Generative KI: Die Nachhaltigkeitsprobleme erklärt

Es gibt wohl keine andere Technologie, die so sehr in den Vordergrund gerückt wird oder so viel Faszination auslöst wie ChatGPT und andere Versionen an generativer KI.

In der Tat hat generative KI (GenAI) in der Tech-Szene und im öffentlichen Bewusstsein enorme Aufmerksamkeit erhalten. Die Technologie hat zwar eine Reihe von Vorteilen, aber es lohnt sich, einige Zeit darauf zu verwenden, sich über ihre Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit zu informieren, um bessere Entscheidungen treffen zu können.

Wie viele andere digitale Technologien wirkt sich auch diese in einer Weise auf die Umwelt aus, die den meisten Menschen nicht bewusst ist. Angesichts des wachsenden Drucks, Kohlenstoffemissionen zu überwachen und über Umwelt-, Nachhaltigkeits- und Governance-Themen (ESG) zu berichten, können es sich Unternehmen nicht leisten, dieses wichtige Thema zu ignorieren, zumal GenAI einen hohen Ressourcenbedarf und einen beträchtlichen Kohlenstoff-Fußabdruck hat.

Der Rechenaufwand für die Ausführung von GenAI-Modellen ist enorm und wenn zahlreiche Computer für diese Modelle betrieben werden – sei es, um sie zu trainieren oder um sie zu nutzen – benötigen sie enorme Mengen an Energie. Dies führt zu einem Anstieg der Kohlendioxidemissionen, der sich zu den Gesamtemissionen der digitalen Technologien addiert.

Fachleute gehen davon aus, dass sich der Energieverbrauch in den USA in den nächsten Jahrzehnten verdoppeln oder verdreifachen wird, nicht nur wegen GenAI, sondern wegen aller digitalen Technologien, die zum Einsatz kommen. Die Befürchtung ist, dass dieser Anstieg schneller erfolgt, als dass er mit erneuerbarer Energie versorgt werden kann. Und dies könnte sich nicht nur für die USA bewahrheiten.

GenAI, Large Language Models und Energiebedarf Wie bei vielen anderen Arten von künstlicher Intelligenz ist auch bei GenAI der hohe Energiebedarf ein großes Umweltproblem. In der Tat haben Forscher Bedenken über die Auswirkungen von KI auf die Umwelt geäußert. Aber sie haben GenAI besonders hervorgehoben, weil hier der Energiebedarf noch höher ist als bei anderen Arten intelligenter Technologien. Um zu verstehen, warum generative KI besonders rechenintensiv ist, ist es wichtig zu verstehen, wie sie funktioniert. Generative KI ist eine Art von künstlicher Intelligenz, die darauf ausgelegt ist, Inhalte wie Text, Bilder, Video, Audio und Computercode zu erstellen oder zu generieren. GenAI-Systeme verfügen über große statistische Modelle und werden mit riesigen Datensätzen trainiert. Die Modelle sagen den Systemen, wie sie Daten analysieren müssen, um Muster zu finden, während die KI durch das Training die Informationen lernt, die sie benötigt, um Inhalte zu produzieren, wenn sie dazu aufgefordert wird. Die Inferenz erfolgt, wenn die trainierten KI-Systeme ihre Arbeit aufnehmen und das Gelernte nutzen, um neue Daten zu analysieren und Inhalte zu generieren oder Ergebnisse als Reaktion auf die Anfrage eines Benutzers oder die Eingabe von Informationen vorherzusagen. Aus ökologischer Sicht erfordern sowohl das Training als auch die Schlussfolgerungen eine beträchtliche Rechenleistung, für deren Betrieb wiederum erhebliche Mengen an Strom benötigt werden. Je größer die Modelle, die Trainingsdaten und die Parameter werden, desto mehr Rechenleistung ist erforderlich und desto mehr Strom wird benötigt. In den letzten Jahren lag das Hauptaugenmerk der Anbieter von GenAI auf der Steigerung der Leistung und der Genauigkeit der Systeme. Wenn Anbieter die Genauigkeit von KI-Modellen steigern, erhöhen sie die Parameter oder die Größe der Modelle; das bedeutet mehr Zeit für den Computerbetrieb und mehr Energie. Die ineffiziente Ressourcennutzung von GenAI verschärft das Problem noch weiter.

Die Kohlenstoffemissionen von GenAI und großen Modellen Die Rechenarbeit zur Ausführung von generativen KI-Modellen wie ChatGPT, Bard und Claude findet in großen Cloud-Computing-Rechenzentren statt. Cloud-Computing-Unternehmen haben sich in den letzten Jahren darauf konzentriert, ihre Rechenzentren nachhaltiger zu gestalten, indem sie mehr erneuerbare Energiequellen nutzen und ihre Einrichtungen in einem für den Betrieb optimalen Klima ansiedeln. Dennoch hinterlässt das Cloud Computing immer noch einen beträchtlichen ökologischen Fußabdruck: Die International Energy Association schätzt, dass Rechenzentren im Jahr 2020 für 1 Prozent der energiebezogenen globalen Treibhausgasemissionen und etwa 300 Tonnen Kohlendioxidäquivalent verantwortlich waren. Und diese Zahl wächst schnell, da sich die Gesellschaft zunehmend auf digitale Technologien verlässt. Inzwischen haben einige Forscher den Kohlenstoff-Fußabdruck typischer KI-Trainingsmodelle berechnet. Das Training eines einzigen KI-Modells kann 283.949 Kilo Kohlendioxid-Äquivalent ausstoßen, so eine 2019 veröffentlichte Studie Energy and policy considerations for deep learning in NLP der University of Massachusetts, Amherst. Diese Zahl entspricht fast dem Fünffachen der Lebenszeitemissionen eines durchschnittlichen amerikanischen Autos.

GenAI: Die Technologie will mehr Die generative KI wird nicht nur mit ihrem Kohlenstoff-Fußabdruck, sondern auch mit anderen Umweltproblemen in Verbindung gebracht. Die Technologie erfordert mehr Hardware als andere Arten der Datenverarbeitung. Außerdem wird diese Hardware schneller ausgetauscht, was bedeutet, dass der Austauschzyklus ebenfalls intensiver ist als bei anderen Arten von Computern. Diese Hardwareanforderungen kommen zu einem Herstellungsprozess hinzu, der die Umwelt bereits belastet. Für die erforderliche Hardware werden seltene Erden benötigt, die abgebaut und transportiert werden müssen. Mehr Elektroschrott ist ebenso ein Nebenprodukt der generativen KI, denn die verkürzte Lebensdauer von Geräten, die in der generativen KI verwendet werden, trägt zu der weltweit wachsenden Menge an Elektroschrott bei. Unternehmen leisten derzeit keine gute Arbeit beim Recycling von Computerchips und -elementen oder bei der Rücknahme von Kupfer. Das ist ein Problem, das heute allgegenwärtig ist, und es wird auch weiterhin ein allgegenwärtiges Problem sein, wenn es nicht adressiert wird.