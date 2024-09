Typen von Netzwerkkabeln und ihre Unterschiede

Die Auswahl der Kabel ist ein entscheidender Teil des Netzwerkdesigns. Die erforderliche Datenrate, die Kosten und die Entfernung bestimmen die Auswahlmöglichkeiten für jede Verbindung. Für einige Verbindungen gibt es eine offensichtliche Kabeloption. Bei anderen können Sie aus einer Reihe von Möglichkeiten wählen.

Netzwerkdienste wie Dateifreigabe, Internetzugang, Drucken und E-Mail werden alle über die Netzwerkinfrastruktur an die Endbenutzer geliefert. Diese Infrastruktur umfasst in der Regel Switches, Router und – als Grundlage für alles – Netzwerkkabel, eine der ältesten und wichtigsten Komponenten der Netzwerkarchitektur.

Obwohl der Telegraf und der Fernschreiber die Vorläufer der Datenkommunikation waren, haben sich die Dinge erst in den letzten 35 Jahren wirklich beschleunigt. Dies entstand aus der Notwendigkeit heraus, damit Computer in immer höherem Tempo kommunizieren konnten, was die Entwicklung von immer schnellerer Netzwerkausrüstung vorangetrieben hat. Dabei wurden Kabel und Verbindungshardware mit höherer Spezifikation benötigt.

In Rechenzentren kommen Koaxialkabel häufig für Fibre-Channel -Verbindungen zwischen Servern und Festplatten zum Einsatz. Ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber elektrischem Rauschen macht sie in störungsreichen Umgebungen wie Industrieanlagen wertvoll.

2. Twisted Pair

Ursprünglich von Alexander Graham Bell für die Übertragung von Telefonsignalen erfunden, sind Twisted-Pair-Kabel die häufigste Wahl für Netzwerkkabel.

Twisted Pair verwendet Kupferdrähte, die, wie der Name schon sagt, paarweise miteinander verdrillt sind. Der Verdrillungseffekt jedes Paares in den Kabeln stellt sicher, dass jede Störung, die auf einem Kabel auftritt oder von diesem aufgenommen wird, durch das Partnerkabel, das um das ursprüngliche Kabel gewickelt ist, kompensiert wird. Durch die Verdrillung der beiden Drähte wird auch die vom Schaltkreis abgegebene elektromagnetische Strahlung reduziert.

Es gibt zwei Arten von Twisted-Pair-Kabeln:

abgeschirmte Twisted-Pair-Kabel (Shielded Twisted Pair, STP) nicht abgeschirmte Twisted-Pair-Kabel (Unshielded Twisted Pair, UTP)

Shielded Twisted Pair

Bei STP werden Kupferdrähte zunächst mit einer Kunststoffisolierung ummantelt. Eine Metallabschirmung, die aus Metallfolie oder -geflecht besteht, umgibt das Bündel der isolierten Paare. Wenn elektromagnetische Strahlung ein ernsthaftes Problem darstellt, kann jedes Adernpaar zusätzlich zur äußeren Abschirmung einzeln abgeschirmt werden. Dies wird als Folien-Twisted-Pair (FTP) bezeichnet.

10 MBit/s und 100 MBit/s verwenden zwei Kabelpaare zur Übertragung von Ethernet. Für einen Gigabit-Durchsatz müssen alle vier Paare genutzt werden.

Unshielded Twisted Pair

UTP-Kabel sind die beliebteste Art von Netzwerkkabeln. Sie lassen sich leicht handhaben, installieren, erweitern und warten. UTP-Kabel enthalten in der Regel vier Kupferdrahtpaare, wobei jedes Paar aus zwei miteinander verdrillten Drähten besteht. Diese Paare sind mit einer Kunststoffisolierung ummantelt. Sie sind nicht abgeschirmt und haben nur eine äußere Ummantelung.

Die meisten Kategorien von Twisted-Pair-Kabeln sind als UTP erhältlich. Einige neuere Kategorien sind jedoch auch in Kombinationen aus geschirmt, foliengeschirmt und ungeschirmt zu haben.

Kategorien von Twisted-Pair-Kabeln

Das American National Standards Institute (ANSI) und die International Electrotechnical Commission (IEC), Teil der International Organization for Standardization (ISO), haben eine Reihe von Standards beziehungsweise Kategorien für Twisted-Pair-Kabel festgelegt. Kategorie 1 (Cat1) und Kategorie 2 (Cat2) wurden nicht offiziell standardisiert, sondern haben sich im Laufe der Zeit zu De-facto-Standards entwickelt. Derzeit sind acht Kabelkategorien erhältlich.

