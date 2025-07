Thermoelektrische Kühlung als Durchbruch in der RZ-Kühlung?

Die thermoelektrische Kühlung (TEC) ist eine innovative Technologie, die sich die Prinzipien der Thermoelektrizität zunutze macht, um die Temperaturregelung in verschiedenen Anwendungen, von Konsumgütern bis hin zu kritischen IT-Geräten, effizient zu steuern.

Da herkömmliche Methoden zur Kühlung von Rechenzentren mit Herausforderungen hinsichtlich Effizienz und Umweltverträglichkeit konfrontiert sind, bietet thermoelektrische Kühlung eine Alternative. Sie ermöglicht eine präzise Temperaturregelung und hat das Potenzial, weniger Strom zu verbrauchen. In diesem Artikel werden die Funktionsweise der TEC-Anwendung, ihre Vorteile und ihre potenzielle Rolle für die Zukunft der Kühlung von Rechenzentren untersucht.

IT-Anwendungen von TEC-Geräten dienen in erster Linie zur Aufrechterhaltung der kritischen Temperaturen von Laserdioden-Startvorrichtungen für schnelle, weitreichende Glasfaserkabel . TEC-Geräte werden aufgrund ihrer geringen Größe, ihres potenziell geringen Energieverbrauchs, ihres geräuschlosen Betriebs und ihrer langen Lebensdauer für weitere Anwendungen in der IT-Branche untersucht.

Thermoelektrische Kühlgeräte beeinflussen die Kühlung auf zwei Arten. Sie übertragen Wärme von ihrer Quelle auf die andere Seite des TEC-Geräts, wo sie sie auffangen und an anderer Stelle wiederverwenden oder mit Hilfe von Flüssigkeit oder Luft an die Atmosphäre abgeben. Außerdem sorgen TEC-Geräte für eine aktive Kühlung des Geräts und ermöglichen so eine effiziente Temperaturregelung. Beispielsweise könnte ein Gerät mit einer Leistung von 200 Watt (682 British Thermal Units pro Stunde), das mit einem Leistungskoeffizienten von vier und einer Temperaturdifferenz (ΔT) von 10 Grad Celsius (18 Grad Fahrenheit) betrieben wird, 150 Watt (511 BTU pro Stunde) Wärme von der Wärmequelle abführen und gleichzeitig 50 Watt (170 BTU pro Stunde) tatsächliche Kühlung liefern.

Wenn Gleichstrom durch zwei unterschiedliche Metalle wie Kupfer und Zink fließt, die miteinander verbunden sind, kommt es an der Verbindungsstelle der beiden Metalle zu einer Temperaturänderung. TEC-Geräte sind je nach Richtung des Stromflusses entweder warm oder kalt. Wenn die Anzahl der Verbindungsstellen vervielfacht und in Reihe geschaltet wird, vervielfacht sich die Kühl- oder Heizleistung proportional.

In der Medizintechnik und Biotechnologie werden TEC-Geräte in tragbaren Kühlboxen für Impfstoffe oder DNA-Proben eingesetzt.

Der Einsatz von thermoelektrischer Kühlung in Prozessoren ist derzeit noch begrenzt, wird aber wahrscheinlich zunehmen, da die Aufrechterhaltung der Sperrschichttemperaturen in Hochleistungs- CPUs immer schwieriger wird.

Geräte mit thermoelektrischer Kühlung werden in vielen Hochgeschwindigkeits-Glasfaserschaltern verwendet. Auch in leistungsstarken Glasfaserlaserdioden mit großer Reichweite werden sie eingesetzt, bei denen Wärmeabfuhr und genaue Temperaturregelung für die Aufrechterhaltung der Wellenlänge und der Übertragungsentfernung von entscheidender Bedeutung sind.

TEC-Pakete sind klein und können so konfiguriert werden, dass sie den physikalischen Einschränkungen der Anwendungen entsprechen. Geräte in der Größenordnung von drei mal drei Millimetern sind üblich.

Forschung über thermoelektrische Kühlung

Berichte zeigten Systeme, in denen mehrere TEC- und thermoelektrische Geräte mit Wärmerohren gekoppelt waren und aus der CPU-Wärme Strom erzeugt wurde, um einen Teil der Prozessorenergie zu kompensieren.

Forscher der Central Universities of China berichteten, dass sie in Laborversuchen eine teilweise Power Usage Effectiveness von weniger als 1,0 erreicht haben, was bisher als unmöglich galt. Dies ist jedoch noch nicht kommerziell realisierbar. Physikalisch ist eine solche PUE nur unter Sonderbedingungen möglich, wie beispielsweise mit Energie-Recycling. Dies ist jedoch noch nicht kommerziell realisierbar.

Maschinenbaustudenten der University of Illinois berichteten über einen Systementwurf zur Kühlung eines Racks und eines Servers mit Abwärme. Die Arbeit ist jedoch theoretischer Natur. Es wurde kein Prototyp gebaut, sodass keine Daten verfügbar sind.

Mit weiteren Fortschritten könnten TEC-Geräte eines Tages für ganze Schränke eingesetzt werden. Da TEC-Geräte jedoch noch nicht wirtschaftlich in großen Größen skalierbar sind, scheint eine Voll-Rack-TEC-Lösung noch nicht in greifbarer Nähe zu sein. Die Regelung der Prozessor-Übergangstemperaturen in Hochleistungsservern könnte realisierbar werden, aber Anwendungen für die Voll-Rack-Kühlung sind noch Jahre entfernt, wenn überhaupt.