Wie Sie die Überbrückungszeit der USV-Batterie berechnen

Die Akkulaufzeit der unterbrechungsfreien Stromversorgung im Rechenzentrum kann einen Generator ersetzen, aber falsche Leistungsberechnungen können teuer werden. Die Kühlung läuft nicht über die USV, sodass die Raumtemperatur schneller ansteigt, als man denkt. Geschäftskontinuität erfordert eine kontinuierliche Kühlung und dafür sind Generatoren erforderlich.

Rechenzentren haben hohe Stromlasten, eingehauste Gänge und dicht beladene Schränke, die bei einem Ausfall der Kühlung zu einem schnellen Temperaturanstieg führen. Es gibt Möglichkeiten, die Zeit bis zum Ausfall um Minuten zu verlängern, aber ohne diese Maßnahmen ist die Installation einer Batterie für mehr als 30 Minuten unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) in der Regel eine unnötige Ausgabe.

Wenn der Strom ausfällt, wirkt sich die Konzeption des Rechenzentrums auf die Zeit bis zum Temperaturanstieg aus. Es gibt drei Arten der Konzeption:

USV in einem separaten Raum (bewährte Methode)

USV und IT-Ausrüstung im selben Raum (üblich in kleinen Rechenzentren)

Einhausung von Warm- oder Kaltgängen

Eine viel komplexere Kombination von Faktoren bestimmt, wie lange die Hardware ohne Kühlung läuft. Wenn die Hardware überhitzt, verschlechtert sich die Leistung und sie fällt dann aus oder schaltet sich zur Selbsterhaltung ab.

Die folgenden Beispiele gelten für kleinere Einrichtungen, da größere Rechenzentren in der Regel über Generatoren verfügen. Bei den Laufzeiten wird davon ausgegangen, dass die Räume geschlossen sind, keine zusätzliche Belüftung haben und gut isoliert sind und dass die Lüfter der IT-Geräte über USV laufen, was zu einer guten Luftzirkulation führt.

Metall absorbiert Wärme für kurze Zeit, bevor die Temperaturen gleichmäßig ansteigen. Die thermische Masse der Hardware hängt von der Oberfläche des Schranks, dem Gewicht der Geräte und der Wärmebelastung ab. Diese Berechnung ist komplex und ungenau, daher wurde in den Abbildungen ein Faktor zwischen 0,5 und 1,25 Minuten geschätzt.

Beispielmessungen bei isolierter USV Der Raum ist für eine nicht-redundante USV, Batterien, Bypass- und Verteileranlagen dimensioniert. Die elektrischen Schalttafeln und Klimaanlagen sind auf 22,7 Grad Celsius eingestellt, was der empfohlenen Temperatur für Batterien entspricht. Die USV ist für 42,8 Grad Celsius ausgelegt. Bei dieser Temperatur fällt sie zwar nicht aus, aber die Leistung wird stark beeinträchtigt. USVs schalten sich aus Selbsterhaltungsgründen ab. Der Stromverbrauch steigt rapide an, wenn die Hardware heißer wird, da sowohl die USV- als auch die IT-Lüfterdrehzahlen drastisch ansteigen. Auch die Akkus entladen sich bei höheren Temperaturen schneller. Größere Räume, zum Beispiel für redundante Systeme, können längere Laufzeiten haben. Abbildung 1: Das sind Temperaturmessungen der USV in einem separaten Raum.

Beispielmessungen für USV ohne Gangeinhausung Die Installation von USV und IT-Ausrüstung im selben Raum ermöglicht eine gemeinsame Kühlung und spart Platz im Gebäude. Das ist ein üblicher Kompromiss in kleinen Rechenzentren, erschwert aber die Berechnung des Temperaturanstiegs. Die IT-Hardware in den Schränken wird wahrscheinlich vor der USV die maximale Temperatur erreichen. Die Kombination aus IT-Ausrüstung, Schränken, USV und Klimageräten hat eine größere thermische Masse als die USV allein, was den Temperaturanstieg im Raum etwas verlangsamt. Das Beispiel-Rechenzentrum ist jedoch klein (93 Quadratmeter mit 20 Schränken), so dass die Temperatur schnell ansteigen wird. Die maximale Lufttemperatur, die vor dem Serverausfall gemessen wurde, liegt bei etwa 45 Grad Celsius. Interne Lüfter halten die Sperrschichttemperaturen der CPUs aufrecht, so dass die maximale Lufttemperatur, die in den Raum gelangt, durch die Lüfterkapazität bestimmt wird. Die Leistung des Servers nimmt vor dem eigentlichen Ausfall ab. Mechanische Festplatten und Bandlaufwerke fallen bei deutlich niedrigeren Temperaturen aus. Ohne Gangeinhausung wird die Luft als gemischt angesehen. In Abbildung 1 befindet sich die große USV in einem eigenen Raum, so dass sie nicht zur Wärmelast beiträgt. Im Folgenden werden zwei USV-Größen dargestellt, die mit unterschiedlichen IT-Ausrüstunglasten in zwei unterschiedlich großen Computerräumen betrieben werden. Die Räume sind auf 23,9 Grad Celsius klimatisiert. Das ist energieeffizient, liegt aber unter dem von ASHRAE empfohlenen Höchstwert (27 Grad Celsius). Das gewährleistet eine angemessene Einlasstemperatur für die IT-Ausrüstung. Abbildung 2: Die USV-Wärme wird zur ITE-Wärmelast hinzugefügt, ohne dass eine Gangeinhausung vorhanden ist.

