Heutzutage ist ein Switch doch einfach ein Switch, oder? Nun, das stimmt nicht unbedingt. Zwar übertragen alle Netzwerk-Switches Daten von A nach B. Aber viele Switches für Unternehmen weisen erhebliche Hardware- und Softwareunterschiede auf, die bei jeder Bereitstellung von IT-Infrastruktur eine Rolle spielen. Werfen wir einen Blick auf die verschiedenen Typen von Netzwerk-Switches, die heute auf dem Markt erhältlich sind.

1. Unmanaged, Smart und Managed Switches

Der Grad an Verwaltung und Konfigurierbarkeit, den ein Netzwerk-Switch bietet, ist eine der wichtigsten Kaufentscheidungen, die ein Netzwerkarchitekt treffen muss. Für kleine Zweigstellen oder Home-Offices kann ein Managed Switch die richtige Wahl sein. Bei diesen Switches handelt es sich im Wesentlichen um Plug-and-Play-Einheiten, die es mehreren Geräten ermöglichen, über eine einzige Broadcast-Domäne zu kommunizieren. Aufgrund ihrer begrenzten Funktionen sind Unmanaged Switches im Vergleich zu Smart und Managed Switches deutlich preiswerter.

Wenn man die Unterschiede zwischen Smart und Managed Switches vergleicht, werden die Dinge ein wenig unübersichtlich. Beide Geräte sind technisch gesehen verwaltbar, also Managed Switches. In den meisten Fällen neigen die Netzwerkausrüster, die Smart Switches verkaufen, jedoch dazu, viele der erweiterten Funktionen wegzulassen und nur die grundlegenden Features zu implementieren. Dazu zählen die Erstellung virtueller LANs (VLAN), einfache QoS-Einstellungen (Quality of Service), Port-Aggregation und einige Optionen für das Spanning Tree Protocol (STP). Smart Switches werden in der Regel über eine Web-GUI und nicht per Befehlszeile (Command-line Interface, CLI) konfiguriert.

Managed Switches hingegen nehmen die Top-Position unter den Netzwerk-Switches ein. Diese Switches bieten Hunderte bis Tausende von Konfigurationsoptionen, von denen viele für mittelgroße bis große Unternehmens-LANs äußerst nützlich sind. Außerdem lassen sich diese Geräte über eine grafische Benutzeroberfläche (GUI) verwalten. Häufiger erfolgt das Management allerdings per CLI, um eine schnelle und einfache Bedienung durch Netzwerkprofis zu ermöglichen.