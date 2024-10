Was ist der Unterschied zwischen Bridge und Switch?

Netzwerk-Bridges und -Switches unterscheiden sich deutlich voneinander und erfüllen unterschiedliche Funktionen. Eine Bridge ist eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung, die zwei LANs mit demselben Protokoll, zum Beispiel Ethernet, verbindet. Ein Switch ist eine Multiport-Bridge, die mehrere Clients verbindet und den Paketpfad im Netzwerk auswählt.

Jeder Switch ist eine Bridge, aber Bridges sind keine echten Switches. Um ein besseres Verständnis für den Unterschied zwischen Netzwerk-Bridge und -Switch finden Sie hier einen Vergleich der beiden.

Was ist eine Bridge?

Eine Bridge entscheidet, ob sich das Ziel einer Nachricht im LAN oder in einem verbundenen Netzwerk befindet. Eine Bridge untersucht jedes Paket in einem LAN, überträgt Pakete, die sich bekanntermaßen im selben LAN befinden, und leitet Pakete weiter, die sich bekanntermaßen in einem anderen verbundenen LAN oder in anderen verbundenen LANs befinden.

In einem Netzwerk mit Bridge haben Computer- oder Knotenadressen keine spezifische Beziehung zum Standort. Nachrichten werden an jede Netzwerkadresse gesendet und nur vom vorgesehenen Zielknoten akzeptiert. Bridges lernen, welche Zieladressen sich in welchem Netzwerk befinden. Sie erstellen eine Lerntabelle, um nachfolgende Nachrichten an das richtige Netzwerk weiterzuleiten.

Bei Bridged-Netzwerken handelt es sich in der Regel um miteinander verbundene LANs, da das Senden jeder Nachricht an alle möglichen Ziele ein größeres Netzwerk mit unnötigem Datenverkehr überfluten würde. Aus diesem Grund verwenden Router-Netzwerke – zum Beispiel das Internet – ein Schema, das Knoten Adressen zuweist, sodass eine Nachricht oder ein Paket nur in eine allgemeine Richtung weitergeleitet werden kann, anstatt in alle Richtungen.