Lancom CS-8132F: Neuer Core-Switch

Der Aachener Netzwerkausrüster Lancom Systems hat mit dem CS-8132F seinen ersten Corer-Switch vorgestellt. Mit dem neuen CS-8132F lassen sich laut Hersteller mehrstufige Campusnetzwerke nun erstmalig vollständig mit europäischen Komponenten von der Access- über die Aggregations- bis zur Core-Ebene ausstatten.

Von den 32 QSFP28-Ports für 100 GBit sollen vor allem Unternehmen mit mehreren Standorten und hohem Datenaufkommen oder vielen Endgeräten profitieren. Der Switch stellt eine Gesamtkapazität von bis zu 6,4 TBit/s bereit.

Ausfallsicherheit

Der CS-8132F sei für Szenarien ohne Wartungsfenster ausgelegt, so Lancom. Mit Virtual Port Channels (VPC bzw. MC-LAG) bleibe die Verfügbarkeit in redundanten Netzwerken auch bei Software-Updates bestehen (In Service Software Upgrade, ISSU). Netzteile und Lüfter lassen sich redundant und per Hot Swap einsetzen. Je nach Bedarf gibt es zwei Hardware-Varianten mit unterschiedlichem Luftstrom-Design für die Kühlung im Rack: entweder von hinten nach vorne oder umgekehrt (Back-to-Front und Front-to-Back).