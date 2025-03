Wie Sie Stromversorgungssysteme für Rechenzentren warten

Die Zuverlässigkeit der Stromversorgung ist das wichtigste Element der Infrastruktur von Rechenzentren. Um die Zuverlässigkeit elektrischer und mechanischer Komponenten sicherzustellen, müssen Administratoren regelmäßige Wartungsarbeiten durchführen. Doch was gehört zu einer zuverlässigen Stromversorgung?

Ein Stromversorgungssystem für Rechenzentren besteht aus vier Segmenten:

Jedes Segment hat spezifische Anforderungen an die Wartung, die sich in einigen Punkten überschneiden. Wenn jedoch die Planung eines Systems keine Wartungspläne umfasst, kann es schwierig sein, es ordnungsgemäß zu warten.

Eine Lastbank simuliert den Energieverbrauch von IT-Geräten, indem sie eine definierte Last an das Stromversorgungsystem anlegt. Bei einem Stromausfalltest wird die Last auf verschiedene Weise angelegt. Der kritischste Teil des Tests ist die Stufenfunktion, bei der die volle Last plötzlich eingeschaltet wird. Wenn ein Bauteil ausfällt, geschieht das höchstwahrscheinlich unter dieser Art von Belastung.

Beim Infrarot-Scannen wird eine spezielle Kamera verwendet, die auf jeden Draht und jede Stromschiene fokussiert. Ungewöhnliche Temperaturen weisen auf lose Verbindungen hin. Durch Überhitzung erhöht sich der Widerstand, was sowohl die gelieferte Spannung als auch die Übertragungseffizienz verringert. Stecker sollten den Werksspezifikationen entsprechen, damit es nicht zu Verbindungsfehlern kommt. Alle Geräte müssen abgeschaltet werden, um die Verbindungen sicher festziehen zu können. Ein alternativer Stromversorgungsanschluss oder ein Notstromgenerator muss das Rechenzentrum mit Energie versorgen , bis die Verbindungen gesichert sind.

Der Lasttest wird fortgesetzt, bis die Batterien bis zu einem vorgegebenen Wert entladen sind, und dann wieder aufgeladen. Entladen Sie die Batterien nicht vollständig, da das die Lebensdauer der Batterien verkürzt. Am besten halten Sie sich an die Empfehlungen des Batterieherstellers und stellen die tatsächliche Entladung anhand der bereitgestellten Entladungskurve dar, um festzustellen, ob die Backup-Batteriedauer noch gegeben ist.

Für einen Lastbanktest muss die USV vorübergehend von der Lastbank getrennt werden. Das ist in Einrichtungen mit zwei USV-Systemen einfacher. Der Test entspricht im Wesentlichen dem, was passiert, wenn eine USV ausfällt und die andere die volle Last übernehmen muss.

Eine USV ist nutzlos, wenn ihre Batterien ausfallen. Batteriezellen sind in Reihe geschaltet, sodass ein Monitor eine schwächelnde Zelle erkennen kann, bevor sie ausfällt und die Notstromversorgung unterbricht. USV-Konstruktionen sollten mindestens zwei Batteriestränge verwenden, damit das System nie von einer einzelnen Zelle abhängig ist.

Verteilersegment

Verteilersegmente leiten die Leistung vom Ausgang der USV zu den Steckdosenleisten, an die alle IT-Geräte angeschlossen sind. Ein einzelner USV-Ausgang kann je nach Bedarf der IT-Geräte mit Tausenden von Steckdosen verbunden werden. Das sind zahlreiche Verbindungen, die ausfallen können, ebenso wie Schutzschalter und Transformatoren.

Viele Verbindungen können aufgrund ihrer unzulänglichen Lage in Gehäusen nicht per Infrarot gescannt werden. Es werden nur die wichtigsten Verbindungspunkte untersucht.

Boden- oder Deckenstromkreise

Fußboden- oder Deckenabzweigleitungen werden einzeln von herkömmlichen Sicherungskästen aus verkabelt, die entweder an der Wand montiert oder in Schränken untergebracht sind. Große Gehäuse mit mehreren Sicherungskästen und isolierten Transformatoren in klassischen Stromverteilereinheiten (PDUs) werden um den Raum herum mit Klimaanlagen aufgestellt.

Techniker sollten hochwertige, industrielle Schraubschalter anstelle von Steckschaltern verwenden, die in der Hausinstallation üblich sind. Qualifizierte Elektriker sollten die Schalttafeln einmal im Jahr öffnen und die Anschlüsse überprüfen und gegebenenfalls nachziehen.

Deckenstromschiene

Die Deckenstromschiene ähnelt den Lichtschienensystemen. Sie ist in den meisten modernen Rechenzentren die bevorzugte Lösung.

Die Anschlüsse sind als einfache Abzweigungen erhältlich, die in die Stromschiene eingesteckt oder geschraubt werden, und sind in dreiphasigen Kapazitäten von 60 bis 600 Ampere erhältlich. Sie bieten praktisch jede Schaltkreiskonfiguration und umfassen Abzweigschutzschalter und die Steckdosen, an die die Steckdosenleisten der Schränke angeschlossen werden.

Neben der Flexibilität wird auch die Anzahl der Verbindungen reduziert. Die Stromschiene lässt sich leichter per Infrarot scannen, wenn die Einspeisungen mit Infrarot-Scan-Fenstern ausgestattet sind – das muss von den Designern festgelegt werden. Es werden möglicherweise auch anbringbare Temperatursensoren an den Verbindungsstellen der Stromschienenabschnitte angeboten, die jedoch nur die Gehäusetemperatur messen, da davon ausgegangen wird, dass eine schlechte Verbindung an einer Verbindungsstelle Wärme abstrahlt. Verbindungsfehler sind selten.

Steckdosenleisten für Racks und Schränke

Rack- und Schaltschrank-Steckdosenleisten bilden den Abschluss der Stromkreisverteilung. Intelligente PDUs (iPDUs) sind in Hunderten von Steckdosenkonfigurationen, Spannungs- und Leistungswerten erhältlich und ermöglichen praktisch jede Schaltschrank-Stromkreisverteilung. Sie bieten außerdem Optionen für Temperatur- und Feuchtigkeitssondenanschlüsse, die Fernschaltung einzelner Steckdosen und die für den Phasenausgleich erforderliche Messung pro Phase und sogar pro Steckdose.

Bei fast allen iPDUs werden die Lasten auf jeder Phase visuell angezeigt. Dadurch lässt sich leichter erkennen, ob die Phasen in einem Schrank ausgeglichen sind. Geräte mit drei gleichzeitigen Anzeigen – eine für jede Phase – sind einfacher zu bedienen als solche, bei denen man mit einer Taste von Phase zu Phase schalten muss. Die meisten iPDUs können für die Fernablesung vernetzt werden. Fernzugriffsfähige Netzwerke sollten auf ihre Sicherheit überprüft werden.

Nach dem Phasenausgleich besteht die wichtigste Wartungsanforderung darin, sicherzustellen, dass die Anschlüsse der IT-Geräte fest in ihren Steckdosen sitzen. Es können verriegelbare iPDU-Steckdosen spezifiziert oder die Anschlüsse können mit Clips gesichert werden.