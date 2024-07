Gleiche Zielsetzung: Nachhaltigkeit und Business Continuity

In den letzten Jahren haben IT-Führungskräfte erkannt, dass sich Nachhaltigkeit und Geschäftskontinuität gegenseitig unterstützen.

Kurz gesagt zielt Nachhaltigkeit darauf ab, die aktuellen Bedürfnisse zu befriedigen, ohne die Fähigkeit künftiger Generationen zu gefährden deren Bedarfe zu bedienen. Nachhaltigkeit wird oft synonym mit dem Begriff ESG (Environmental, Social and Governance) verwendet. ESG-Rahmenwerke bewerten die Leistung von Organisationen anhand bestimmter Kriterien, wie zum Beispiel Kohlenstoffemissionen oder Bemühungen um Vielfalt, Gleichberechtigung und Integration. Viele Unternehmen integrieren heute Nachhaltigkeit und ESG in ihre allgemeinen Geschäftsstrategien. Dies macht sie zu einer natürlichen Ergänzung der Business-Continuity- und Resilience-Aktivitäten.

Wie Nachhaltigkeit sind auch die Pläne für Business Continuity und Disaster Recovery (BC/DR) direkt von Umweltthemen wie dem Klimawandel betroffen. Da sich immer mehr BC/DR-Teams auf das Erreichen von Widerstandsfähigkeit konzentrieren, ist die Berücksichtigung von Nachhaltigkeit ein Muss.

Wie überschneiden sich Geschäftskontinuität und Nachhaltigkeit?

Die Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs (Business Continuity) setzt voraus, dass Unternehmen ihre aktuellen Abläufe auf potenzielle Risiken, Bedrohungen und Schwachstellen untersuchen. Um Resilienz und Nachhaltigkeit zu erreichen, müssen Organisationen über die unmittelbaren Risiken hinausblicken und sich auf das langfristige Überleben und die Leistungsfähigkeit der Organisation konzentrieren. Jede Aktivität erfordert, dass ein Unternehmen seine aktuellen Geschäftsstrategien, Stärken und Grenzen genau betrachtet und überprüft.

IT-Leiter und Disaster-Recovery-Teams können Reaktions-, Wiederherstellungs- und Wiederaufnahmestrategien mit den Nachhaltigkeits- und ESG-Initiativen des Unternehmens abstimmen. Die Verknüpfung dieser Praktiken ist unerlässlich, um eine Organisation auf die Zukunft vorzubereiten. Geschieht dies nicht, kann es zu Unterbrechungen des Geschäftsbetriebs kommen, die sich auf unterschiedliche Weise auswirken können.

In den letzten Jahren haben Naturkatastrophen, Unwetter und Probleme in der Lieferkette an Häufigkeit und Schwere zugenommen und zu Schäden an der Infrastruktur und zu Todesfällen geführt. Umweltschäden sind eine der Hauptursachen für Betriebsunterbrechungen.

Um zu verstehen, wie die Planung der Geschäftskontinuität Nachhaltigkeitsbemühungen einbeziehen kann, ist es hilfreich, die Wechselwirkung mit zwei der drei Elemente einer ESG-Initiative darzulegen: Umweltschutz und soziale Fragen.