrechte sowie die Transparenz und Rechenschaftspflicht der Unternehmensführung.

ESG befindet sich in der Investmentwelt an einem Wendepunkt. Es hat eine bedeutende Rolle bei der Anlageentscheidung eingenommen, da es nichtfinanzielle Faktoren zur Ergänzung der traditionellen Finanzanalyse nutzte, um die Chancen und Risiken in einem Unternehmen besser zu analysieren.

Abbildung 1: Das sind die drei Säulen der ESG.

Cloud Service Provider (CSPs) spüren auch den Druck des Marktes und der Investoren, ihre ESG-Leistung zu verbessern, insbesondere angesichts der Auswirkungen des Wachstums von Rechenzentren auf die Umwelt. ESG-Bemühungen machen Cloud Computing effizienter als herkömmliche IT-Infrastrukturgeschäft, wodurch sich die Umweltbilanz der CSPs verbessert. Potenzielle Kunden, die aus dem IT-Infrastrukturgeschäft aussteigen wollen, aber dennoch durch Steigerung ihrer Energieeffizienz und Reduzierung von Abfall ein guter Unternehmensbürger sein wollen, entscheiden sich eher für einen Cloud-Anbieter mit einem ESG-Rahmen.

Cloud-Dienste können auch Initiativen zur Dekarbonisierung beschleunigen, wodurch die Implementierungskosten gesenkt und die Einhaltung von Klimaregulierungen unterstützt werden. KI, maschinelles Lernen und das IoT, allesamt gefragte Cloud-Dienste, können zu Dekarbonierungsbemühungen beitragen.