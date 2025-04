Wie Sie die Kennzahl der Power Usage Effectiveness verstehen

Die Power Usage Effectiveness (PUE) ist eine Kennzahl, die die Energieeffizienz von Rechenzentren weltweit bewertet. Der Vergleich von Messungen ist jedoch schwierig, da Faktoren wie der Standort des Rechenzentrums und die Serverauslastung die PUE-Werte beeinflussen.

Erfahren Sie mehr darüber, wie der PUE-Wert berechnet wird, wie Rechenzentren von den Berechnungen profitieren und wie PUE-Bewertungen zu verstehen sind.

Definition des PUE-Werts Der PUE-Wert wird berechnet, indem die Gesamtenergie des Rechenzentrums durch die IT-Energie geteilt wird. Die IT-Energie umfasst den Energieverbrauch von Servern, Speicher- und Netzwerksystemen sowie unterstützenden Geräten wie KVM-Switches und Monitoren. Stromproben sind zwar Indikatoren für die Effizienz, aber sie sind weder ein akzeptabler PUE-Wert noch repräsentativ für den tatsächlichen Betrieb der Anlage – insbesondere, wenn sie zu günstigsten Tageszeiten entnommen werden. Daten aus bestimmten Bereichen innerhalb des Rechenzentrums helfen bei der Berechnung des PUE. Der Hauptbereich ist der White Space, der die gesamte Computerausrüstung enthält. Berücksichtigen Sie auch alle Betriebszentren, Testlabore und andere Bereiche, die dieselben dedizierten Strom- und Kühlsysteme wie der White Space verwenden. Separate Stromversorgungssysteme oder Systeme mit gemischter Nutzung sind nicht Teil der Berechnung. Administratoren müssen alle nachhaltigen Energiequellen, die das dedizierte Strom- und Kühlsystem betreiben, in elektrische Energieäquivalente umrechnen.

PUE-Zahlen verstehen Der PUE-Wert kann in der Praxis niemals unter 1,0 liegen. Ein Wert von 1,0 wäre nur unter idealen, in der Realität unerreichbaren Bedingungen möglich – nämlich dann, wenn der gesamte Strom ausschließlich für die IT-Geräte verwendet wird und keinerlei Verluste oder zusätzlicher Energiebedarf (zum Beispiel für Kühlung oder Beleuchtung). Da in jedem Rechenzentrum immer auch Energie für Infrastruktur benötigt wird, liegt der PUE-Wert zwangsläufig immer über 1,0. Am häufigsten liegt der PUE-Wert zwischen 1,3 und 3,0. Ein PUE-Wert von 1,6 oder besser ist in den meisten Rechenzentren erreichbar, wenn sowohl der elektrischen und mechanischen Konstruktion als auch den Betriebsabläufen die gebührende Aufmerksamkeit geschenkt wird. Allerdings sind PUE-Werte nur dann vergleichbar, wenn sie unter identischen Bedingungen gemessen werden, einschließlich gleicher Messmethoden und Zeitträume. Unterschiede in Standort, Klima und Infrastruktur können die Vergleichbarkeit beeinträchtigen. Die PUE-Zahlen sind nicht intuitiv und können leicht missverstanden werden. Ein PUE von 2,0 bedeutet, dass die IT-Ausrüstung (ITE) genauso viel Energie verbraucht wie die Strom- und Kühlgeräte. Ein PUE von 3,0 bedeutet, dass Strom und Kühlung doppelt so viel Energie verbrauchen wie die von ihnen unterstützten Geräte. Die Effizienz der Rechenzentrumsinfrastruktur (DCiE) misst ebenfalls die Energieeffizienz. DCiE ist der Kehrwert von PUE und wird als Zahl zwischen 0 und 100 angegeben. Ein PUE-Wert von 1,0 entspricht einem DCiE-Wert von 100 oder einer Effizienz von 100 Prozent. Ein PUE-Wert von 2,0 entspricht einem DCiE-Wert von 50 oder einer Effizienz von 50 Prozent. Ein PUE-Wert von 3,0 entspricht einem DCiE-Wert von 33 oder einer Effizienz von 33 Prozent. PUE-Kennzahlen werden am häufigsten angegeben, obwohl der DCiE-Wert eine verständlichere Zahl liefert. Ein PUE-Wert von 2,0 lässt mehr Interpretationsspielraum als ein Energieeffizienzbericht von 50 Prozent. Es gibt neben PUE und DCiE noch weitere Kennzahlen zur Bewertung der Energieeffizienz: Die Water Usage Effectiveness (WUE) bewertet den Wasserverbrauch für die Kühlung.

Die Carbon Usage Effectiveness (CUE) erfasst die CO2-Emissionen im Verhältnis zum Energieverbrauch der IT-Geräte.

Die Energy Reuse Effectiveness (ERE) misst die Effektivität der Energierückgewinnung innerhalb des Rechenzentrums.

PUE-Stufen PUE-Messungen umfassen Stufe 1, Stufe 2 und Stufe 3. Andere Bezeichnungen sind L1, L2, L3 oder PUE1, PUE2 und PUE3. Jede Stufe bietet ein genaueres Verhältnis von IT-Energie zur Gesamtenergie des Rechenzentrums. PUE1 wird am häufigsten angegeben. Diese Tabelle zeigt die Anforderungen für jede Stufe. Abbildung 1: So messen Sie die PUE-Werte. Zeichnen Sie die PUE1-Messwerte manuell auf, ebenso wie die täglichen PUE2-Messwerte, wenn diese jeden Tag zur gleichen Zeit erfolgen. Bei häufigeren Messungen für PUE2 oder PUE3 ist eine automatische Aufzeichnung erforderlich, um die Konsistenz zu gewährleisten. Die für die PUE-Berechnungen verwendete Energiezahl ist der Durchschnitt der Messwerte über einen bestimmten Zeitraum. Das kann mehrere Monate dauern und entspricht der Realität am besten, wenn sie über ein ganzes Jahr hinweg gemessen werden. Kombinieren Sie die Messwerte mehrerer unterbrechungsfreier Stromversorgungen (USV), Stromverteilereinheiten oder intelligenter PDUs, um eine Gesamtenergiezahl zu erhalten. Die Messung der tatsächlichen Energie in Kilowattstunden anstelle der Leistung in Ampere, Kilowatt oder Kilovoltampere erfordert gute Aufzeichnungsleistungsmesser, deren Installation kostspielig sein kann. Leistungsmesser ermitteln und integrieren Spannungs-, Strom- und Leistungsfaktoren in Echtzeit. Die Messgeräte sollten eine Genauigkeit der Versorgungsrate von mindestens einem Prozent gewährleisten.