Für jedes Unternehmen ist es von höchster Priorität, die Funktionsfähigkeit und den unterbrechungsfreien Betrieb der Netzwerkressourcen sicherzustellen. Schützen Sie diese wertvollen Investitionen vor ungeplanten Unterbrechungen mit einem Netzwerk-Disaster-Recovery-Plan.

Die meisten Organisationen sind auf Sprach- und Datenkommunikation angewiesen und verfügen über LANs und WANs. Netzwerkdienste werden in der Regel von mehreren Anbietern bereitgestellt, wie lokalen Telefongesellschaften, WAN-Carriern, Internet Service Providern (ISP), Mobilfunkanbietern und Managend Service Providern (MSP). Disaster-Recovery-Pläne für Netzwerke sind für Unternehmen unerlässlich. Ein solider Netzwerk-DR-Plan trägt dazu bei, dass kritische Netzwerkdienste im Falle einer Unterbrechung wiederhergestellt werden können.

Um einen Netzwerk-DR-Plan zu entwickeln, muss die Organisation die Details der Verfahren kennen, die für die Wiederherstellung und den Neustart der Netzwerkressourcen erforderlich sind. Darüber hinaus sind Verfahren für die Koordination mit externen Ressourcen erforderlich. Die Komplexität des Plans ist von Organisation zu Organisation unterschiedlich und hängt von der Größe, der Branche und den im Netzwerk verwendeten Technologien ab.

In diesem Ratgeber und der zugehörigen Vorlage für einen Netzwerk-DR-Plan werden die Fragen behandelt, mit denen sich Organisationen bei der Erstellung und Umsetzung eines Disaster Recovery Plans für Netzwerke auseinandersetzen sollten.

Sie können die kostenlose Vorlage für einen Netzwerk-Disaster-Recovery-Plan im Word-Format hier herunterladen.

Der Schutz des Netzwerkperimeters und der gesamten Infrastruktur vor unbefugtem Zugriff, Viren, Ransomware oder Angriffen wird in der Regel durch Cybersicherheitspläne gewährleistet, die durch Pläne zur Wiederherstellung des Netzwerks im Katastrophenfall ergänzt werden können.

In der Vergangenheit nutzten Nebenstellenanlagen ( PBX ) in der Regel getrennte Netzwerkeinrichtungen und überlappten sich nicht mit Datennetzen. Da es jedoch immer kostengünstiger wurde, Sprach- und Datenverkehr über digitale T1- und ISDN- Zugangsleitungen gemeinsam zu nutzen, sind die Risiken für Sprachkommunikationssysteme gestiegen. Diese Systeme werden durch integrierte Netzwerke, die Sprache, Daten, Text, Video und soziale Medien unterstützen, noch komplexer.

Durch das Wachstum von VoIP-Technologie (Voice over IP) ist auch ein robustes Netzwerk immer wichtiger. VoIP ist genau genommen lediglich eine weitere Applikation, die existierende Netzwerk-Ressourcen benutzt. Allerdings gibt es hier Schwachstellen , die man entsprechend adressieren muss, wie man das bei anderen Netzwerk-basierten Systemen auch macht.

Wenn es um die Netzwerkinfrastruktur geht, hat die Planung der Notfallwiederherstellung möglicherweise keine hohe Priorität, insbesondere angesichts der Bedrohungen durch Cyberangriffe, Viren, Phishing -Angriffe und Denial-of-Service -Angriffe. Daher ist die Netzwerksicherheit in der Regel hoch priorisiert, weil eine durchlässige Peripherie für die meisten Organisationen den Untergang bedeutet. Die Vermeidung von Schäden durch Cyberangriffe rückt heute in den Fokus des Managements.

Heutzutage nutzen Unternehmen Sprach-, Daten-, Wireless-, Internetzugangs- und andere Netzwerkdienste, die sich dieselben Netzwerkressourcen teilen. Es ist nicht nur wichtig, die Netzwerkzugangsleitungen und Schnittstellengeräte zu schützen, die diese Dienste unterstützen. Organisationen müssen auch in der Lage sein, diese Netzwerkressourcen nach einer Unterbrechung schnell wiederherzustellen und neu zu starten.

Netzwerk-Disaster-Recovery-Planung ist für Unternehmens-WANs und -LANs von entscheidender Bedeutung, unabhängig von der Größe der Organisation oder dem Ausmaß einer potenziellen Katastrophe. Ein netzwerkspezifischer DR-Plan ist aus den gleichen Gründen erforderlich, aus denen die Cybersicherheitsplanung eine so hohe Priorität erhalten hat.

