Intelligente Schutzmechanismen für resiliente Datensicherung

Die Bedrohung durch Cyber- und Ransomware-Angriffe nimmt weltweit zu und betrifft zunehmend nicht nur produktive Systeme, sondern auch Backup-Infrastrukturen. Aktuelle Fälle wie der Angriff auf den Cloud-Dienstleister Rackspace im März 2025 zeigen, dass gezielte Attacken auf Backups die Wiederherstellung von Daten massiv erschweren oder unmöglich machen können. Herkömmliche Backup- und Wiederherstellungslösungen stoßen an ihre Grenzen, da Angreifer gezielt Schwachstellen in der Backup-Architektur ausnutzen und etwa durch Verschlüsselung oder Löschung der Sicherungen die Optionen zur Datenrettung massiv zu behindern.

Die zunehmende Komplexität moderner IT-Infrastrukturen – geprägt durch hybride Cloud-Architekturen, dezentrale Standorte und virtualisierte Umgebungen – vergrößert die Angriffsfläche für Cyberangriffe . Gleichzeitig steigen die Anforderungen an Backup-Lösungen: Sie müssen skalierbar sein, lokale und Cloud -basierte Infrastrukturen nahtlos integrieren sowie Enterprise-taugliche Funktionalitäten ohne zusätzlichen Verwaltungsaufwand bereitstellen. Die Folge dieser multiplen Herausforderungen sind Schwachstellen in der Backup-Architektur. Angreifer nutzen diese Einfallstore, um durch Verschlüsselung oder Löschung der Backups eine erfolgreiche Datenwiederherstellung zu verhindern. Traditionelle Sicherungsansätze sind damit oft unzureichend und moderne, mehrschichtige Schutzstrategien erforderlich.

Backups gelten als letzte Verteidigungslinie gegen Datenverlust. Ihre Kompromittierung kann jedoch gravierende Folgen haben: Sind Sicherungskopien unbrauchbar, führt dies in vielen Fällen zu erheblichen Betriebsunterbrechungen bis hin zur Zahlung von Lösegeldern. Besonders heikel: Backup -Systeme weisen im Vergleich zu Produktionsumgebungen häufig geringere Schutzmaßnahmen auf, was sie zu attraktiven Zielen für Cyberkriminelle macht.

KI-basierte Backup-Lösungen ermöglichen eine automatisierte Validierung, die Sicherungen nicht nur auf Integrität, sondern auch auf versteckte Bedrohungen wie Ransomware oder Malware prüft. Die Analyse erfolgt häufig in isolierten Sandbox-Umgebungen. Erkennt die KI verdächtige Muster, wird das betroffene Backup automatisch markiert und von der Wiederherstellung ausgeschlossen. So wird verhindert, dass kompromittierte Daten erneut ins System eingeschleust werden.

Cloud-Backups: Compliance durch georedundante Sicherheit

Mit der fortschreitenden Migration geschäftskritischer Daten und Workloads in die Cloud rücken hochverfügbare und georedundante Backup-Architekturen zunehmend in den Fokus anspruchsvoller IT-Strategien. Georedundanz meint dabei die Verteilung von Daten auf mindestens zwei physisch und infrastrukturell unabhängige Rechenzentren, die in der Regel mindestens 200 Kilometer voneinander entfernt liegen. Diese Distanz entspricht aktuellen Empfehlungen des BSI und ist insbesondere für Betreiber kritischer Infrastrukturen regulatorisch relevant. Ziel ist es, im Katastrophenfall – etwa bei Naturereignissen, großflächigen Ausfällen oder regionalen Angriffen – einen Single Point of Failure zu vermeiden und die sofortige Umschaltung (Failover) auf einen sekundären Standort zu ermöglichen.

„Backups gelten als letzte Verteidigungslinie gegen Datenverlust. Ihre Kompromittierung kann gravierende Folgen haben. Backup-Systeme weisen im Vergleich zu Produktionsumgebungen häufig geringere Schutzmaßnahmen auf, was sie zu attraktiven Zielen für Cyberkriminelle macht.“ Hermann Behnert, SCHIFFL IT Service GmbH

Cloud-Anbieter setzen zur Absicherung dieser Infrastrukturen auf einen mehrschichtigen Ansatz: Verschlüsselte Datenübertragung und -speicherung, der Einsatz von Object Lock für unveränderliche Backups (Immutability) sowie KI-gestützte Anomalie- und Integritätsprüfungen sind heute Standard. Automatisierte, richtlinienbasierte Sicherungs- und Replikationsprozesse ermöglichen eine konsistente, skalierbare und Compliance-konforme Datensicherung, die sich flexibel an veränderte Geschäftsanforderungen anpassen lässt.

Im Kontext regulatorischer Anforderungen – etwa DSGVO, NIS2 oder branchenspezifischer Vorgaben – bieten georedundante Cloud-Backups zusätzliche Sicherheit. Die Möglichkeit, Daten explizit in europäischen Rechenzentren zu speichern und Schlüsselmanagement sowie Zugriffskontrolle in der Hand des Kunden zu belassen, adressiert Anforderungen an digitale Souveränität und Datenschutz. Die Einhaltung von Compliance-Vorgaben wird durch zertifizierte Rechenzentren, kontinuierliche Überwachung und Auditierbarkeit der Backup-Prozesse unterstützt.