Die korrekte Bezeichnung für Netzwerkkabel beginnt offiziell mit Cat (kurz für Category, englisch für Kategorie), gefolgt von der entsprechenden Zahl. Die Verwendung von CAT in Großbuchstaben ist zwar weit verbreitet, jedoch ist die offizielle Bezeichnung gemäß den Standards Cat. Diese Kategorien spezifizieren den Typ des Kupferkabels und der Buchsen. Die meisten Telefon- und Netzwerkkabel bestehen aus Kupfer. Die Zahl (1, 3, 5 und so weiter) bezieht sich auf die Spezifikationsrevision und, in praktischer Hinsicht, auf die Anzahl der Verdrillungen innerhalb des Kabels – das heißt auf die Verbindungsqualität in einer Buchse.

Cat1

Cat1 wird üblicherweise für Telefonleitungen verwendet. Dieser Kabeltyp ist nicht verdrillt. Das Kabel ist nicht in der Lage, Traffic in einem Computernetzwerk zu unterstützen.

Cat1 wird ebenfalls von Telefongesellschaften genutzt, die ISDN- und PSTN-Dienste bieten. In solchen Fällen wird für die Verkabelung zwischen dem Standort des Kunden und dem Netzwerk der Telefongesellschaft ein Cat1-Kabel verwendet. Cat1 wird mittlerweile auch für einige IoT-Netzwerke mit niedriger Datenrate verwendet.

Cat2

Cat2-Kabel sind Netzwerkkabelspezifikationen, die vier Paare verdrillter Kupferdrähte verwenden. Diese Kabeltypen können Computernetzwerke und Telefonverkehr unterstützen. Cat2 wird hauptsächlich für Token-Ring-Netzwerke verwendet und unterstützt Geschwindigkeiten von bis zu 4 MBit/s. Für höhere Netzwerkgeschwindigkeiten – 100 MBit/s oder höher – ist Cat5e oder höher erforderlich.

Cat3

Cat3-Kabel bestehen aus vier verdrillten Kupferdrahtpaaren. Cat3 wurde zur Unterstützung des ursprünglichen 10-MBit/s-Ethernets verwendet, typischerweise für Token-Ring-Netzwerke. Obwohl 10-MBit/s-Geschwindigkeiten fast ausgestorben sind, wird Cat3 in einigen Anwendungen immer noch verwendet.

Abbildung 2: Verwenden Sie diese Tabelle, um die verschiedenen Kategorien von Twisted-Pair-Kabeln zu vergleichen.

Cat4

Cat4-Kabel bestehen aus vier verdrillten Kupferdrahtpaaren. Wie Cat3-Kabel werden Cat4-Kabel für Token-Ring-Netzwerke verwendet. Während Cat3 eine maximale Geschwindigkeit von 10 MBit/s unterstützt, wurde diese Grenze bei Cat4 auf 16 MBit/s erhöht. Beide Kategorien haben eine Längenbegrenzung von 100 m. Cat4 ist nicht weit verbreitet.

Cat5 und Cat5e

Cat5-Kabel bestehen aus vier verdrillten Kupferdrahtpaaren. Cat5 hat mehr Verdrillungen pro Zoll als Cat3, sodass es mit höheren Geschwindigkeiten und über größere Längen betrieben werden kann.

Das populärere Cat5-Kabel wurde weitgehend durch die Cat5e-Spezifikation ersetzt. Cat5e bietet eine verbesserte Übersprechspezifikation, sodass es Geschwindigkeiten von bis zu 1 GBit/s unterstützt.

UTP-Cat5e ist eines der beliebtesten UTP-Kabel. Es ersetzte die alten Koaxialkabel, die dem ständig wachsenden Bedarf an schnelleren und zuverlässigeren Netzwerken nicht mehr gerecht wurden. Cat5e ist die weltweit am häufigsten verwendete Art von Netzwerkverkabelung und kostengünstig. Im Gegensatz zu den nachfolgenden Kabeln dieser Kategorie verzeiht es, wenn die Richtlinien für Kabelabschluss und -bereitstellung nicht eingehalten werden.

Cat5 und Cat5e werden häufiger für Ethernet mit 10 MBit/s und 100 MBit/s verwendet.

Cat6 und Cat6a

Cat6-Kabel wurden ursprünglich für Gigabit-Ethernet entwickelt, obwohl andere Standards die Gigabit-Übertragung über Cat5e-Kabel ermöglichen. Cat6-Kabel ähneln Cat5e-Kabeln, enthalten jedoch eine physische Trennung zwischen den vier Paaren, um elektromagnetische Störungen weiter zu reduzieren.

Es gibt kein Kabel, das für alle Zwecke geeignet ist.

