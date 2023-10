Hybrid Cloud Storage in AWS, Azure IBM Cloud und GCP

Hybrid Cloud Storage sind Lösungen, die es Unternehmen ermöglichen, ihre Daten und Anwendungen sowohl in lokalen Rechenzentren als auch in der Cloud zu speichern und zu verwalten. Der hybride Ansatz bietet die Flexibilität, Kostenoptimierung und Skalierbarkeit der Cloud, ohne die Kontrolle über sensible Daten in lokalen Umgebungen zu verlieren. Durch die nahtlose Integration von On-Premises-Infrastrukturen und Cloud-Speicherdiensten können Unternehmen effizient auf wechselnde Anforderungen reagieren und gleichzeitig sicherstellen, dass ihre Daten geschützt und jederzeit verfügbar sind.

Hybrid Cloud Storage ist heute ein wesentlicher Bestandteil der IT-Strategie vieler Unternehmen, die von den Vorteilen der Cloud profitieren möchten, ohne Kompromisse bei Sicherheit und Kontrolle einzugehen. Setzen Unternehmen auf die großen Cloud-Anbieter, also Microsoft Azure, Amazon Web Service (AWS), Google Cloud Platform, IBM Cloud oder Oracle Cloud, können sie aus deren Portfolio verschiedene Lösungen auswählen, die hybriden Cloud Storage bieten. Wir geben nachfolgend einen Überblick.

Hybrider Cloud Storage in Microsoft Azure

Azure File Sync ermöglicht die Zentralisierung von Dateifreigaben in Azure Files, während gleichzeitig die Flexibilität, Leistung und Kompatibilität von einem On-Premises-Dateiserver beibehalten wird. Es handelt sich um eine vollständig integrierte Azure-Dienstleistung, die eine nahtlose Migration und Verwaltung von Dateien ermöglicht. Daten können sich daher lokal befinden, aber über SMB auch in der Cloud verfügbar gemacht werden.

Ein weiterer Ansatz könnte die Verwendung von Hybrid-Cloud-NAS-Lösungen sein, die als Proxy für sowohl On-Premises- als auch Cloud-Daten fungieren können.

Azure Stack dient als Erweiterung von Azure, um Cloud-Dienste in einem lokalen Rechenzentrum bereitzustellen. Es ermöglicht eine konsistente Hybrid-Cloud-Architektur, die die gleichen Azure-Dienste, APIs und DevOps-Tools für die Entwicklung und den Betrieb von Anwendungen sowohl in der Public Cloud als auch On-Premises bietet. Azure Stack kommt in verschiedenen Varianten, darunter Azure Stack Hub, Azure Stack HCI und Azure Stack Edge, die jeweils spezifische Anwendungsfälle und Anforderungen abdecken.

Abbildung 1: In Azure gibt es verschiedene Lösungen für Hybrid Cloud Storage.

Azure Stack Hub ist für Szenarien konzipiert, in denen eine vollständige Palette von Azure-Diensten erforderlich ist, jedoch eine lokale Bereitstellung bevorzugt wird. Azure Stack HCI fokussiert sich auf virtualisierte Workloads und bietet eine hyperkonvergente Infrastruktur. Azure Stack Edge konzentriert sich auf Edge-Computing-Anwendungen und bietet lokale Datenverarbeitung und -analyse. Insgesamt bietet Azure Stack eine flexible und konsistente Plattform für die Implementierung von Hybrid-Cloud-Lösungen.

Azure Data Box im Kontext von Hybrid Cloud Storage

Azure Data Box fungiert als Schlüsselkomponente in einer Hybrid-Cloud-Storage-Strategie, indem die Lösung eine Brücke zwischen On-Premises-Infrastrukturen und der Azure Cloud schlägt. Die Hardwareeinheit bietet eine hohe Kapazität und ist auf den Transfer großer Datenmengen spezialisiert. Daten können in das Azure Data Center verschoben werden, ohne auf eine Internetverbindung angewiesen zu sein. Das ist besonders nützlich in Szenarien mit begrenzter Bandbreite oder bei der Übertragung sehr großer Datensätze.

Im Bereich der Sicherheit implementiert Azure Data Box eine starke Verschlüsselung sowohl für die Datenübertragung als auch für die Speicherung. Dies stellt sicher, dass sensible Informationen während des gesamten Prozesses geschützt sind. Die Datenverschlüsselung erfolgt mittels AES-256, und die Schlüsselverwaltung kann entweder über Azure oder lokal erfolgen.

Die hohe Kapazität und Übertragungsrate der Data Box sind besonders vorteilhaft für Unternehmen, die große Mengen an sensiblen oder geschäftskritischen Daten bewegen möchten. Der Einsatz in einer Hybrid-Cloud-Umgebung erlaubt die einfache Verschiebung von Daten zwischen On-Premises- und Cloud-Speichern, was die Flexibilität erhöht und die Möglichkeit bietet, je nach Bedarf die beste Speicherlösung auszuwählen.