Unternehmen mit ehrgeizigen Wiederherstellungszielen und hohen Anforderungen an die Datenverarbeitung können dieses Modell über einen Cloud-Anbieter oder MSP nutzen, der als Rechenzentrum und Network Operations Center (NOC) fungiert.

Um den Betrieb im Falle einer Netzwerkunterbrechung wiederherzustellen und fortzusetzen, sollte ein zweites Rechenzentrum eingerichtet werden, das der Organisation gehört und von ihr betrieben wird. Es kann auch einer anderen Organisation gehören, auf die sich das Unternehmen verlassen kann. MSPs und Cloud-Anbieter bieten eine Vielzahl von Netzwerk-DR-Diensten an, ebenso wie primäre Telekommunikationsanbieter.

Aus der Perspektive der Notfallvorsorge kann eine alternative Einrichtung für die Wiederherstellung des Netzwerks ein wichtiger Bestandteil eines Notfallvorsorgeplans sein. Unternehmen nutzen solche Einrichtungen in der Regel zur Wiederherstellung der IT-Infrastruktur und des IT-Betriebs, wenn das primäre Rechenzentrum oder andere Netzwerkressourcen nicht verfügbar sind.

Intern sollte die IT-Abteilung die Netzwerkinfrastruktur so vielfältig und redundant wie möglich gestalten . Dadurch werden potenzielle Schwachstellen reduziert, die das Netzwerk zum Stillstand bringen könnten. Netzwerkkonnektivitätsgeräte sollten redundant konfiguriert werden, und es sollte ein Inventar von Backup-Switches, Routern und anderen Netzwerkgeräten vorhanden sein. Ziehen Sie die Nutzung von mehr als einem Internetdienstanbieter in Betracht oder halten Sie einen alternativen Anbieter bereit, falls der Service des primären Partners ausfällt. Stellen Sie sicher, dass die Dienstanbieter ihre Netzwerkdiversität und -redundanz sowie ihre DR-Pläne nachweisen können und erläutern, wie sie die Kunden bei Netzwerk-DR-Aktivitäten unterstützen.

Wo kommt der Dienst in das Gebäude und gibt es nur einen Zugangspunkt? Wird der Dienst über Freileitungen oder unterirdisch bereitgestellt? Welche Art von Leitung verwendet der Telekommunikationsanbieter, um den Dienst zum Gebäude zu bringen?

Bei der Bewertung der Redundanz und Ausfallsicherheit von Sprach- und Datennetzwerken nehmen sich Unternehmen oft nicht die Zeit, die Netzwerkinfrastruktur ihrer primären und alternativen Telekommunikationsanbieter außerhalb des eigenen Gebäudes zu untersuchen. Diese Nachlässigkeit kann zu einem Mangel an organisatorischem Wissen über die Netzwerkinfrastruktur führen.

Wie kann man eineb Netzwerk-DR-Plan testen?

In den meisten Fällen kann es schwierig sein, Teile eines Netzwerks zu deaktivieren, um die Wiederherstellbarkeit zu überprüfen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die Netzwerksegmente produktiven Datenverkehr wie E-Mails und Kundendaten übertragen. Da die meisten Organisationen Dienstleistungen von Telekommunikationsanbietern in Anspruch nehmen, ist es am besten, diese zu fragen, wie sie Netzwerk-DR-Tests unterstützen können.

Bei den Tests wird in der Regel untersucht, wie schnell ein bestimmter Netzwerkdienst, beispielsweise der Internetzugang, wiederhergestellt und in den Normalzustand zurückversetzt werden kann. Dies kann das Herunterfahren von Netzwerkgeräten wie Switches beinhalten, um zu sehen, wie schnell sie wieder online geschaltet werden können. Das Herunterfahren eines komplexeren Systems, zum Beispiel eines VoIP-Switches, sollte außerhalb der Geschäftszeiten oder am Wochenende durchgeführt werden. Der Test bestimmt, wie schnell die Systemsoftware neu geladen und die Anlage für den normalen Betrieb neu gestartet und konfiguriert werden können.

Fassen Sie nach Abschluss des Tests die Ergebnisse in einem Abschlussbericht zusammen und aktualisieren Sie den Notfallplan für das Netzwerk auf der Grundlage der aus den Tests gewonnenen Erkenntnisse.