Wie Sie Netzwerkresilienz in einen DR-Plan integrieren

Ein Schlüsselattribut für Resilienz ist die Fähigkeit eines Systems, sich an eine Situation anzupassen und ein Problem so weit zu bewältigen, dass der Zustand vor Eintreten des Ereignisses möglichst wieder erreicht wird.

Das Konzept der Resilienz hat durch die COVID-19-Pandemie an Bedeutung gewonnen. Sie zwang viele Unternehmen dazu, ihre Arbeitsweise neu zu erfinden, da die Mitarbeiter an dem Virus erkrankten und remote arbeiteten.

Beim Networking ist die Netzwerkverfügbarkeit ein wichtiges Unternehmens-Asset. Der Verlust des Internetzugangs, der Wireless-Kommunikation und der Möglichkeit, mit anderen Mitarbeitern, Büros und Kunden in Verbindung zu treten, gehört zu den Worst-Case-Szenarien, mit denen Unternehmen derzeit konfrontiert sind.

Ein wirklich resilientes Netzwerk kommt mit einem Ausfall zurecht, unabhängig davon, ob er Übertragungskanäle, Vermittlungssysteme oder beides betrifft. Es kehrt dann zum normalen Betrieb oder zu einem Performance-Level zurück, das dem Status des Netzwerks vor dem Vorfall so nahe wie möglich kommt.

Die Anwendung technologischer DR-Pläne (Disaster Recovery) ist ein wichtiger Schritt zum Schutz der Integrität von Netzwerken für die Sprach- und Datenkommunikation. Aber gewährleisten ein Netzwerk-DR-Plan und die damit verbundenen Technologieressourcen Netzwerkresilienz?

Risiken, Bedrohungen und Schwachstellen für die Netzwerkintegrität

Abbildung 1 zeigt eine typische Netzwerkinfrastruktur und ihre vielen Risikopunkte oder potenziellen Fehlerquellen. Ein unmittelbarer Risikofaktor, den IT-Teams untersuchen sollten, ist der Ort, an dem sich die Netzwerkressourcen befinden – zum Beispiel in einem sicheren Gebäude, unterirdisch oder oberirdisch auf Telefon-, Strom- oder Mobilfunkmasten.

Abbildung 1: Berücksichtigen Sie bei der Erstellung eines Netzwerk-DR-Plans diese Risikopunkte.

Jedes der in Abbildung 1 dargestellten Elemente kann durch eine Vielzahl von Ereignissen außer Betrieb gesetzt oder beschädigt werden. Wie die IT-Abteilung diese Ressourcen bereitstellt, kann bei einem disruptiven Ereignis den entscheidenden Unterschied ausmachen. Somit müssen die IT-Teams bei der Ausarbeitung eines Netzwerk-DR-Plans alle möglichen Risikopunkte entlang der wahrscheinlichen Übertragungswege identifizieren.

Logischerweise sind Netzwerkressourcen, die sich in einem sicheren Gebäude befinden und unterirdisch verlegt sind, bei oberirdischen Ereignissen, wie Unwettern, weniger gefährdet. Überschwemmungen können jedoch Probleme verursachen, wenn steigendes Wasser in unterirdische Kabel- und Geräteräume oder Lagerbereiche eindringt, insbesondere wenn die Ressourcen nicht in wasserdichten Gehäusen untergebracht sind.

Zu den typischen Risiken und Bedrohungen für die Netzwerkintegrität gehören folgende Punkte:

Unwetter

Blitzeinschläge, Überschwemmungen, Erdrutsche und Erdbeben

Strom- oder Geräteausfall

Softwarefehler

menschliches Versagen

Sabotage oder Sicherheitsverletzungen

Verlust der Sicherheit am Netzwerkperimeter

Beeinträchtigungen der Umgebungsfaktoren, beispielsweise übermäßige Hitze, Ausfall der Klimaanlage oder Luftfeuchtigkeit außerhalb der zulässigen Grenzen

Bauarbeiten, etwa das Freilegen unterirdisch verlegter Kabel oder die Beschädigung der internen Gebäudeverkabelung während der Bauarbeiten

Abbildung 2: In einer Sterntopologie gibt es ein zentrales Gerät, das Daten an andere Knoten im System überträgt.

Entwurf eines Netzwerk-DR-Plans für mehr Resilienz

Bevor man einen Netzwerkplan zur Integration von Resilienz erstellt, sollten die Netzwerkteams zunächst festlegen, was Resilienz für ihr Unternehmen bedeutet. Dieser Prozess berücksichtigt, wie das Unternehmen Netzwerke betreibt und nutzt, die Abhängigkeit der Mitarbeiter von Netzwerken und die Einstellung der Unternehmensleitung zur Resilienzfrage.

Es kann kostspielig sein, eine wirklich resiliente Netzwerkinfrastruktur zu schaffen – eine, die alle möglichen Fehlerquellen abdeckt und über genügend Redundanz verfügt, um eine schnelle Wiederherstellung zu ermöglichen. Abbildung 2 zeigt ein Hub-and-Spoke-Netzwerk beziehungsweise eine Sterntopologie, die die Konnektivität zu Telefonen und Geschäftssystemen auf eine einzige Kommunikationsverbindung beschränkt. So waren viele Netzwerke vor dem Aufkommen des Internets konfiguriert.

Abbildung 3: Bei einer Mesh-Netzwerktopologie ist jedes Gerät mit allen anderen Geräten im Netzwerk verbunden.

Im Gegensatz dazu zeigt Abbildung 3 ein Mesh-Netzwerk, bei dem die Netzwerkpunkte miteinander verbunden sind. Der Verlust eines oder mehrerer Netzwerkkanäle wird die Kommunikation wahrscheinlich nicht unterbrechen, da jeder Netzwerkknoten den Traffic zu einem alternativen Pfad umleiten kann.

Die Kosten, um ein solches Netzwerk zu konfigurieren, insbesondere bei der Verwendung direkter Point-to-Point-Kanäle, können sehr hoch ausfallen. Auch das Internet verwendet diese Konfiguration, was ein Grund dafür ist, dass die Topologie zu einem beliebten Tool für den Aufbau sicherer Netzinfrastrukturen geworden ist. Die Wahl der Netzwerktopologie ist ein wichtiger Faktor, den es bei der Erstellung eines Netzwerk-DR-Plans zu berücksichtigen gilt.

Die Ausarbeitung eines Netzwerk-DR-Plans, der Resilienz ermöglicht, setzt also voraus, dass die Netzwerkinfrastruktur selbst unter Berücksichtigung der Kosten und verfügbaren Optionen so resilient wie möglich ist.