NIS2-Bereitschaft: Compliance evaluieren und umsetzen

Die erweiterte NIS2-Richtlinie betrifft deutlich mehr Unternehmen als ihre Vorgänger: Neue Kriterien für Unternehmensgröße, Zahl der Mitarbeitenden und Umsatz erweitern den Kreis der betroffenen Firmen erheblich. Die Anforderungen reichen von der 24/7-Überwachung der IT-Systeme über automatisierte Reaktionen auf Sicherheitsvorfälle bis zu regelmäßigen Meldungen. Dabei geht es längst nicht nur um IT-Sicherheit – auch physische und personenbezogene Sicherheit müssen in das Konzept integriert werden.

Besonders KRITIS-Unternehmen und Zulieferer stehen vor wachsenden Herausforderungen. Der Zeitdruck ist hoch: Die Implementierung notwendiger Systeme wie das eines Informationssicherheits-Managementsystems (ISMS) kann etwa ein Jahr dauern. Erschwerend kommt die Komplexität moderner Infrastrukturen hinzu, während begrenzte Kapazitäten oft den Fokus auf das Tagesgeschäft lenken. Neben festgelegten Strafen von bis zu 10 Millionen Euro oder zwei Prozent des Jahresumsatzes fordert die NIS2-Richtlinie sowohl technische Maßnahmen als auch klare Strukturen und Prozesse. Ein strukturiertes Vorgehen ist der Schlüssel, um sich langfristig vorzubereiten.

Diese Fragen legen den Grundstein, um Sicherheitslücken im eigenen Unternehmen rechtzeitig zu erkennen, Cyberangriffe abzuwehren und Risiken zu minimieren. Doch eine IST-Analyse genügt noch nicht, um die Anforderungen der NIS2-Richtlinie zu erfüllen. Standards wie ISO 27001 bieten hierbei eine gute Orientierung: Diese internationale Norm definiert die Anforderungen an ein ISMS und schafft einen strukturierten Rahmen für technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen. Ein ISMS macht die Fortschritte messbar, strukturiert notwendige Maßnahmen und schafft Prozesse, die kontinuierlich optimiert werden können. In komplexen Sicherheitslandschaften ist das ein besonderer Vorteil.

Technologische Wegbereiter für NIS2-Compliance

Nach der Gap-Analyse ist eine solide technische Basis ebenso entscheidend, um die Anforderungen der NIS2-Richtlinie zu erfüllen. Einzellösungen reichen nicht aus, um die vielschichtigen Anforderungen der NIS2-Richtlinie zu erfüllen. Ein Security Operations Center (SOC) spielt dabei eine Schlüsselrolle: Es überwacht sicherheitsrelevante Daten, erkennt Bedrohungen frühzeitig und ermöglicht gezielte Reaktionen.

Ein SOC vereint Funktionen wie Security Information and Event Management (SIEM) sowie Extended Detection and Response (XDR). SIEM aggregiert und analysiert Datenquellen in Echtzeit, um Anomalien aufzudecken, während XDR eine erweiterte Erkennung und Reaktion über die klassischen Endpunkte hinaus bietet. Deshalb kann die SOC-Lösung mehr als Monitoring: Sie priorisiert Bedrohungen und automatisiert Gegenmaßnahmen, sodass Unternehmen schneller auf Vorfälle reagieren können. Außerdem schafft das SOC eine zentrale Plattform für Logging-Systeme und Audit-Trails. Das schafft Transparenz und erleichtert die Einhaltung von Meldepflichten und regulatorischen Vorgaben, weil Unternehmen auf einen verlässlichen Audit-Trail zurückgreifen können.

Für Unternehmen zahlt sich die Investition in solche Systeme gleich mehrfach aus: Sicherheitsvorfälle werden schneller und effizienter bewältigt. Dadurch sinken potenzielle Kosten für Schäden oder Strafzahlungen. Aufgrund der modularen Architektur im SOC bleiben Sicherheitsmaßnahmen flexibel anpassbar, um auf die dynamische Bedrohungslandschaft zu reagieren.