Moderne Ethernet-Standards: Von Gigabit bis Terabit

Der Standard Gigabit Ethernet, auch 1000BASE genannt, bildet seit seiner Einführung das Rückgrat vieler Netzwerkinfrastrukturen. Ursprünglich als High-End-Lösung konzipiert, hat sich Gigabit Ethernet zum Basisstandard für moderne Workstations, WLAN-Access-Points und Access Switches entwickelt. Die wichtigsten Varianten 1000BASE-T (Kupfer, IEEE 802.3ab) und 1000BASE-SX/LX (Glasfaser, IEEE 802.3z) werden heute durch neue Übertragungstechnologien und verbesserte Verkabelungsstandards ergänzt.

Gigabit über Kupfer: Neue Entwicklungen

Im Bereich der Ethernet-Kupferverkabelung hat sich 1000BASE-T als robuster Standard bewährt. Die Übertragung erfolgt über vier Adernpaare, die jeweils bidirektional mit 250 MBit/s arbeiten. Moderne Installationen setzen mindestens auf Cat 6-Vekabelung, die durch verbesserte Schirmung und optimierte Verdrillung der Adernpaare auch in elektromagnetisch belasteten Umgebungen zuverlässig funktioniert. Die automatische Konfiguration durch Auto-Negotiation wurde verfeinert, so dass auch Energy Efficient Ethernet (EEE) nach IEEE 802.3az unterstützt wird, was den Energieverbrauch in Leerlaufphasen deutlich reduziert.