Die ständig wachsende Nachfrage nach Storage erfordert den Bau leistungsfähigerer und größerer Rechenzentren, die jedoch die begrenzte Landfläche der Erde zu überfordern drohen. Unterirdische Rechenzentren erfüllen dieselben Funktionen wie ihre oberirdischen Pendants, nutzen jedoch die vorhandene Fläche effizienter, indem sie unterirdisch erschließen.

Dieser Artikel untersucht die Vor- und Nachteile von unterirdischen Rechenzentren, ihre Konstruktion, ihre Auswirkungen auf die Umwelt und ihre baulichen Anforderungen und nennt Beispiele aus der Praxis.

Die physische Entfernung zwischen Rechenzentren und Nutzern wirkt sich auf die Latenzzeiten von Daten aus. Aufgrund von Flächenbeschränkungen können herkömmliche Rechenzentren weiter von Anwendern entfernt als erwünscht sein, was sich auf die Servicequalität auswirken kann. Unterirdische Rechenzentren können jedoch strategisch günstiger sein, sodass die Anlage näher an den Nutzern platziert werden kann, um die Reaktionszeiten zu verbessern und Verzögerungen zu reduzieren.

Unterirdische Anlagen verfügen in der Regel über weniger Zugangspunkte als oberirdische Gebäude. Dies erleichtert die Sicherung der Anlagen, kann aber auch den schnellen Ein- und Ausgang für das Personal erschweren. Dies ist insbesondere in Notfällen von Bedeutung, kann aber auch logistische Herausforderungen für den Bau und die Wartung mit sich bringen.

Unterirdische Anlagen verbrauchen zwar möglicherweise nicht so viel Energie für die Kühlung wie oberirdische Anlagen, aber sie verbrauchen in der Regel mehr Energie, um die Luftqualität und die Luftfeuchtigkeit aufrechtzuerhalten. In geschlossenen Räumen bauen sich schnell Wärme und Schadstoffe auf und eine hohe Luftfeuchtigkeit gefährdet empfindliche Geräte. Komplexe Belüftungssysteme, Feuchtigkeitskontrollsysteme und fortschrittliche Überwachungsinstrumente sind erforderlich, um die Umgebung des Rechenzentrums für einen kontinuierlichen Betrieb und Sicherheit zu optimieren.

Vor der Auswahl eines Standorts für ein unterirdisches Rechenzentrum sind viele Aspekte zu berücksichtigen. Bereits vorhandene unterirdische Einrichtungen wie Minen und Bunker sind möglicherweise nicht ohne Weiteres verfügbar oder befinden sich an abgelegenen Standorten, die keine Vorteile hinsichtlich der Latenz bieten. Weitere Aspekte sind die strukturelle Integrität des Raums, die Entfernung zu Stromnetzen und Umweltschutzaspekte. Der Bau in der Nähe von Verwerfungen, Vulkanen oder in erdgebengefährdeten Regionen erhöht das Risiko struktureller Schäden durch seismische Aktivitäten. In der Nähe von Wasserquellen steigert der Bau das Risiko von Leckagen und Feuchtigkeit.

Heute genutzte unterirdische Rechenzentren

Die Anzahl von Rechenzentren hat weltweit zugenommen, aber unterirdische Rechenzentren machen nur einen Bruchteil der Gesamtzahl aus. Dennoch gibt es heute einige erwähnenswerte Beispiele.

Iron Mountain verfügt über unterirdische Rechenzentren in Kansas City und West-Pennsylvania. Diese Anlagen befinden sich mehr als 60 Meter unter der Oberfläche, sind von natürlichem Kalkstein umgeben und nutzen einen unterirdischen See zur natürlichen Kühlung. Die Umgebungstemperatur liegt das ganze Jahr bei etwa elf Grad Celsius, was Vorteile in Bezug auf die Energieeffizienz bietet.

Bluebird Fiber verfügt über ein unterirdisches Rechenzentrum in Springfield, Missouri, das mehr als 25 Meter unter der Oberfläche in einer Kalksteinhöhle liegt. Die Anlage profitiert von einer konstanten Jahrestemperatur von 17 bis 20 Grad Celsius und einer festen Luftfeuchtigkeit, was den Energieverbrauch und die Betriebskosten senkt.

Data Journey verfügt über eine unterirdische Bunkeranlage in Houston, Texas, mit einer Rechenzentrumsfläche von über 3.700 Quadratmetern. Der Bunker, wie er genannt wird, wurde ursprünglich als Atombunker für 300 Personen für einen längeren Zeitraum gebaut. Seine 90 cm dicken Betonwände schaffen eine ideale Umgebung für ein Rechenzentrum.

Green Mountain verfügt über ein Rechenzentrum aus sechs Hallen in Rennesøy, Norwegen, die jeweils aus zweistöckigen Betongebäuden bestehen, die in einen Berg gebaut wurden. Das 2013 erbaute Rechenzentrum wurde in einem ehemaligen Munitionslager eingerichtet, das für Atombomben und Naturkatastrophen ausgelegt war. Es liegt in der Nähe eines Fjords, der für natürliche Kühlung sorgt, und wird zu 100 Prozent mit erneuerbarer Wasserkraft betrieben.

Es gibt noch weitere Beispiele für unterirdische Rechenzentren im DACH-Raum:

Comback Hochsicherheitsrechenzentrum in Deutschland, betrieben von Comback

earthDATsafe in Österreich, betrieben von CANCOM Austria

Swiss Fort Knox in der Schweiz, betrieben von Mount10 AG/SIAG Secure Infostore

SCAUT-Projekt in der Schweiz, betrieben vom Swiss Center of Applied Underground Technologies

Aber auch in anderen europäischen Ländern gibt es weitere Rechenzentren wie Eco-Caverne in Frankreich, Portus in Luxemburg, Lefdal in Norwegen, Intacture in Italien und Pionen in Schweden.

Unterirdische Rechenzentren sind noch nicht so verbreitet wie herkömmliche Einrichtungen, aber der Trend nimmt zu. Zwar gibt es einige Aspekte zu berücksichtigen, doch das Design und die Funktionalität unterirdischer Rechenzentren entwickeln sich rasch weiter, sodass sie für alle interessant sind, die nach sichereren und nachhaltigeren Standorten für ihre Computerausrüstung suchen.