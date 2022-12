Drei Strategien für das Luftstrommanagement im Data Center

Die Kühlung von Computerhardware mit Luft erfordert ein gutes Luftstrommanagement, um konstante Temperaturen zu erreichen. Eine ineffiziente Kühlung erhöht den Energiebedarf der IT-Landschaft und führt im Extremfall zu Fehlfunktionen und Schäden an Geräten wie Servern und Speicher.

Sie zahlen viel Geld für die kühle Luft in Ihrem Rechenzentrum. Daher ist es wichtig, den Luftstrom effizient zu steuern, um von dieser Investition bestmöglich zu profitieren.

Die Rechenzentrumsarchitektur mit Warm- und Kaltgängen wurde in den 1980er Jahren zum empfohlenen Standard. Für diese Strategie sollten Sie in ungenutzten Rack -Schienen Füllplatten verwenden und alle anderen Luftspalten abdichten, so dass kalte und warme Luftströme streng getrennt sind und der einzige Weg durch die Server führt. Die Gangeinhausung verbessert die Effektivität und Energieeffizienz Ihrer Kühlanlage weiter, indem der Kaltluftstrom von der Abluft getrennt wird.

Luftstrom von Seite zu Seite bei großen Netzwerk-Switches

Bei Designs mit seitlichem Luftstrom gibt es zwei Probleme:

Warme Luft wird zurück in den kalten Gang geleitet, sodass die umliegenden Geräte die warme Luft wieder ansaugen und nicht mehr effizient genug gekühlt werden.

Wenn Switches nebeneinander montiert sind, wird die warme Abluft von einem Switch zur Einlassluft für den nächsten und so weiter, wobei die Temperaturen immer höher werden, wenn die Luft kaskadenartig von Switch zu Switch fließt.

Es gibt zwei Möglichkeiten, diese Probleme zu beheben. Hersteller von Switches empfehlen, benachbarte Gehäuse vertikal zu versetzen, damit die heiße Luft von einem nicht in den Einlass des nächsten gelangt.

Abbildung 1: Durch eine versetzte Montage des Switches vermeiden Sie ein Überhitzen.

Dies ist jedoch nicht immer ein guter Ansatz. Es ist nicht sehr praktisch, große, schwere Switches weit oben zu montieren und es wird immer noch warme Luft zurück in den kalten Gang geleitet.

Abbildung 2: Durch die Luftleitbleche vermeiden Sie, das Server warme Luft aus den Switches direkt wieder ansaugen.

Die meisten Schrankhersteller bieten als Zubehör Luftleitbleche (Air Baffles) an, um die Zu- und Abluft so zu lenken, dass beide getrennt sind und die warme Luft in den Warmgang abgeleitet wird. Dies erfordert in der Regel breitere Schränke, um die Luftleitbleche unterzubringen, oder sogar zusätzliche Schänke, in denen Sie die Luftbleche platzieren. Die Auswahl spezifischer Schränke und interner Luftumlenker hängt von den zu installierenden Switches ab, aber breitere Schränke sind immer erforderlich.

Die Lüfter von Computerhardware sind im Vergleich zu den Lüftern von Klimaanlagen klein. Wenn die Luftumlenker zu nahe am Auslass angebracht sind, erzeugen sie einen Druck, der dazu führt, dass die Lüfter mehr Energie verbrauchen und der Luftstrom durch die Hardware nicht ausreicht.