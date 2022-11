Tipps für einen Netzwerk-Disaster-Recovery-Audit

Das Auditing der Netzwerk-DR (Disaster Recovery) bietet eine objektive Überprüfung der Kontrollen, die die Netzwerk-Performance sicherstellen, und evaluiert, ob die Ergebnisse mit den Kontrollzielen übereinstimmen.

Der Netzwerkbetrieb, unter anderem der lokale Zugriff, das WAN, drahtloses Netzwerk und der Internetzugang, ist von entscheidender Bedeutung. Daher sollten Unternehmen diese Faktoren regelmäßig überprüfen, um zu gewährleisten, dass sie die operativen Richtlinien und Prozesse einhalten, Wiederherstellungs- und Wiederanlaufverfahren testen und die Ergebnisse jeder Maßnahme sorgfältig dokumentieren.

In diesem Artikel finden Sie Tipps, wie sich Unternehmen auf ein Audit der DR-Maßnahmen für Sprach- und Datennetzwerke vorbereiten können. Diese Tipps tragen dazu bei, dass der Netzwerkbetrieb vor potenziell disruptiven Ereignissen wie Stromausfällen, Netzwerkausfällen und Geräteausfällen geschützt ist. Netzwerkteams sollten auch die Kontrollen für die Integrität und Wiederherstellungsfähigkeit des Netzwerks überprüfen.

Die folgenden drei Audittypen sind möglich:

Achten Sie darauf, dass der interne Auditor oder das externe Auditunternehmen mit den Themen im Zusammenhang mit Netzwerk-DR vertraut ist. Dazu zählen die folgenden Aspekte:

Zu prüfende Netzwerk-DR-Kontrollen

Die folgende Checkliste enthält eine Liste von Kontrollen, die Gegenstand von Audits sein können. Verwenden Sie die Liste, um sich auf potenzielle Auditanforderungen vorzubereiten, was die zeitnahe Fertigstellung und Abgabe des Auditberichts erleichtert.

✔ Netzwerk-DR-Auditkontrollen Beispiele für Auditnachweise Netzwerk-DR-Plan Dokumentierter Plan mit Incident-Response-Maßnahmen, Identifizierung von Netzwerk-DR-Teams, Verfahren für den Umgang mit einem Netzwerkausfall, Listen mit internen und externen Kontakten Richtlinie für das Netzwerk-DR-Programm Dokumentierte Richtlinie, die festlegt, welche Arten von Störungen behandelt werden sollen und wie das Unternehmen mit ihnen verfahren will Verfahren für das Netzwerk-DR-Programm und relevante Dokumentation, Formulare etc. Dokumentierte Verfahren, Formulare, Vorlagen, Checklisten Ablaufpläne für den Netzwerkbetrieb (zum Beispiel Software-Backups, Netzwerkumleitung und Recovery-Maßnahmen) Ausdrucke oder Screenshots von Ablaufplänen Operative Netzwerkelemente Screenshots von operativen Netzwerkkontrollen, etwa Zugangskontrollen, normale Routing-Methoden, Notfallpläne für alternatives Routing, Umgebungspläne, Change Management, Wireless-Elemente Metriken für die Zuverlässigkeit der Netzwerk-Performance Screenshots von Metriken für die Zuverlässigkeit des Netzwerks, wie Uptime, Durchsatz, MTBF/MTTR* Netzwerk-DR-Testpläne und dokumentierte Ergebnisse Kopien aktueller Netzwerk-DR-Testpläne, Daten aus durchgeführten Tests und After-Action-Berichte Häufigkeitsmetriken für Netzwerk-DR-Tests und -Bewertungen Screenshots von Netzwerk-DR-Test- und -Bewertungsplänen mit Häufigkeitsmetriken (beispielsweise monatlich oder vierteljährlich) für jede Maßnahme Systeme, Software, lokale Zugriffsmöglichkeiten, WAN-Einrichtungen, Interneteinrichtungen, Managed Services, Cloud-basierte Dienste für Netzwerk-DR Betriebsdokumentation und relevante Screenshots für Ressourcen, die bei Netzwerk-DR-Maßnahmen genutzt werden Ressourcen für den Netzwerkbetrieb – lokal (zum Beispiel Data-Center-Netzwerkgeräte und Ortsnetzdienste) Betriebsdokumentation und relevante Screenshots für lokale Netzwerkressourcen Ressourcen für den Netzwerkbetrieb – extern (zum Beispiel ISPs, WAN-Service-Provider, Cloud-Dienste, Wireless-Anbieter, Managed Network Services) Betriebsdokumentation und relevante Screenshots für externe Netzwerkressourcen Sicherheit des Netzwerkbetriebs – dazu können gehören Perimeterverteidigungen wie Firewalls, Intrusion-Detection- und Intrusion-Prevention-Systeme, interne Anwendungen zur Überwachung der Netzwerksicherheit sowie physischer Zugang zum Data Center oder Network Operations Center Betriebsdokumentation und relevante Screenshots für Maßnahmen zur Netzwerksicherheit Netzwerk-DR-Geräte, die im Notfall verwendet werden können Nachweise eines Bestands an netzwerkspezifischen Geräten, etwa Router, Switches, Leiterplatten, Server, Stromversorgungen, Wireless-Komponenten und Kabel, die im Notfall genutzt werden können

* Mean Time Between Failures (MTBF), Mean Time To Repair (MTTR)

Die englische Version der Checkliste für das Netzwerk-Disaster-Recovery-Audit können Sie hier herunterladen.