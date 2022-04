Proaktive Risikominderung muss Geschäftspriorität sein

Jedes Unternehmen wird wahrscheinlich irgendwann mit einem kritischen Ereignis konfrontiert, aber viele zögern noch immer, der proaktiven Risikominderung Priorität einzuräumen.

Ein effektives Management kritischer Ereignisse ist das, was ein Unternehmen über Wasser hält, wenn eine Krise eintritt. Eine wichtige Komponente dabei ist die proaktive Risikominderung (Proactive Risk Mitigation), das heißt die Vermeidung von Bedrohungen, bevor sie eintreten. Doch selbst wenn ein Unternehmen kürzlich ein kritisches Ereignis erlebt hat, wird es möglicherweise nur wenige Änderungen an seiner bestehenden Vorbereitungsstrategie vornehmen.

Im Oktober 2021 veröffentlichte Forrester Research einen Bericht im Auftrag des CEM-Anbieters (Critical Event Management) OnSolve. Der Bericht – Failing to plan is planning to fail: Take a proactive approach to critical event management to improve risk preparedness (Wer nicht plant, plant zu scheitern: Ein proaktiver Ansatz für das Management kritischer Ereignisse zur Verbesserung der Risikovorbereitung) – befragte 469 Personen, und die Ergebnisse unterstreichen einen konsistenten Aspekt im Bereich der Reaktion auf Vorfälle: Unternehmen zögern, in die Disaster-Recovery-Planung zu investieren. Den vollständigen Report finden Sie hier.

Proaktive Risikominderung ist der Schlüssel zu einer effektiven CEM-Strategie. Dazu müssen Unternehmen die Auswirkungen potenzieller Risiken mit den Kosten für Investitionen in die erforderliche Technologie und Ressourcen abwägen.

Ein gemeinsamer Nenner unter den Befragten, die eine starke CEM-Reaktion hatten, war das Verständnis für den Umfang und das Ausmaß der Risiken. Diese Unternehmen stimmten mit 152 Prozent höherer Wahrscheinlichkeit zu, dass proaktive Risikominderung wichtig ist, als Befragte aus Unternehmen mit einer weniger effektiven Reaktion auf kritische Ereignisse.

Die folgende Infografik veranschaulicht, wo die Unternehmen ihrer Meinung nach mit CEM stehen und was ihnen ohne proaktive Risikominderung entgeht.