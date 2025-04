Disaster Recovery: 6 Einsatzszenarien für KI

IT-Ausfälle und -Störungen sind unvorhersehbare Ereignisse, die Unternehmen schwer beeinträchtigen und zu Daten-, Produktivitäts- und Umsatzverlusten führen können. Sie können unzählige Ursachen haben, darunter Naturkatastrophen, Hardwareausfälle, Cyberangriffe und menschliche Fehler.

Herkömmliche Disaster-Recovery-Ansätze ermöglichen eine gute Planungsbasis. Gleichzeitig erkennen Unternehmensleiter zunehmend das Potenzial von künstlicher Intelligenz (KI), um diese Prozesse effizienter zu gestalten. Das Aufkommen von KI bietet neue Möglichkeiten zur Verbesserung des Disaster Recovery und der damit verbundenen Prozesse. KI kann Disaster-Recovery-Teams in sechs Schlüsselbereichen unterstützen: prädiktive Erkenntnisse, Service-Recovery, automatisierte Reaktionen, Cybersicherheit, Ressourcenzuweisung und DR-Planung. Die Integration von KI in das Disaster Recovery ist nicht nur eine Ergänzung, sondern eine bedeutende Verbesserung, die zu schnelleren Reaktionszeiten, kürzeren Ausfallzeiten und einer stärkeren Geschäftskontinuität führen kann.

Durch die proaktive Identifizierung von Risiken, die Optimierung von Ressourcen und das kontinuierliche Lernen aus vergangenen Vorfällen bietet KI einen vorausschauenden Ansatz für das Disaster Recovery, der den Unterschied zwischen einer kleinen IT-Störung und einer erheblichen Geschäftsunterbrechung ausmachen kann.

KI kann diese Informationen in einen Kontext stellen, der auf potenzielle künftige Ausfälle hinweisen könnte, da sie einen besseren Einblick in die Art und Weise hat, wie diese Probleme auftreten könnten. KI kann auch Vorschläge zur Behebung von Problemen machen.

In Kombination mit Algorithmen für maschinelles Lernen kann künstliche Intelligenz durch die Analyse von Mustern in historischen Daten potenzielle IT-Ausfälle vorhersagen. Durch die Durchsicht großer Mengen interner Daten wie Protokolle, Dokumentationen und Ergebnisse von Prozessen können Anomalien erkannt werden , die IT-Teams im Alleingang möglicherweise übersehen hätten. Zu den Anomalien können ungewöhnliche Muster bei den Servertemperaturen oder ein plötzlicher Abfall der Verarbeitungsleistung gehören.

2. Service Recovery

Daten sind das Lebenselixier der meisten Unternehmen. KI kann den Prozess der Daten- und Servicewiederherstellung beschleunigen, indem sie die wichtigsten Systeme identifiziert, die zuerst wiederhergestellt werden müssen, zum Beispiel Datenbanken, Kommunikations-Tools und Zahlungssysteme. Dies trägt dazu bei, dass Unternehmen schnell wieder zu ihren normalen Geschäftsprozessen zurückkehren können.

Dies ist besonders wichtig für Firmen, die in Sektoren tätig sind, in denen der Datenzugriff in Echtzeit von zentraler Bedeutung ist. Was KI in einem solchen Szenario sehr nützlich macht, ist die Tatsache, dass sie menschliche Emotionen und fragwürdige Entscheidungen aus dem Spiel lässt.

Während verschiedene Teams vielleicht verlangen, dass ihre Anwendung zuerst wiederhergestellt wird, hat ein KI-System im Voraus berechnet, was erforderlich ist, um den besten Weg zur Wiederherstellung mit den geringsten Kosten und Unterbrechungen zu finden. KI eignet sich auch hervorragend dazu, potenziell unvorhergesehene Abhängigkeiten im Voraus zu erkennen.

Der Kundendienst ist ein weiterer Bereich der Wiederherstellung von Diensten, in dem KI eine Rolle spielen kann. Chatbots können eingesetzt werden, um Serviceprobleme in großem Umfang und mit schneller Reaktion effektiv zu bearbeiten und zu kommunizieren.