Eine Einführung in SFP-Ports bei Gigabit-Switches

Small Form-Factor Pluggable ist eine Hot-Swap-Schnittstelle, die zum Anschluss von Netzwerk- und Storage-Switches zur Datenübertragung verwendet wird. Switches mit SFP-Anschlüssen lassen sich mit Glasfaser- und Ethernet-Kabeln unterschiedlicher Art und Geschwindigkeit verbinden.

Fast alle Netzwerk-Switches für den Einsatz in Unternehmen verfügen über zwei oder mehr SFP-Ports. Mit dieser Funktion können die angeschlossenen Switches eine ring- oder sternförmige Netzwerktopologie bilden, die sich über verschiedene Gebäude, Stockwerke oder Bereiche erstreckt und über Netzwerkkabel verbunden ist.

Ein SFP-Modul oder SFP-Transceiver fungiert als Konverter zwischen dem Netzwerk-Switch und einem Glasfaser- oder Ethernet-Kabel. Zum Beispiel wandelt es elektrische in optische Signale für Glasfaserkabel um und umgekehrt. SFP-Module können auch mit RJ45-Buchsen ausgestattet sein, um Ethernet-Kupferkabel zu unterstützen. Sie ermöglichen verschiedene Übertragungsdistanzen und Datenraten und damit eine schnelle Datenübertragung.

Die SFP-Spezifikation wurde vom Small Form Factor Committee (jetzt bei der SNIA), einer Gruppe großer Gerätehersteller, entwickelt und erstmals 2001 veröffentlicht. SFP-Module, die den ursprünglichen Spezifikationen entsprechen, unterstützen Datenübertragungsraten von bis zu einem GBit/s. Die Spezifikation wurde seitdem aktualisiert, um höhere Datenraten zu unterstützen.

SFP Ports vs. RJ45 Ports

Während SFP- und SFP+-Module relativ preiswert sind, liegen die Kosten für 1-Gbit- und 10-Gbit-Verbindungen über denen von RJ45-Anschlüssen. Bei der RJ45-Schnittstelle werden Kupferkabel für den Anschluss an Netzwerkgeräte verwendet, was in der Regel preiswerter ist als Glasfaser.

RJ45-Ports sind in der Regel in Switches integriert, so dass die Kunden keine zusätzlichen Teile kaufen müssen. Einige Power-over-Ethernet-Switches verfügen über RJ45-Ports mit Stromversorgung für angeschlossene Geräte, so dass Netzwerkkabel zusätzlich zu Daten auch Strom übertragen können. Im Gegensatz dazu funktionieren die meisten SFP-Ports nicht mit PoE und konzentrieren sich nur auf die Datenübertragung.

Abbildung 1: Ein typischer Netzwerk-Switch mit zwei SFP-Ports.

Die Entscheidung, ob ein RJ45-Port oder ein SFP-Port an einem Switch verwendet werden soll, hängt von der Entfernung zwischen den Endpunkten der Verbindung ab. Wenn die Endpunkte nahe genug beieinanderliegen, um Kupferkabel zu verwenden, kann es praktischer und kostengünstiger sein, RJ45 zu nutzen. Wenn die Entfernung groß genug ist, um Glasfaser einzusetzen, sollten die Teams SFP-Ports verwenden. Glasfaser ist auch dann die bessere Wahl, wenn die Kabel über eine Entfernung nebeneinander verlegt werden müssen, wodurch das Übersprechen zwischen Kupferkabeln zum Problem würde.

Combo-SFP-Ports an einem Switch bieten Unterstützung für SFP- und RJ45-Ports über eine einzige Schnittstelle. Die Benutzer können jedoch nicht beide Ports gleichzeitig verwenden, da immer nur ein Typ funktioniert. Mit diesen Combo-Ports können IT-Teams den Verbindungstyp wählen, der am besten zu den Anforderungen von Anwendungen, Netzwerken, Kosten oder Entfernungen passt.