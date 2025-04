2025: Wichtige Richtlinien und Zertifizierungen für die IT

Die regulatorischen Anforderungen an die Cybersicherheiten wachsen von Jahr zu Jahr. Viele Unternehmen stehen vor der Herausforderung, die Vorschriften, welche sie betreffen, verstehen zu müssen und zu entscheiden, welche Zertifizierungen sinnvoll sind. Neben verbindlichen gesetzlichen Vorgaben gibt es optionale Standards, die Wettbewerbs- und Sicherheitsvorteile bieten. Dieser Artikel bietet einen Überblick über relevante Cybersecurity-Vorschriften und Zertifizierungen für 2025 und zeigt auf, wie sich Unternehmen vorbereiten können.

Gesetzliche Vorschriften: Was Unternehmen 2025 beachten müssen

Den neuen gesetzliche Regelungen, die Unternehmen beachten müssen, liegt meist das Ziel einer gestärkten Cyberresilienz zugrunde.

KRITIS-Dachgesetz: Neue Mindestanforderungen für kritische Infrastrukturen

Das KRITIS-Dachgesetz überführt die Critical Entities Resilience / CER-Richtlinie (2022/2557) der EU in nationales Recht und soll 2025 in Kraft treten. Der Schwerpunkt des KRITIS-Dachgesetzes liegt auf Mindestanforderungen für den physischen Schutz kritischer Infrastrukturen und berücksichtigt ein breiteres Spektrum von Bedrohungen, darunter Naturkatastrophen, Sabotage und menschliches Versagen. Zudem legt es Mindestanforderungen für Betreiber kritischer Infrastrukturen fest, die sich auf verschiedene Aspekte der Resilienz beziehen:

Meldepflichten bei sicherheitsrelevanten Vorfällen

Risikomanagement zur Abwehr potenzieller Bedrohungen

Krisenmanagement und Business Continuity, um System-Ausfälle zu vermeiden und im Krisenfalle adäquat zu reagieren.

Als kritische Infrastrukturen definiert der aktuelle Gesetzesvorschlag die Sektoren Energie, Transport und Verkehr, Finanz- und Versicherungswesen, Gesundheit, Trinkwasser, Abwasser, städtische Abfallentsorgung, Informationstechnologie und Telekommunikation, Ernährung, Weltraum und öffentliche Verwaltung. Unternehmen und Organisationen, die schon heute in diesen Branchen tätig sind, sollten ihre IT-Sicherheit überprüfen und an die neuen Anforderungen anpassen.

NIS2: Aufgeschoben ist nicht aufgehoben

Die NIS2-Richtlinie war das dominierende Cybersecurity-Thema im Jahr 2024. Dabei handelt es sich um eine Überarbeitung der bestehenden Netzwerk- und Informationssicherheitsrichtlinie (NIS) der Europäischen Union.

Die Kernpunkte von NIS-2 sind:

Erweiterter Geltungsbereich auf mehr Branchen und Unternehmensgrößen

Verschärfte Sicherheitsanforderungen, unter anderem Pflicht zur Nutzung einer Multifaktor-Authentifizierung (MFA)

Hohe Bußgelder bei Nichteinhaltung

Da NIS2 in Deutschland und vielen anderen EU-Mitgliedstaaten noch nicht in nationales Recht umgesetzt wurde, wird es auch 2025 weiterhin für Schlagzeilen sorgen. Die Umsetzung der Richtlinie ist im Entwurf des Koalitionsvertrag für 2025 vorgesehen. Unternehmen, die als Betreiber kritischer Infrastrukturen gelten, sollten sich dennoch dringend auf die Implementierung vorbereiten. Wenn Unternehmen auch durch die verpasste nationale Umsetzung Zeit gewonnen haben, handelt es sich um eine „Gnadenfrist“, nicht um einen endlosen Aufschub. Die Angreifer im Cybersecurity-Bereich zeigen sich ebenfalls unbeeindruckt und stellen ihre Angriffe nicht ein – im Gegenteil.

DORA: Striktere Cyber-Resilienz im Finanzsektor

Der Digital Operational Resilience Act (DORA) richtet sich hauptsächlich an den europäischen Finanzsektor: Mit dieser EU-Verordnung soll ein hohes Maß an Cyber-Resilienz im Finanzwesen geschaffen werden und damit neue Maßstäbe in den folgenden Bereichen gesetzt werden:

Risikomanagement und Sicherheitsprüfungen

Meldepflichten für IT-Sicherheitsvorfälle

Resilienztests und Schutz vor Drittanbieterrisiken

Unternehmen können durch DORA allerdings auch indirekt betroffen sein, beispielsweise wenn sie bestimmte Dienstleistungen für Banken oder andere von der Richtlinie erfasste Organisationen anbieten. DORA hat bereits seit Januar 2023 Gültigkeit, wurde aber erst zum 17. Januar 2025 vollständig umgesetzt. Hier besteht also auch keine „Gnadenfrist“ mehr. Finanzunternehmen und ihre Partner müssen die notwendigen Maßnahmen bereits getroffen haben. Bei Nichteinhaltung drohen Finanzunternehmen Geldstrafen von bis zu zwei Prozent des gesamten jährlichen weltweiten Unternehmens-Umsatzes. Für IT-Dienstleister sind Zwangsgelder von bis zu einem Prozent des durchschnittlichen weltweiten Tagesumsatzes des vorangegangenen Geschäftsjahres vorgesehen.