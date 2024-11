Was ist der Unterschied zwischen Bridge und Gateway?

Eine Bridge und ein Gateway sind Netzwerkgeräte, die beide den Datenverkehr zwischen Netzwerken regeln, aber unterschiedliche Aufgaben erfüllen und auf unterschiedlichen Ebenen des OSI-Modells arbeiten.

Was ist eine Bridge?

Eine Bridge verbindet zwei oder mehr Netzwerke, die auf derselben Protokollschicht arbeiten, in der Regel auf Layer 2 des OSI-Modells (Sicherungsschicht). Ihre Hauptaufgabe besteht darin, den Datenverkehr zwischen diesen Netzwerken zu filtern, zu segmentieren und gezielt weiterzuleiten. Dabei verwendet eine Bridge MAC-Adressen zur Identifizierung der Geräte und entscheidet, welche Pakete an welches Netzwerk weitergeleitet werden. Bridges werden häufig verwendet, um Netzwerke mit ähnlicher Technologie zu verbinden, zum Beispiel zwei lokale Netzwerke (LAN). Durch die Segmentierung kann eine Bridge dazu beitragen, den Netzwerkverkehr effizienter zu gestalten und Überlastungen zu reduzieren.

Ein typisches Beispiel für eine Netzwerk-Bridge ist ein Ethernet-Switch, der zwei oder mehr LAN-Segmente miteinander verbindet. Ein solcher Switch arbeitet auf der OSI-Schicht 2 und stellt sicher, dass Pakete nur an den Zielport gesendet werden, an dem sich das entsprechende Gerät befindet. Der Hauptunterschied zwischen Layer-2-Switches und Bridges ist, dass erstere in der Regel mehrere Ports haben und effizienter in der Datenweiterleitung sind, besonders in großen Netzwerken.