Beispielmessungen für USV mit Gangeinhausung Die Warmgangeinhausung ist zwar am energieeffizientesten, aber sie schließt die Wärme in einem kleinen Raum ein, in dem es praktisch kein freiliegendes Metall gibt, das sie absorbieren könnte. Daher steigt die Temperatur in den Schränken schnell an. Die Kaltgangeinhausung lässt den größten Teil des Raumvolumens zum Aufheizen übrig. Wenn sich die USV im selben Raum befindet, wird ihre Wärme der IT-Ausrüstungswärme hinzugefügt. Die berechnete Temperaturanstiegszeit ist zwar deutlich länger als bei der Kaltgangeinhausung, aber die Zahl kann irreführend sein, da die Server versuchen, Luft aus dem eingeschlossenen Kaltgang zu ziehen, der keine zusätzliche Luft enthält. Die Wärme könnte innerhalb der Schränke wieder zirkulieren und die Zeit bis zum Ausfall erheblich verkürzen. Abbildung 3: Die Wärme der USV wird der Wärmelast des IT-Equipments mit Gangeinhausung hinzugefügt.

Wie lässt sich die Zeit bis zum Stromausfall verlängern? Vorschläge zur Begrenzung des Temperaturanstiegs würden sich auf die Konstruktion von Rechenzentren auswirken. Zu den konstruktiven Änderungen gehören die folgenden: größere Böden und höhere Decken

höhere IT-Ausrüstungswerte

niedrigere Raumtemperaturen

IT-Schränke mit geringerer Dichte

keine Gangeinhausung

mehr Reihen mit weniger Schränken

geringere Raumisolierung Die Gleichungen sind sehr komplex, und die Angaben der Gerätehersteller sind spärlich, so dass die Berechnungen Schätzungen sind. Diese Schätzungen geben jedoch einen guten Anhaltspunkt dafür, wie lange eine Einrichtung ohne Klimaanlage betrieben werden kann, bevor der Wärmestau die thermischen Grenzen der Geräte überschreitet. Kühlmethoden zum Ausprobieren Ein schneller Temperaturanstieg kann die IT-Ausrüstung beschädigen, daher ist eine Verlangsamung des Temperaturanstiegs entscheidend. Öffnen Sie die Türen der geschlossenen Gänge, damit die Luft durch den Raum zirkulieren kann. Das ist zwar keine Lösung für den Temperaturanstieg, da nur die Enden der Gänge freigelegt werden und der Raum über den Schränken geschlossen bleibt, aber es kann die Betriebszeit verlängern. Tragbare Ventilatoren können die Luftbewegung unterstützen, aber in Rechenzentren mit hoher Dichte kann dafür weniger als eine Minute zur Verfügung stehen (siehe Abbildung 3). Wenn die Kühlung über Kaltwasserkühlgeräte erfolgt, sollten diese so verkabelt werden, dass die Lüfter der USV auch nach einem Stromausfall weiterlaufen. Hilfspumpen an der USV sowie einige Kaltwasserspeicher können die Betriebszeit um mehrere Minuten verlängern. In diesem Fall kann eine zusätzliche Batterie nützlich sein. Falls verfügbar, sollten Sie die freie Kühlung sofort nach dem Stromausfall nutzen, unabhängig von der Außentemperatur. Andernfalls sollten Sie Heißluftventilatoren an der USV installieren und die Lüftungskanäle drosseln, um Frischluft von außen einzubringen. Gleichungsschlüssel Tmin : thermische Anstiegszeit in Minuten ft3 oder m3: Raumvolumen (Länge x Breite x Höhe) - für Gangeinhausung nur enthaltene Volumen verwenden TD: Temperaturdifferenz (maximale Nenntemperatur des Geräts minus Temperatur der Luftzufuhr) Watt: gesamte IT-Ausrüstungslast plus Wärmelast der USV im Raum. Für USV, WattsEQUIV = BTU / 3.412. τMassmin : geschätzte Aufheizzeit der thermischen Masse (0,5 bis 1,5 Minuten). Hohe Leistungsdichten verkürzen die Zeit.