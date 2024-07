Wie sich die Cybersicherheit mit NIS2 grundlegend verändert

Security-Abteilungen wissen nur zu gut: Die Cybersicherheit unterliegt einem stetigen, dynamischen Wandel, um die sich verändernden Cyberbedrohungen adressieren und auch die neuen, digitalen Technologien und Verfahren schützen zu können. Neben den Cyberrisiken und der technologischen Entwicklung gibt es aber noch einen dritten Faktor, der die Cybersecurity treibt: die rechtlichen Anforderungen.

Die neue Cybersicherheitsrichtlinie NIS2 ist ein aktuelles und gutes Beispiel dafür. Neben der Verschärfung bestehender Vorgaben aus früheren Gesetzgebungen kommen neue Aufgaben auf die Security-Abteilungen und die Leitungen der unter NIS2 regulierten Organisationen hinzu.

Leider unterschätzen viele Unternehmen die anstehenden Aufgaben und wähnen sich im Zeitplan der Umsetzung. Laut der Zscaler Studie „NIS 2 and Beyond: Risk, Reward & Regulation Readiness“ sind 80 Prozent der IT-Führungskräfte zuversichtlich, dass ihre Organisation Compliance-Anforderungen bis zum Stichtag erfüllen wird. Lediglich 14 Prozent geben an, dass sie diese bereits erfüllt haben. Allerdings ist lediglich etwas mehr als die Hälfte (53 Prozent) der IT-Führungskräfte der Ansicht, dass ihre Teams die Anforderungen vollständig verstehen. Noch weniger (49 Prozent) glauben, dass dies bei der Unternehmensleitung der Fall ist.

Scheinsicherheit bei der NIS2-Umsetzung Aus gutem Grund kommt der Verband der Internetwirtschaft eco zu dem Schluss: Nur wenige Unternehmen in Deutschland sind (wirklich) auf NIS2 vorbereitet. Die NIS2-Richtlinie verlangt explizit die Einhaltung von zehn Risikomanagementmaßnahmen im Bereich der Cybersicherheit. Doch erst 13,2 Prozent der Unternehmen in Deutschland haben ihr Risikomanagement entsprechend verbessert, so eine Befragung von 250 IT-Entscheiderinnen und -Entscheidern durch das Marktforschungsinstitut Civey im Auftrag des eco Verbands. Nur 14,6 Prozent haben bereits Mitarbeitende sensibilisiert. 14,5 Prozent sagen, sie halten Sicherheitsanforderungen ein. 12,1 Prozent haben ein Notfall- und Krisenmanagement implementiert. Die Industriestandards ISO 27001 bzw. BSI IT-Grundschutz haben erst 7,1 Prozent eingeführt. Ein Drittel der IT-Entscheider in Deutschland gibt an, noch keine der genannten Maßnahmen umgesetzt zu haben. Als nicht auskunftsfähig bezeichnen sich 40,6 Prozent der Befragten und antworten mit „weiß nicht“. „Es ist beunruhigend, wie viele der IT-Verantwortlichen die kommenden gesetzlichen Anforderungen an ihre IT-Sicherheit offenbar noch nicht auf dem Schirm haben“, sagt Ulrich Plate, Leiter der eco Kompetenzgruppe KRITIS. „Dabei werden durch die NIS2 zehntausende Unternehmen allein in Deutschland erstmals unter die europaweite Regulierung der Cybersicherheit fallen.“ Angesichts doppelt so vieler betroffener Sektoren wie bisher, erheblich verschärften Bußgeldern und einer persönlichen Haftung der Leitungsorgane bei Verstößen, könne man erwarten, dass sich viel mehr Entscheidungsträger ihrer Verantwortung bewusst seien.