Das Disaster-Recovery-Budget mit einer Vorlage planen

Eine brauchbare Initiative für Disaster Recovery benötigt ausreichende Finanzierung. Ein geplantes und detailliertes Budget ist dafür entscheidend.

Um Teams für Business Continuity and Disaster Recovery (BC/DR) dabei zu helfen, die benötigten Geldmittel für eine solide DR-Inititative zu beschaffen, geben wir hier Tipps für eine sinnvolle Budgetplanung und stellen eine Planungsvorlage zur Verfügung. DR-Teams können diese Vorlagen je nach ihren eigenen Ansprüchen modifizieren.

Obwohl die Zunahme von Fernarbeit, Naturkatastrophen und Ransomware-Angriffen in den letzten Jahren die Notwendigkeit eines umfassenden Budgets für Disaster Recovery der IT erhöht hat, weigern sich viele Geschäftsführer noch immer, in eine Strategie und eine Umsetzung von DR zu investieren. Sie sehen noch immer keine unmittelbare Bedrohung oder Einbußen bei der Rendite. Man kann unsere Vorlage verwenden, um für einen DR-Plan zu werben.

Als Teil der Bemühungen, die Genehmigung des Senior Management für ein DR-Programm zu erhalten, wird ein Budgetentwurf oft dabei helfen, den Weg zu einer Genehmigung vorzubereiten – zusammen mit dem Nachweis einer angemessenen Sorgfaltspflicht und Begründung. Die Vorbereitung eines Budgets kann mit einem Zeitaufwand verbunden sein, aber mit den richtigen Tools – einschließlich der genannten Vorlage – wird der Budgetprozess für Business Continuity und Disaster Recovery (BC/DR) weniger stressig sein.

Nutzen Sie also die folgenden Tipps sowie die Vorlage, um sich mit den Einzelheiten zu befassen und das Budget zu begründen, das Ihr Team für das Disaster Recovery benötigt.

Erste Schritte Beginnen Sie den Budgetprozess für das DR, indem die großen Ausgabenblöcke identifiziert werden, wie zum Beispiel externe Speicherstandorte Gehälter, Mieten, Versorgungseinrichtungen, Netzwerkressourcen, Managed Services, besondere Anwendungen, Wartung von Hard- und Software, Reisen und externe Beratung. Verwenden Sie Daten aus dem letzten Jahr und verfügbare Trendinformationen, um die Ausgaben für das kommende Jahr besser zu planen. Für die meisten kleinen Ausgabeposten reichen die Trends der letzten Jahre aus, um das Budget für das nächste Jahr festzulegen. Wenn sich ein neues Programm in der Entwicklung befindet, sollten die DR-Teams mit den Abteilungen einschließlich der IT und der Personalabteilung zusammenarbeiten, um Schätzungen der voraussichtlichen Ausgaben und ihrer Bestandteile zu erhalten. Man sollte Schätzungen vorbereiten, besonders für größere Ausgabeposten und diese Annahmen noch einmal überprüfen, sobald das Budget fertiggestellt wurde. Sie können hier unsere kostenlose Budgetvorlage herunterladen und mit der Planung beginnen.

