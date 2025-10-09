Ratgeber zum Management von Netzwerkkabeln

Jedes wirklich erfolgreiche Verkabelungsprojekt beginnt damit, die Anforderungen an das benötigte Kabel zu kennen. Die erforderlichen Geschwindigkeiten, die zu überbrückenden Entfernungen und der Strombedarf bestimmen, welcher Kabeltyp – Cat 5e, Cat 6A, Cat 7 oder Cat8 – verwendet werden muss oder wo Glasfaser-, Kupfer- oder sogar Spezialkabel verlegt werden müssen.

Die Spezifikationen jedes Kabeltyps bestimmen dessen Leistungsfähigkeit. Netzwerkfachleute müssen die Kabelspezifikationen beachten, um größere Fehler zu vermeiden, wie zum Beispiel das Wickeln von Kabeln um einen elektrischen Transformator oder scharfe Knicke oder zu enge Biegungen von Kabeln (Hairpin-Turns). Zu den wichtigen Kabelspezifikationen, auf die Sie achten sollten, gehören:

Bewährte Verfahren für das Management von Netzwerkkabeln

Netzwerktechniker sollten bewährte Prnzipien für die Verkabelung beachten, um die Verwaltung nach der Installation zu vereinfachen. Die Befolgung dieser Schritte erleichtert die Netzwerkwartung und Fehlerbehebung und vereinfacht die Implementierung von Infrastruktur-Upgrades in der Zukunft.

1. Kabel zusammenfassen

In einem Rechenzentrum sollten Sie Kabel aus dem Verkehrsbereich, also vom Boden bis zur Kopfhöhe, sowie aus den Arbeitsbereichen hinter den Rack-Geräten entfernt halten. Verwenden Sie Kabelkanäle über Kopf oder unter einem Doppelboden, um von Reihe zu Reihe oder von einem Rack zu einem nicht benachbarten Rack zu gelangen. Für benachbarte Racks verwenden Sie Kabelhalterungen und -organisatoren an den Seiten- und Rückseiten der Racks.

Lassen Sie bei Geräten, egal ob Server oder Switch, etwas Spielraum in den Patchkabeln, damit diese leicht angeschlossen und wieder abgezogen werden können. Der gleiche Ratschlag gilt für Patchfelder.

Sichern Sie Kabel außerhalb von Rechenzentren in Schränken, bei Durchgängen durch Wände sowie über abgehängten Decken mithilfe von Metallbändern, Kunststoffkabelbindern oder Klettverschlüssen. Kabelkanäle, -rinnen oder -rohre sind ebenfalls hilfreich, um zu verhindern, dass sich Kabel an anderen Infrastrukturelementen verfangen und umgekehrt. Dies erleichtert die Verfolgung eines Kabels durch die physische Umgebung bei der Fehlerbehebung und für Reparaturen.

2. Achten Sie auf das Gewicht.

Bündel von Netzwerkkabeln können sehr schwer sein. Wenn die Kabel nicht auf dem Boden liegen, sorgen Sie immer für eine ausreichende Stütze. In einigen Fällen kann diese auch als Kabelorganisator dienen. Planen Sie eine Stütze mit einer erheblichen Sicherheitsmarge ein, mehr als für den aktuellen Kabelsatz erforderlich, um das Hinzufügen weiterer oder schwererer Kabel zu berücksichtigen.

Das Gewicht kann bei der Aufrüstung älterer Kabel ein dringendes Problem darstellen. Moderne Kabel, die Power over Ethernet (PoE) unterstützen, sind oft deutlich schwerer als die älteren Kabel, die sie ersetzen. Dies kann bei Überkopf-Kabelkanälen (Raceway) und Kabelstützen in Rechenzentren, Verteilerschränken oder über erhöhten Decken zum Problem werden.

3. Unterscheiden Sie anhand von Farben und Beschriftungen.

Jedes Kabel hat zwei Enden, und es ist wichtig, dass beide Enden gleichbehandelt werden. Um dies zu vereinfachen, kennzeichnen Sie beide Enden mit einer Nummer oder einem alphanumerischen Code, der Informationen über die Verlegung enthält, zum Beispiel den Schrank, aus dem das Kabel stammt. Die Kabelcodes müssen nicht insgesamt eindeutig sein, aber sie sollten in Bezug auf die Orte eindeutig gehalten werden, an denen die Verlegung endet, wie zum Beispiel ein Schrank oder das Rechenzentrum.

Es ist oft nicht sinnvoll, Kabelenden mit etwas Spezifischerem als einer Schrankkennung im Kabelkennzeichnungscode zu kennzeichnen. Einige Netzwerkprofis möchten Hardware- oder Portkennungen einbetten, aber diese Komponenten können sich ändern und würden eine Neukennzeichnung erfordern. Es ist besser, eine Komponente zu verwenden, die sich weniger wahrscheinlich ändert, wie beispielsweise den Verteilerschrank, in dem ein Kabel endet.

Die Farbcodierung ist eine weitere Möglichkeit für das Netzwerkpersonal, ein Kabel während der Fehlerbehebung oder bei Umzügen, Ergänzungen und Änderungen leicht zu identifizieren – insbesondere in einem Rechenzentrum. So können Kabel für Datenverbindungen eine Farbe haben, Speicher-Netzwerkverbindungen eine andere und KVM-Verbindungen eine dritte.

Der Nachteil der Farbcodierung ist jedoch, dass es schwieriger ist, ein Patchkabel wiederzuverwenden. Um dies zu vermeiden, können Sie farbiges Klebeband in der Nähe der Kabelenden verwenden, anstatt farbige Kabel. Eine weitere Möglichkeit ist die Kombination aus Kennzeichnung und Farbcodierung, indem Sie den Kabelcode auf ein farbiges Etikett drucken.

4. Dokumentieren Sie alles

Es ist schwierig, Kabel zu verwalten, wenn ihre Lage unbekannt ist. Unabhängig davon, für welches Beschriftungs- und Farbcodierungssystem sich ein Team entscheidet, sollte es die Standards in zentralen, gemeinsam genutzten Räumen zusammen mit anderen organisatorischen Standards und Praxisdokumentationen klar formulieren und pflegen.

In Bereichen, in denen Kabel außer Sichtweite verlaufen, zum Beispiel unter einem Doppelboden, sollte das Team auch sicherstellen, dass es über Karten oder Diagramme verfügt, aus denen klar hervorgeht, wo die Kabel verlaufen. Manchmal ist es schwierig, Kabel zu finden oder unter voll beladenen Geräteracks etwas zu erkennen. Daher ist eine Dokumentation, die auf Beschriftungen und Farben verweist, sehr wichtig. Dies gilt auch für Kabel, die durch einen Kabelkanal zwischen Etagen oder in einem unterirdischen Kabelkanal zwischen Gebäuden verlaufen.

Um sicherzustellen, dass die Dokumentation auf dem neuesten Stand bleibt, sollten sowohl IT- als auch Facility-Teams die Aktualisierung von Verkabelungsplänen und -dokumentationen in ihre Änderungsmanagement-, Bau- und Renovierungsprozesse einbeziehen.