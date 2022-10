Wi-Fi 6E: Neuer Access Point Lancom LX-6500

Der Aachener Netzwerkausrüster Lancom System hat seinen ersten Access Point für Wi-Fi 6E vorgestellt. Der Lancom LX-6500 nutzt drei integrierte Funkmodule nach IEEE 802.11ax für das 2,4-, 5- und 6-GHz-Funkfrequenzband. Das Gerät unterstützt 4x4 MU-MIMO und OFDMA. Der Access Point kann außerdem BLE-Geräte in der Umgebung erfassen und die Daten mittels einer REST-API zur Auswertung an externe Systeme weiterleiten.

Der LX-6500 kann autark per Web-GUI betrieben oder zentral per Zero Touch Deployment über die LANCOM Management Cloud (LMC) verwaltet werden. Auch ein Betrieb über WLAN-Controller oder einen virtuellen Controller in einem LANCOM vRouter ist laut Hersteller möglich.

Der Access Point bietet Verschlüsselung bis WPA3-Personal und WPA3-Enterprise und Virtualisierungsfunktionen wie Multi-SSID und VLAN.

Lancom nennt eine kumulierte Durchsatzrate von bis zu 8,4 GBit/s, die sich aus 4,8 GBit/s im 6-GHz- und parallel bis zu 2,4 GBit/s im 5-GHz- sowie bis zu 1.150 MBit/s im 2,4-GHz-Band zusammensetzen.

Abbildung 1: Der Wi-Fi-6-Access-Point Lancom LX-6500 (oben) und der 2,5-GBit-Switch Lancom GS-3528XUP (unten).

Die Stromversorgung des Access Points erfolgt per Power over Ethernet (PoE) oder ein optional erhältliches Netzteil. Netzwerkanschluss erhält der LX-6500 über zwei 2,5-GbE-Ports. Passend dazu hat Lancom auch einen neuen 2,5-GBit-Switch, den GS-3528XUP, vorgestellt. Der 28-Port-Switch kann PoE-Geräte an 12 seiner Ports mit bis zu 90 Watt pro Port (IEEE 802.3bt, Typ 4) mit Energie versorgen, an 12 weiteren Port stehen bis zu 30 Watt (IEEE 802.3at) zur Verfügung. Insgesamt kann der Switch maximal 740 Watt liefern.

Bei einer Demonstration während der Produktvorstellung mit einem Wi-Fi-6-Notebook, Mini-PC, Lancom LX-6500 und Lancom GS-3528XUP erreichte die Konfiguration eine Datenrate von bis zu 2 GBit/s.