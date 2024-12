Grundlagenwissen: Unternehmenskommunikation bei IT-Ausfällen

Der Ausfall von CrowdStrike im Juli 2024 hat die Abhängigkeit der Geschäftswelt von der Technologie deutlich gemacht – und warum die Kommunikation bei Ausfällen so wichtig ist.

Als CrowdStrike ein Inhalts-Update veröffentlichte, das einen Blue Screen of Death verursachte, störte das Cybersicherheitsunternehmen den Geschäftsbetriebvon Firmen auf der ganzen Welt. Dieses Ereignis sollte Unternehmens- und IT-Führungskräften als Weckruf dienen, wie wichtig die Kommunikation bei Ausfällen ist.

Die Kommunikation bei Ausfällen umfasst Anweisungen an Führungskräfte und Mitarbeiter, welche Schritte nach einem Ausfall zu unternehmen sind. Sie kann auch Aktualisierungen für Kunden zu den Auswirkungen des Ausfalls und Statusaktualisierungen für die Wiederherstellung umfassen.

Moderne Krisenkommunikationspläne berücksichtigen in der Regel Naturkatastrophen und Cyberangriffe, müssen aber auch Eventualitäten für Technologie- oder Softwareausfälle enthalten. Wenn auf alltägliche Arbeitsprogramme nicht zugegriffen werden kann, kann dies Auswirkungen auf reguläre Kommunikationsmethoden wie E-Mail oder Messaging-Anwendungen haben, sodass Mitarbeiter und Stakeholder im Falle eines Ausfalls im Dunkeln tappen.

Mangelnde Vorbereitung führt zu einer verwirrten, langsamen und ineffektiven Reaktion auf einen Störfall. Dies kann zu negativer Medienberichterstattung, Rufschädigung und sogar zu Klagen führen. Ein gut organisierter Notfallkommunikationsplan legt spezifische Schritte fest, die ab dem Beginn eines Vorfalls zu ergreifen sind. Eine effektive Kommunikation erfordert, dass relevante Interessengruppen im gesamten Unternehmen – einschließlich der Unternehmensführung, der Krisenteams und der IT-Abteilung – zusammenarbeiten, um Mitarbeiter und Kunden auf dem Laufenden zu halten und die Systeme wieder online zu bringen. Die Interessengruppen sollten auch wissen, welche Technologien in welcher Reihenfolge zu verwenden sind, damit die Kommunikation nicht vollständig unterbrochen wird, wenn ein System oder eine Plattform betroffen ist.

Die folgenden acht Grundsätze können dazu beitragen, dass ein Unternehmen bei einem Ausfall schnell und organisiert reagiert und die erforderlichen Parteien von Anfang an einbezieht.

Um die Notwendigkeit eines soliden Krisenmanagementprogramms zu rechtfertigen, könnten die Teams für Disaster Recovery und IT den CrowdStrike-Vorfall als Beispiel dafür anführen, was passieren kann, wenn das Unternehmen nicht vorbereitet ist.

2. Integrierte Flexibilität

Ausfälle und andere technische Störungen entsprechen keinem Plan. Notfälle bringen von Natur aus unerwartete Ereignisse und Auswirkungen mit sich. Selbst die fortschrittlichsten IT- und DR-Teams können nie genau wissen, was ein Ausfall mit sich bringen wird, daher ist Flexibilität ein wesentlicher Bestandteil jeder erfolgreichen Reaktion und Wiederherstellung. Spezifische Disaster-Recovery-Pläne können auf Vorfälle wie Überschwemmungen oder Brände vorbereiten, aber die effektivsten Pläne bereiten auf mehrere Szenarien vor. Ein Alle Gefahren-Ansatz für die Notfallwiederherstellung stellt sicher, dass der Umfang des Plans nicht auf bestimmte Vorfälle beschränkt ist und dass der Plan Schritte enthält, die an unterschiedliche Herausforderungen angepasst werden können. Dies gilt auch für die Ausfallkommunikation.

So kann beispielsweise eine bestimmte Technologieabhängigkeit zu Problemen führen, wenn diese Technologie plötzlich nicht mehr verfügbar ist, wie beim CrowdStrike-Vorfall. Ein flexibler Kommunikationsplan für Ausfälle enthält Umgehungslösungen, wie zum Beispiel Anweisungen für manuelle Verfahren, wenn das Netzwerk nicht verfügbar ist, oder Papierdokumente als Backup für Kontaktinformationen, die online gespeichert werden.

Legen Sie klare Rollen für verschiedene Vorfälle fest und stellen Sie sicher, dass die Mitarbeiter ihre Aufgaben kennen und darauf vorbereitet sind, sie bei einem Ausfall auszuführen. Wenn der Prozess, für den ein Mitarbeiter normalerweise verantwortlich ist, nicht verfügbar ist, skizzieren Sie alternative Maßnahmen, die er durchführen kann, oder listen Sie auf, wem er Bericht erstatten kann, der möglicherweise Hilfe benötigt.