So berechnen Sie die erforderliche Netzwerkbandbreite

Die Anforderungen an die Bandbreite sind je nach Netzwerk, den Anwendungen und den Benutzern unterschiedlich. Es genügt nicht, die Herstellerangaben der verwendeten Netzwerktechnik als die zur Verfügung stehende Bandbreite anzunehmen. Das Verständnis, wie man die Bandbreite richtig berechnet, ist entscheidend für den Aufbau und die Aufrechterhaltung eines schnellen, funktionalen Netzwerks.

Wie die meisten Netzwerkadministratoren bestätigen können, ist die Bandbreite einer der wichtigeren Faktoren bei der Entwicklung und Wartung eines funktionalen LAN-, WAN- oder WLAN. Im Gegensatz zu einem Server, der sich im Laufe der Lebensdauer des Netzwerks umkonfigurieren lässt, ist die Bandbreite ein Element des Netzwerkdesigns, das in der Regel dadurch zu optimieren ist, dass von Anfang an die richtige Formel für das Netzwerk ermittelt wird.

Sie fragen sich, wie Sie die Anforderungen an die Bandbreite beim Design des Netzwerks berechnen können? Welche spezifischen Überlegungen gelten? Die Antworten auf diese wichtigen Fragen folgen.

Verstehen der Bandbreite

Der Begriff Bandbreite bezieht sich auf die Datenrate, die von der Netzwerkverbindung oder den Schnittstellen unterstützt wird, die mit dem Netzwerk verbunden sind. Sie stellt sowohl das Volumen als auch die Zeit dar und repräsentiert die Datenmenge, die zwischen zwei Punkten in einer bestimmten Zeitspanne übertragen werden kann. Daten, die in das Netzwerk gelangen, werden als Ingress-Verkehr bezeichnet. Daten, die das Netzwerk verlassen, werden als Egress-Verkehr benannt. Die Bandbreite wird normalerweise in Bits pro Sekunde (Bit/s) oder manchmal auch in Bytes pro Sekunde (Byte/s) angegeben.

Die Netzwerkbandbreite stellt die Kapazität der Netzwerkverbindung dar. Es ist jedoch wichtig, den Unterschied zwischen dem theoretischen Durchsatz und den realen Ergebnissen zu verstehen, wenn Sie die richtige Bandbreitenformel für Ihr Netzwerk herausfinden wollen. Zum Beispiel kann ein 1000BASE-T-Netzwerk (ungeschirmte Twisted-Pair-Kabel) per Gigabit Ethernet (GbE) theoretisch 1.000 MBit/s unterstützen. Aber dieses Niveau ist in der Praxis aufgrund von Hardware- und Systemsoftware-Overhead nicht zu erreichen.