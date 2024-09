Energieeffizienz von Servern mit Tools verbessern

Energieeffizienz ist ein wichtiges Kriterium beim Kauf von Servern. Der Stromverbrauch eines Servers wirkt sich direkt auf die Strom- und Kühlungskosten des Rechenzentrums eines Unternehmens aus.

Die Berücksichtigung des Energieverbrauchs von Servern während des Kauf- und Wartungsprozesses ist der beste Weg, um zu entscheiden, welche Hardware am effizientesten ist, und kann Ihnen helfen, die Stromkosten zu optimieren.

Bei der Suche nach energieeffizienter Hardware sollten Sie auf zwei Energiezertifizierungen achten: Energy Star und 80 Plus.

Diese Zertifizierungsstufen geben an, wie viel Prozent der Leistungsstufen des Netzteils effizient sind und wie hoch der spezifische Leistungsfaktor ist, der das Verhältnis zwischen der eingehenden und der ausgehenden Leistung des Netzteils angibt. Um eine höhere 80-Plus-Zertifizierung zu erhalten, müssen die Netzteile im Laufe der Zeit immer effizienter werden.

Achten Sie darauf, dass Ihr neuer Server das Energy-Star-Zeichen trägt. Server mit diesem Label verbrauchen im Durchschnitt 35 Prozent weniger Strom als nicht zertifizierte Modelle. Die von der Environmental Protection Agency zertifizierten Energy-Star-Kriterien umfassen Energieverwaltungsfunktionen, Energiemessungen in Echtzeit und einen geringeren Verbrauch im aktiven und im Leerlaufbetrieb.

Tools zum Testen des Energieverbrauchs von Servern

Es gibt mehrere Geräte und Techniken, mit denen die Effizienz eines Servers bewertet – oder überprüft – werden kann. Unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USVs) der Enterprise-Klasse verfügen häufig über ein Messgerät, das den Stromverbrauch der angeschlossenen Geräte anzeigt. Der Schlüssel zur Nutzung dieser Messgeräte liegt darin, zu wissen, welche Messwerte sie anzeigen und wie Sie die Messwerte nutzen können, um den Energieverbrauch es Servers zu verfolgen und die Hardware entsprechend zu konfigurieren. Zu den gebräuchlichen Messwerten gehören der Akkustand und die Laufzeit sowie die Eingangs- und Ausgangsspannung.

Sie sollten sich vergewissern, ob die Messwerte umgerechnet werden müssen, um den Stromverbrauch effektiv zu verwalten. Viele angeschlossene Geräte geben den Stromverbrauch in Ampere an. Wenn Sie wissen müssen, wie viel Watt ein Gerät verbraucht, multiplizieren Sie die Anzahl der Spannungen, für die das Gerät ausgelegt ist. So erfahren Sie, wie viel Watt der Server benötigt, um das angeschlossene Gerät zu unterstützen.

Administratoren können auch das Server Efficiency Rating Tool (SERT) der Standard Performance Evaluation Corporation verwenden, um den Energieverbrauch von Servern zu testen. Dieses Tool verwendet standardisierte Benchmarking-Techniken zur Berechnung verschiedener Server- und Workload-Effizienzwerte, mit denen die Energieeffizienz eines Servers quantifiziert werden kann. Die SERT-Suite testet Prozessoren, Memory, Storage und Anwendungen bei verschiedenen Laststufen und liefert anschließend maschinen- und verwaltungslesbare Daten.

Ein externes Strommessgerät, wie das Kill-A-Watt-Messgerät von P3 Internation, ist eine hardwarebasierte Option. Wenn Sie ein Messgerät zur Überwachung des Stromverbrauchs verwenden, sollten Sie den Stromverbrauch mindestens eine Woche lang verfolgen. Eine kurzfristige Überwachung kann ungenau sein, da der Stromverbrauch häufig aufgrund von Arbeitsspitzen und Wartungsarbeiten schwankt.

Online-Rechner können Ihnen helfen, den Energieverbrauch von Servern zu ermitteln, ohne jeden einzelnen Server oder jedes angeschlossene Gerät zu zählen. Rack Solutions bietet einen solchen Rechner an. Mit diesem Rechner können Sie ermitteln, wie viel Strom auf Rack-Ebene verbraucht wird und wie viel Watt pro Quadratmeter anfallen. Diese Informationen sind beim Bau eines neuen Rechenzentrums oder beim Hinzufügen neuer Hardware zu einem bestehenden Rechenzentrum nützlich.

Als zusätzliche Hilfe bei der Planung des Stromverbrauchs stellen die Hardwarehersteller Daten zum Stromverbrauch ihrer Produkte in Form von Datenblättern und Konfigurations-Tools zur Verfügung. Tripp Lite by Eaton verfügt über einen Lastrechner, der den Schätzungsprozess vereinfachen kann. Dieser Rechner liefert Stromverbrauchsdaten für eine Vielzahl von Servern. So können Sie sicherstellen, dass Ihre USV-Hardware jeden Server oder jedes angeschlossene Gerät effektiv unterstützen kann.

Die Stromverbrauchsangaben eines Herstellers berücksichtigen nicht immer spezifische Konfigurationen oder Änderungen. Der Einbau von Komponenten wie Festplatten oder Grafikkarten erhöht den Strombedarf eines Servers über die vom Hersteller angegebenen Werte hinaus. Es gibt jedoch einen unabhängigen Online-Rechner, der Ihnen helfen kann, den Stromverbrauch eines Servers auf der Grundlage seiner Hardwarespezifikationen abzuschätzen.

Für die Bewertung der Energieeffizienz eines Servers gibt es eine Vielzahl von Ressourcen. Unabhängig davon, welche Methode Sie wählen, sollten Sie unbedingt die Energieverwaltungsfunktionen des Betriebssystems aktivieren. Ohne diese Verwaltungsfunktion umgehen Sie alle Energiesparfunktionen oder Berichtsfunktionen des Servers.