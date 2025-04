Passive Infrastruktur fürs WLAN planen

Eine leistungsfähige passive Netzwerkinfrastruktur ist die Grundlage für moderne WLAN-Umgebungen und hat direkten Einfluss auf die Stabilität, Bandbreite und Skalierbarkeit des drahtlosen Netzwerks.

Die passive Netzinfrastruktur umfasst alle Komponenten eines Netzes, die keine aktive Elektronik enthalten und keine Stromversorgung benötigen. Dazu gehören:

Diese Komponenten sind für die physische Verbindung und Struktur eines Netzwerks entscheidend, da sie die Datenübertragung zwischen aktiven Geräten wie Access Points (AP), Switches, Routern und Servern ermöglichen. Die passive Infrastruktur bildet somit die Grundlage, auf der die aktive Netzwerkinfrastruktur aufbaut.

Normative Grundlagen

Die passive Netzwerkinfrastruktur baut im Kern auf einer strukturierten Datenverkabelung gemäß DIN EN 50173 und DIN EN 50174 als Bestandteil der Gebäudeinfrastruktur auf. ISO/IEC 11801 wird auch oft als internationale Referenz verwendet, insbesondere bei multinationalen Projekten.

Dabei sind sowohl im quantitativen und qualitativen Bereich entsprechende Festlegungen im Planungsprozess zu beachten.

Quantität beachten

Quantitativ empfehlen sich zwei kupferbasierende Datenanschlüsse (RJ45) je WLAN-Access-Point. Dies ist zum einen aufgrund steigender Datenraten im WLAN-Umfeld begründet, als auch im Zusammenhang mit Redundanzkonzepten zu unterschiedlichen Switches. Lediglich in Sonderfällen, wie beispielsweise in speziellen Industrieumgebungen, empfiehlt sich ein Rückgriff auf Lichtwellenleiter und eine separate Stromversorgung. Der primäre Netzwerkanschluss dient sowohl der Datenübertragung als auch der PoE-Stromversorgung. Der zusätzliche Port dient entweder als reine Redundanz oder der Linkbündelung zur Steigerung der Verfügbarkeit und der Bandbreite über das LACP (Link Aggregation Control Protocol).

Qualitative Anforderungen

Moderne WLAN-Umgebungen mit Wi-Fi 6E oder Wi-Fi 7 setzen inzwischen oft eine höhere Bandbreite als ein GBit/s ein und benötigen eine Multi-Gigabit-fähige Verkabelung für 2,5-GbE-, 5-GbE- oder 10-GbE-Ethernet im Tertiärbereich, als vom Access Switch bis zum Access Point voraus.

Die gesamte Installationsstrecke (Permanent-Link) im Kupferbereich sollte dazu der Anwendungsklasse EA bis 500 MHz entsprechen. Bei Neuinstallationen empfehlen sich S/FTP Kabel. S für ein Geflecht aus feinen Drähten als gemeinsamer Gesamtschirm, F steht für Folie, die die einzelnen Adernpaare mit einem Folienschirm umgibt und TP steht für die Leitungsart Twisted Pair (verdrilltes Adernpaar). Die gesamte Installationsstrecke sollte gemäß der Anwendungsklasse EA gemessen werden, um vor dem Roll-out der WLAN-Umgebung eine Qualitätsprüfung durchzuführen. Dabei ist zu beachten, dass die Anwendungsklasse sich immer auf die Installations-/Übertragungsstrecke bezieht.

Abbildung 1: Anwendungsklassen (Link-Klassen) für die die Installations-/Übertragungsstrecke.

Diese Übertragungsstrecke besteht aus Einzelkomponenten wie zum Beispiel Kabel und Anschlussdosen. Die Einzelkomponenten werden hingegen in Kategorien klassifiziert. Die Einordnung in eine Kategorie geschieht entsprechend den Messergebnissen des Herstellers oder eines Prüflabors und definiert sich anhand der maximal übertragbaren Frequenz.

Abbildung 2: Übertragungsstrecken bestehen aus Einzelkomponenten wie Kabel und Anschlussdosen. Die Einzelkomponenten werden in Kategorien klassifiziert.

Qualitativ sollten in Abwägung des Kosten-Nutzen-Verhältnisses mindestens Kabel der Kategorie 7 (Cat7) mit AWG 22 (0,3240 Quadratmillimeter Querschnitt) zur Anwendung kommen. AWG22 empfiehlt sich aufgrund der hohen PoE-Leistungen im WLAN-Umfeld. Dies ist darin begründet, dass man beim Kabel von einer längeren Betriebsdauer, als bei den Anschlusskomponenten ausgeht.

Bei den Anschlusskomponenten, wie Patch-Feldern und Keystone-Modulen, sollten Komponenten der Kategorie 6A (Cat6A) zum Einsatz kommen, um die aktuellen Geschwindigkeiten bis zu 10 GBit/s auf Tertiärstreckenlängen von bis zu 100m zu erreichen. Keystone-Module sich auch am Patch-Feld im Gegensatz zu statischen Patch-Feldern, um spätere Umverlegungen in andere IT-Verteilerschränke oder einzelne Austausche aus Qualitätsgründen oder bei Fehlern zu ermöglichen. Cat8 wird zunehmend für kurze Strecken im Rechenzentrum genutzt, ist für WLAN-Infrastrukturen aber noch meist überdimensioniert.

Abbildung 3: Kategorien von Netzwerkkabeln mit ihren wichtigsten technischen Daten.

Die höheren Bandbreiten zu den WLAN-APs wirken sich an den Switches wiederum auf die Uplink-Bandbreite und entsprechende Überbuchungen aus. Normalerweise kalkuliert man vom Access Switch, der die Access Points terminiert zu den Distributions-Switches mit einer Überbuchung 1:20 und von der Distributionsebene zur Core-Ebene mit 1:4. Dies kann wiederum ein Upgrade der Uplinks von 10 GBit/s auf 25 oder 40 GBit/s von der Access- zur Distribution-Ebene erforderlich machen, was sich seinerseits auf die Qualität der Glasfaserverbindung zwischen den vorgenannten Switches auswirken kann. In Folge sind in Abhängigkeit der Länge und der Qualität der vorhandenen Glasfaser-Installationsstrecke gegebenenfalls Anpassungen von Multimode- auf Singlemode-Verkabelungen nötig. Für Neuinstallationen empfiehlt sich direkt die Verwendung von OS2-Singlemode-Verkabelungen.