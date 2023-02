Das sollten Admins über Datacenter-Klimatisierung wissen

Rechenzentren werden auch in Zukunft wachsen müssen – trotzdem kann es nicht weitergehen, wie bisher. Die Investition in eine durchdachte Rechenzentrumsstrategie ist eine wichtige Voraussetzung für die Zukunftsfähigkeit eines Unternehmens.

2022 war ein Jahr, das von Unbeständigkeit und Unsicherheit geprägt war. Probleme in der Lieferkette, hohe Energiepreise und die schlechte Stimmung am Finanzmarkt haben die Themen Effizienz und Kostenmanagement in den Vordergrund gerückt – und das bei ständig wachsendem Datenaufkommen. Der Einmarsch Russlands in der Ukraine und die daraus resultierenden Folgen für die Energiemärkte sorgten ebenfalls für ein gesteigertes Interesse an energieeffizienten Praktiken in Rechenzentren – ein Ziel, das aufgrund der Nachhaltigkeitsdebatte bereits in vollem Gange war, aber durch die Ereignisse des Jahres 2022 noch drängender wurde.

Alles in allem waren die Leser von TechTarget 2022 damit beschäftigt, ihre Betriebsabläufe zu rationalisieren und ihre Rechenzentren effizienter und langlebiger zu gestalten. Das bedeutet, dass sie den Betrieb verbessern, die Lebensdauer der Anlagen erhöhen und Energie sparen müssen. In unseren Tipps geht es um Kontrollen, die Rechenzentrumsadministratoren und -manager einsetzen, um die Effizienz zu steigern, Energie zu sparen, Rechenzentrumsanlagen zu schützen und die Lebensdauer dieser Anlagen zu verlängern.

Behalten Sie die Energienutzung im Auge Die Leistungsaufnahme von Rechenzentren ist einer der wichtigsten Faktoren, die Sie beim Erweitern von Rechenzentren berücksichtigen müssen. Rechenzentren benötigen Energie für den Betrieb verschiedener Anlagen wie Server und Speicherracks, und der Energiebedarf von Hyperscale-Rechenzentren ist in den letzten Jahren gestiegen. Jüngste Daten haben gezeigt, dass der Energiebedarf traditioneller Rechenzentren stetig zurückgegangen ist. Bei Cloud-Anbietern und Hyperscalern ist der Energiebedarf dagegen relativ konstant geblieben oder noch gestiegen. Abbildung 1: Der Strombedarf von Rechenzentren ist ein wichtiger Faktor für ihre Auswirkungen auf die Umwelt. Um den Energieverbrauch und den CO2-Fußabdruck effektiv zu verwalten, sollten Sie mehr erneuerbare Energiequellen einsetzen, Rechenzentren von Anfang an effizient gestalten und die Effizienz messen, um Verbesserungsmöglichkeiten zu finden. Berücksichtigen Sie die Leistungsaufnahme nicht nur, um Kosten zu senken und die Umweltbelastung zu reduzieren, sondern auch, um Kunden und potenziellen Kunden zu zeigen, dass Sie das Thema Nachhaltigkeit ernstnehmen.

Priorisieren Sie die Kühlung des Rechenzentrums Ausreichende Kühlsysteme für Rechenzentren sind ein wichtiger Faktor für die Energieeffizienz. Die Anlagen eines Rechenzentrums nehmen Schaden, wenn sie zu heiß laufen, was zu Datenverlusten und einer geringeren Lebensdauer führt. Eine ineffiziente Kühlung führt zu einem höheren Energieverbrauch, den optimale Kühlsysteme nicht benötigen. Wenn Sie Ihre Anlagen gesund halten, müssen Sie sie nicht so oft ersetzen. Greifen Sie auf verschiedene Kühl- und Designwerkzeuge zurück, um dieses Ziel zu erreichen. Luftkühlung, Warm- und Kaltganglayouts und Flüssigkeitskühlung sind allesamt Optionen, die sicherstellen, dass die Anlagen im Rechenzentrum bei optimalen Temperaturen bleiben. ASHRAE empfiehlt, dass die Temperatur der IT-Ausrüstung zwischen 18 und 27 Grad Celsius liegen sollte. Im neuen Jahr sollten Sie die Kühlung von Rechenzentrumsanlagen neu berechnen und nach Verbesserungsmöglichkeiten suchen.

Kontrolle von Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Rechenzentrum Wie die Temperaturen der Anlagen selbst sind auch die Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerte in einem Rechenzentrum entscheidend für die Gesundheit des Rechenzentrums. Kondenswasser auf den Geräten des Rechenzentrums führt unweigerlich zu Schäden und Ausfällen der Geräte. Wenn Sie auf Freie Kühlung setzen, erschwert dies das Erhalten einer konsistenten Luftfeuchtigkeit. Arbeiten Sie mit den Herstellern von Kühlsystemen zusammen, um Lösungen zu finden und Sensoren zu installieren, um eine zu hohe Luftfeuchtigkeit zu erkennen und vermeiden.

Brandschutz im Rechenzentrum Rechenzentren sind aufgrund der hohen Lasten und des brennbaren Materials von Natur aus brandgefährdet. Das Erkennen und Bekämpfen von Bränden sind für Rechenzentren von entscheidender Bedeutung, um sich gegen dieses große Risiko abzusichern. Erstellen Sie eine Strategie für den Brandschutz in Rechenzentren. Überprüfen Sie dafür bestehende Systeme, wie zum Beispiel Gas- oder Wasserlöschanlagen, um die Brandprävention und den Brandschutz zu verbessern oder zu erweitern und den Schaden im Brandfall zu minimieren.