Finanzierung eines DR-Plans Das Engagement des Senior Management zu DR und damit verbundenen Aktivitäten muss über die einfache Zustimmung zu BC/DR-Maßnahmen und anfänglicher Finanzierung hinausgehen. Das Management muss die Entwicklung der Infrastruktur des Unternehmens unterstützen, die die generelle Linie, die weitere Instandhaltung des gesamten Programms, die Personalausstattung und die laufende Bereitstellung von Ressourcen, inklusive jener für Finanzen und Technologie, verstärkt. Die Budgets für DR müssen sowohl die kurz- als auch die langfristigen Ausgaben berücksichtigen, die sich mit der Zeit ändern könnten. Die fortlaufende Überprüfung und Bewertung eines Programms durch interne DR-Teams und BC-Audits sind wesentlich für eine kontinuierliche Unterstützung und Finanzierung durch das Management. Man sollte darauf vorbereitet sein, den Bedarf an kontinuierlicher Unterstützung zu erklären und zu wissen, wie sich der Bedarf ändern könnte. Wenn man ein Budget vorbereitet, sollte man mit einer Schätzung starten, wie groß der Prozentanteil des DR-Budgets an einem anderen Budget ist – zum Beispiel dem der IT. Oft haben DR und verwandte Tätigkeiten nur ungefähr einen Anteil von 0,1 Prozent am gesamten Etat eines Unternehmens oder von 1 bis 3 Prozent des Budgets einer IT-Abteilung. Die COVID-19-Pandemie hat die Unternehmen dazu gezwungen, sich ihre Katastrophenvorbereitungen und die Kosten genauer anzusehen, wenn man nicht genug in ein DR-Programm investiert. Traditionell sind teure Vorbereitungen auf Ereignisse, die eventuell nie eintreten, schwer zu rechtfertigen. Die anhaltenden Erfahrungen mit COVID-19 haben die Ansicht unterstützt, dass DR-Planungen den Unternehmen dabei helfen, langfristig zu überleben.

Voraussetzungen und Überlegungen zur Budget-Frage Wenn DR kein eigenes Budget als eine separate Einheit oder Abteilung besitzt, kann sie Teil von anderen Abteilungen sein – meistens der IT. Zu den anderen Abteilungen, die über das Budget von DR und verwandten Initiativen verfügen könnten, gehören Risk Management, Gebäudemanagement, betriebliche Prozesse, Notfallmanagement, Verwaltung, Finanzen und Buchhaltung sowie strategische Planung. Bei der Entwicklung eines Budgets für eine DR-Abteilung müssen verschiedene Annahmen und Überlegungen berücksichtigt werden. Die Teams können diese adressieren, indem sie folgende Fragen beantworten: Existieren BC/DR-Pläne und verwandte Aktivitäten? Gibt es Katastrophenpläne für die IT- und Geschäftsfunktionen? Welche Abteilungen oder Bereiche besitzen Pläne für Business Continuity? Unterstützt das Management DR-Aktivitäten? Führt die Abteilung im Moment Business Impact Analyses und Risk Assessments durch? Entwickelt oder implementiert die Abteilung zurzeit Pläne, die den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechen? Existiert ein Zentrum für Notfallprozesse? Hat das Senior Management den DR-Plan und die damit verbundenen Richtlinien und Verfahren genehmigt? Gibt es Pläne für Notfälle oder Krisenmanagement? Haben der Vorstand oder das Senior Management eine Risikobewertung des Unternehmens durchgeführt?

Einzelposten des Budgets Die folgende Tabelle bringt Beispiele von typischen Budgetposten für DR und damit verbundenen Aktivitäten. Einige der unten aufgeführten Posten haben wir verschiedenen Kategorien zugeordnet, zu denen zum Beispiel Personal, spezielle Systeme und Schulungen gehören. Man sollte in Erwägung ziehen, verschiedene Posten bestimmten Bereichen zuzuordnen, die zur Struktur Ihres Unternehmens passen. Die Vorlage zum Herunterladen, die zu diesem Artikel gehört, liefert zusätzliche Details und weitere Einzelposten. Budgetkategorie Budgetposten Jan Feb DR-Mannschaft Gehälter (Vollzeit) Gehälter (Teilzeit) Berater/Zulieferer Programmbüro Ressourcen für externe Mitarbeit Büroräume (Hauptsitz) Büroräume (extern) Security und Antivirus Notfallzentrale Vorräte für Notfälle Besondere Systeme und Technologie Backup und Recovery von Daten Benachrichtigungs-/Alarmsysteme Mobile Recovery Managed Services (DRaaS) Hot/Cold Site BC/DR Management Risikobewertungen Business Impact Analyses Planentwicklung/Updates Planübungen Auditing/Compliance/Wartung Management von Aufzeichnungen Ausbildung und Schulung BC/DR-Training/Ausbildung Konferenzteilnahme von Mitarbeitern Publikationen/Abonnements Berufliche Zertifizierungen Webinare/Podcasts