Cat7

Cat7 ist eine neuere Spezifikation für Kupferkabel, die Geschwindigkeiten von 10 GBit/s bei Längen von bis zu 100 Metern unterstützen soll. Zu diesem Zweck verfügt das Kabel über vier einzeln abgeschirmte Adernpaare sowie über einen zusätzlichen Kabelschirm, um die Signale vor Übersprechen und elektromagnetischen Störungen zu schützen.

Aufgrund der extrem hohen Datenraten müssen alle Komponenten, die während der gesamten Installation einer Verkabelungsinfrastruktur für ein Netzwerk nach Cat7 verwendet werden, Cat7-zertifiziert sein. Dazu zählen Patchfelder, Patchkabel, Buchsen und RJ-45-Anschlüsse. Das Fehlen von Cat7-zertifizierten Komponenten beeinträchtigt die Gesamt-Performance und führt infolgedessen zum Nichtbestehen aller Cat7-Zertifizierungstests – zum Beispiel mithilfe eines Kabeltesters –, weil die Cat7-Performance-Standards höchstwahrscheinlich nicht erfüllt werden können. Heute wird Cat7 im Allgemeinen in Rechenzentren für Backbone-Verbindungen zwischen Servern, Netzwerk-Switches und Storage-Geräten eingesetzt.

Cat6 kann Geschwindigkeiten von 1 GBit/s bei Längen von bis zu 100 m unterstützen. Es ermöglicht auch 10 GBit/s bei Längen von bis zu 55 m. Es nutzt Bandbreitenfrequenzen von bis zu 250 MHz.

Bei der Installation neuer Cat6-Kabel ist zu beachten, dass alle Kabelkomponenten, Buchsen, Patchfelder, Patchkabel und so weiter, Cat6-zertifiziert sein müssen. Dies erfordert von Netzwerkprofis besondere Vorsicht bei der ordnungsgemäßen Terminierung der Kabelenden. Organisationen, die Installationen mit Cat6-Kabeln durchführen, sollten einen gründlichen Testbericht unter Verwendung eines zertifizierten Kabelanalysators anfordern, um sicherzustellen, dass die Installation gemäß den Cat6-Richtlinien und -Standards durchgeführt wurde.

Im Jahr 2009 wurde Cat6a als Kabel mit höherer Spezifikation eingeführt, das eine bessere Immunisierung gegen Übersprechen und elektromagnetische Störungen bietet. Es bietet eine bessere Bandbreite bei Frequenzen bis zu 500 MHz, unterstützt 10 GBit/s und hat eine Kabellänge von bis zu 100 m.

Cat7

Cat7 ist eine Kupferkabelspezifikation, die für Geschwindigkeiten von 10 GBit/s bei Längen von bis zu 100 m ausgelegt ist. Um dies zu erreichen, verwendet das Kabel FTP für vier einzeln abgeschirmte Paare sowie eine zusätzliche Kabelabschirmung, um die Signale vor Übersprechen und elektromagnetischen Störungen zu schützen.

Aufgrund der extrem hohen Datenraten müssen alle Komponenten, die bei der Installation einer Netzwerkinfrastruktur der Kategorie 7 verwendet werden, dafür zertifiziert sein. Dazu gehören Patch-Panels, Patchkabel, Buchsen und RJ-45-Steckverbinder. Das Fehlen von für Kategorie 7 zertifizierten Komponenten führt zu einer Verschlechterung der Gesamtleistung und zum Scheitern von Zertifizierungstests für Kategorie 7, zum Beispiel mit einem Kabelanalysator, da die Leistungsstandards für Kategorie 7 höchstwahrscheinlich nicht erfüllt werden.

Cat7 wird in der Regel in Data Centern für Backbone-Verbindungen zwischen Servern, Switches und Speichergeräten eingesetzt.

Cat8

Cat8 ist eine neuere Kategorie von Twisted-Pair-Kabeln, die besser mit der Geschwindigkeit und dem Umfang von Glasfaser konkurrieren kann. Sie hat eine maximale Datenrate von 40 GBit/s und verwendet RJ-45-Steckverbinder. Sie nutzt die Frequenz von 2 GHz (2.000 MHz), eine Steigerung gegenüber den 600 MHz von Cat7.

Cat8-Kabel werden in der Regel in Data Center eingesetzt. Sie sind abwärtskompatibel mit früheren Standards und unterstützen Power over Ethernet (PoE).

PoE macht separate Stromkabel für Geräte überflüssig, zum Beispiel für an der Decke installierte Access Points. Bei niedrigen Datenraten liefern PoE-Kabel Strom über die nicht von Ethernet benötigten Paare. Bei höheren Raten, bei denen alle vier Paare verwendet werden, fügt PoE den signalführenden Kabeln Gleichstrom hinzu, ohne die Signale zu stören.