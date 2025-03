Wie Sie die Kühleffizienz von Rechenzentren verbessern

Trotz des Trends zur Flüssigkeitskühlung bleibt Luft in den meisten Rechenzentren die primäre Kühlmethode. Um die Luftkühlung effektiv zu gestalten, müssen zwei Ziele erreicht werden: die Luftzufuhr zu den IT-Geräten zu optimieren und die aus den IT-Geräten abgeführte Warmluft von der einströmenden Kaltluft zu trennen.

Es gibt verschiedene Kühlungsarten, um warme und kalte Luft zu trennen, aber nicht jedes Rechenzentrum verfügt über die gleichen Methoden wie andere. Administratoren müssen die verschiedenen Arten von Kühlungsmethoden und die Bedeutung der Steuerung der Rückluft verstehen, um die Kühleffizienz zu maximieren.

Bei Umluft kehrt die aus den IT-Komponenten abgeführte warme Luft zur Vorderseite zurück und vermischt sich mit der gekühlten Zuluft. Dadurch steigt die Temperatur der in die IT-Komponenten eintretenden Luft, die Kühlleistung wird verringert und die Lebensdauer der Infrastruktur kann sich verkürzen.

Bei der Bypass-Luft strömt gekühlte Luft am IT-Equipment vorbei und nicht hindurch. Die kühle Luft vermischt sich mit der heißen Abluft, wodurch die Temperatur der Luft, die zu den Klimaanlagen zurückkehrt, sinkt und die Kühlleistung verringert wird.

Luft vermischt sich, wenn sie durch Öffnungen zwischen Geräten in Racks strömt oder wenn sie über die Oberseiten und um die Enden von Schrankreihen zirkuliert. Diese unerwünschten Luftströmungen werden als Bypass-Luft und Umluft bezeichnet.

Alle Formen verbessern die Luftkontrolle und Energieeffizienz . Die größte Vorsicht ist beim Brandschutz geboten. Eine vollständige Einhausung erfordert Abluftköpfe in jedem Gang. In bestehenden Rechenzentren können sich die Köpfe in abwechselnden Gängen befinden. Bei einer teilweisen Einhausung müssen keine neuen Leitungen um die bestehende Infrastruktur verlegt werden. Alle Türen und Paneele sollten feuerfest sein.

Durch die Gestaltung von warmen und kalten Gängen werden Schränke mit der Vorderseite zueinander und mit der Rückseite zueinander aufgestellt. Füllplatten werden in offene Stellen zwischen IT-Geräten in Racks und Schränken eingesetzt, um Lücken zu schließen. Bei dieser Methode entweicht die Luft jedoch immer noch über Schrankoberseiten und um Reihenenden herum.

Luft mit verschiedenen Kühlungsarten sparen

Drei Arten von Kühlmethoden in einem Rechenzentrum sind von der Architektur abhängig: Doppelböden, Deckenkühlung und eng gekoppelte Kühlung.

Doppelböden

Doppelböden sind mit vielen Löchern versehen – sowohl in den Luftstromplatten als auch in den Durchführungen für Kabel und Rohrleitungen. Luftstromplatten mit integrierten oder zusätzlichen Lamellen sind verfügbar, um die Luftmenge zu steuern und die Luft zu den richtigen Schränken zu leiten, oft effizienter als herkömmliche Platten. Platten mit hohem Durchfluss sind hilfreich, sollten aber sparsam eingesetzt werden. Es kann nicht mehr Luft an die IT-Geräte geliefert werden als die unter dem Boden.

Drei Arten von Kühlmethoden in einem Rechenzentrum sind von der Architektur abhängig: Doppelböden, Deckenkühlung und eng gekoppelte Kühlung.

Diese Böden leiten die Luft gemäß den Herstellervorgaben für Plenumböden. Sie verlieren Luft und zwar umso mehr, je mehr Personen darauf gehen und je öfter die Verkleidungen von den Administratoren entfernt und wieder angebracht werden. Um die Leckage zu begrenzen, sollten die Unterflurräume alle paar Jahre professionell gereinigt und die Fliesen dabei neu ausgerichtet werden.

Entfernen Sie nicht mehr als zwei benachbarte Fliesen auf einmal, um den Boden nicht zu destabilisieren, und so wenig wie möglich, um den maximalen Luftstrom im gesamten Bereich aufrechtzuerhalten. Ersetzen Sie die Fliesen genau so, wie sie entfernt wurden, um die Abdichtung zu erhalten.

An den Raumgrenzen und um große Geräte wie Klimaanlagen und unterbrechungsfreie Stromversorgungen treten erhebliche Leckagen auf. Versiegeln Sie alle Kanten mit geschlossenzelligem Schaum. Versiegeln Sie auch Rohrdurchführungen mit Brandschutzmaterial. Kabelöffnungen im Boden sind ebenfalls große Leckagestellen. Für neue und vorhandene Kabel sind Tüllen- oder Bürstendichtungen erhältlich. Verwenden Sie kein Glasfaser, Mineralwolle oder andere Produkte, die abblättern und in die Luft und die Geräte gelangen können.

Deckenkühlung

Viele neuere Rechenzentren, ob mit Doppelboden oder ohne, verwenden eine Deckenkühlung. Kanalsysteme leiten Luft aus herkömmlichen Umluftklimageräten in den Kaltgang oder verteilen sie von einzelnen Kühleinheiten, die im Gang, auf den Schränken oder direkt darüber montiert sind. Das funktioniert, indem dichtere, kühle Luft nach unten sinkt, und die wärmere Luft nach oben verdrängt.

Wenn Administratoren Diffusoren auswählen und bereitstellen, um die Luftzufuhr zu maximieren, können Kanalsysteme im gesamten Gang recht gleichmäßige Temperaturen liefern. Klimaanlagenventilatoren müssen auch in der Lage sein, gegen statische Kanaldrücke zu arbeiten. Elektronisch kommutierte Ventilatoren, die energieeffizient sind und sich zu einem relativen Standard entwickelt haben, sind möglicherweise nicht in der Lage, über lange Kanäle genügend Luft zuzuführen.

Die direkte Deckenkühlung erfordert spezielle Kühlmittelleitungen und liefert eine fühlbare Kühlung ohne Feuchtigkeitsregelung. Sie wird in der Regel für die punktuelle Kühlung von Schränken mit hoher Dichte eingesetzt.

Eng gekoppelte Kühlung

Bei dieser Methode liefern Kühleinheiten Luft so nah wie möglich an die Einlässe des IT-Equipments und ziehen heiße Abluft aus nahe gelegenen Schränken in sich selbst zurück, bevor sie aus dem Heißgang entweichen kann. Die übliche Form sind Reihenkühler, obwohl auch direkte Deckenkühleinheiten als eng gekoppelt eingestuft werden.