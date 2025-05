Wie man KI-Systeme auf Transparenz und Compliance überprüft

Interne KI-Audits

Unternehmen können KI-Audits durch die Einrichtung eines internen KI-Auditors oder eines Auditteams verwalten. Dieses Team sollte mit den Bereichen KI, IT, Risiko, Recht und den einzelnen Geschäftsbereichen zusammenarbeiten, um Mängel in KI-Systemen zu identifizieren und zu beheben. Die Rolle eines internen KI-Audit-Teams ist vergleichbar mit der eines internen Auditors in einer Finanzabteilung, der interne Überprüfungen durchführt und sein Unternehmen bei der Vorbereitung auf externe Audits unterstützt.

Auch KI-Anbieter profitieren von der Durchführung interner KI-Audits für ihre Produkte, da sie damit ihr Engagement für verantwortungsvolle KI-Praktiken unter Beweis stellen. Solche Auditberichte werden zunehmend sowohl von Behörden als auch von privaten Unternehmen bei der Beschaffung von KI-Produkten verlangt.