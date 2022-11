Best Practices für Dokumentation und Auditing von Netzwerken

Einer der wichtigsten Aspekte der Verwaltung eines Netzwerks ist die regelmäßige Aktualisierung der Netzwerkdokumentation und die Durchführung von Audits. Diese Schritte liefern eine zentrale Abbildung des Netzwerks einer Organisation, die eine entscheidende Komponente bei der Erreichung der Unternehmensziele darstellt.

Netzwerkadministratoren sollten einige grundlegende Bestandteile des Netzwerks dokumentieren: LAN-Software, LAN-Hardware, Netzwerkdiagramme, Benutzernamen (ID-Nummern) und Netzwerknummern.

Laut Abinet Girma Abebe, Senior Network Engineer bei SICE Canada Inc. in Toronto, bietet die Netzwerkdokumentation mehrere potenzielle Vorteile. Zu diesen Vorteilen gehören unter anderem:

Wie man das Netzwerk dokumentiert

Zu Beginn der Netzwerkdokumentation sollten die IT-Teams zunächst Grundsätze und Richtlinien erstellen, die festlegen, was darin aufgenommen werden soll. Dann können sie eine kurze Einführung in das Netzwerk geben und dabei die Topologie, die geschäftlichen Anforderungen und andere Faktoren berücksichtigen.

Die Netzwerk-Dokumentation muss klar und einfach sein, aktualisiert und versioniert werden und allen Verantwortlichen zur Verfügung stehen. Abinet Girma AbebeSICE Canada Inc.

Als Nächstes sollten die IT-Teams die verschiedenen Details innerhalb der Dokumentation skizzieren, die verschiedene Komponenten umfasst. Die wichtigsten Komponenten, die Netzwerk-Teams in die Dokumentation aufnehmen sollten, sind:

High-Level-Design, oder HLD

Low-Level-Design (LLD)

Abschlussdokument, das zeigt, wie das Netzwerk aufgebaut wurde (as-built)

Geräteinventar

IP-Schema

Verwaltung von IP-Adressen

Topologiediagramme (physisch/logisch)

Methoden der Vorgehensweise

Sicherheitsrichtlinien für das Netzwerk des Unternehmens

Firmware und Software

All diese Komponenten lassen sich nicht in einem einzigen Dokument zusammenfassen. Außerdem wird wahrscheinlich nicht alles nur in schriftlicher Form gespeichert. Daher muss ein Unternehmen möglicherweise verschiedene Tools verwenden, um diese Informationen zu sichern. Für die Verwaltung von IP-Adress- und Gerätebeständen setzen Netzwerkteams in der Regel unterschiedliche Tools ein, je nachdem, was das Unternehmen bevorzugt, so Girma Abebe. Er empfiehlt die Verwendung automatisierter Tools für die Erkennung und Wartung.

„Meiner Erfahrung nach werden schriftlich festgehaltene Netzwerkdokumente in freigegebenen Ordnern auf entfernten Dateiservern gespeichert, die Teil der Active Directory-Domäne sind“, so Abebe. „Diese Dokumente sind für jeden leicht zugänglich, und der Zugriff kann auf der Grundlage von Domänenrichtlinien erlaubt oder eingeschränkt werden. Aber ich glaube, dass ihnen die Versionskontrolle fehlt.“

Abebe schlägt vor, dass die IT-Teams stattdessen Git verwenden und Dokumente auf GitHub und GitLab speichern, die mehr Versionskontrolle und Zusammenarbeit bieten.

Schließlich sollten die IT-Mitarbeiter, wenn sie Änderungen vornehmen, die Namen der Dokumente aktualisieren, um das Datum, den Monat und das Jahr der Aktualisierung wiederzugeben. Die aktualisierte Dokumentation sollte auch eine Versionsnummer enthalten.