Abbildung 2: Azure Data Box Gateway stellt eine wichtige Grundlage beim Einsatz von Hybrid Cloud Storage mit Azure dar.

Azure Data Box unterstützt auch eine Reihe von Datenformaten und Protokollen, einschließlich SMB und NFS, was die Integration in bestehende Netzwerke und Systeme vereinfacht. Die Verwendung von Standardprotokollen ermöglicht eine nahtlose Interaktion mit bestehenden On-Premises-Servern.

Hybrid-Cloud-Storage-Lösungen in AWS: Snowball, Direct Connect und Outposts

Auch AWS bietet eine Reihe von Diensten für Hybrid Cloud Storage, die eine nahtlose Integration zwischen On-Premises- und Cloud-Umgebungen ermöglichen. AWS Storage Gateway ist eine der prominentesten Lösungen, die eine Verbindung zwischen dem lokalen Speicher und dem AWS-Cloud-Speicher herstellt. Es unterstützt verschiedene Modi wie File Gateway, Volume Gateway und Tape Gateway.

Ein weiterer Dienst ist AWS Snowball, ein physisches Gerät für die Datenübertragung, das besonders für große Datenmengen geeignet ist. AWS Snowball ist eine physische Lösung, die speziell für den sicheren und effizienten Transport großer Datenmengen zwischen On-Premises-Infrastrukturen und AWS entwickelt wurde. Technisch gesehen unterstützt Snowball mehrere Datenübertragungsprotokolle, darunter NFS, Amazon S3 API und AWS DataSync. Das Gerät verwendet starke Verschlüsselungsmethoden, einschließlich 256-Bit-AES-Verschlüsselung, um die Datensicherheit während des Transports und der Speicherung zu gewährleisten. Ein wichtiger Aspekt ist die hohe Speicherkapazität des Geräts, die bis zu 80 TB für Snowball und bis zu mehreren Petabyte für die Snowball-Edge-Variante reicht. Snowball Edge bietet zusätzlich lokale Rechenfunktionen und kann als temporärer Speicher- und Rechenknoten in Edge-Lokationen fungieren. Für die Netzwerkkonnektivität sind RJ45-, SFP+- und RJ45-10GBase-T-Ports verfügbar, die eine flexible Integration in bestehende Netzwerkarchitekturen ermöglichen. Die Geräte sind zudem gegenüber Umwelteinflüssen wie Stößen und Temperaturschwankungen resistent, was sie für den Einsatz in anspruchsvollen physischen Umgebungen qualifiziert.

Abbildung 3: AWS Outposts können ideal für Hybrid Cloud Storage-Szenarien sein

AWS Direct Connect bietet eine dedizierte Netzwerkverbindung zwischen der On-Premises-Infrastruktur und AWS, was die Datenübertragung beschleunigt. AWS Direct Connect stellt eine dedizierte, private Netzwerkverbindung zwischen der AWS-Cloud und der On-Premises-Infrastruktur oder dem Colocation-Rechenzentrum her. Die Lösung unterstützt sowohl IPv4 als auch IPv6 und ermöglicht Datenübertragungsraten von 1 Gbit/s bis zu 100 Gbit/s, abhängig von der gewählten Portgeschwindigkeit.

Ein wesentliches Merkmal ist die Unterstützung mehrerer Protokolle, darunter BGP für das Routing. Direct Connect ermöglicht auch die Verwendung von Virtual Interfaces (VIFs), um den Datenverkehr zwischen verschiedenen AWS-Diensten oder VPCs zu isolieren.

Amazon Outposts bietet eine spezialisierte Lösung für Hybrid Cloud Storage, die eine Erweiterung der AWS Cloud in On-Premises-Rechenzentren ermöglicht. Durch die Bereitstellung von AWS-Infrastruktur und -Diensten vor Ort können Unternehmen eine konsistente Speicherumgebung zwischen der Cloud und ihren lokalen Ressourcen schaffen. Ein Schlüsselmerkmal ist die Unterstützung von Amazon S3 auf Outposts, die es ermöglicht, S3-Buckets lokal zu erstellen und zu betreiben. Dies ist besonders nützlich für Anwendungen, die eine niedrige Latenz und lokale Datenverarbeitung erfordern.

Amazon EBS Volumes können ebenfalls auf Outposts bereitgestellt werden, was eine nahtlose Integration von blockbasiertem Speicher in Hybrid-Architekturen ermöglicht. Diese Volumes können für Anwendungen verwendet werden, die schnellen Zugriff auf Daten und hohe IOPS benötigen. Die Netzwerkanbindung erfolgt in der Regel über AWS Direct Connect. Das ist entscheidend für Anwendungen, die eine schnelle Datenreplikation zwischen lokalem Standort und Cloud erfordern. In Bezug auf die Sicherheit bietet Outposts mehrere Verschlüsselungsoptionen sowohl für Daten im Ruhezustand als auch während der Übertragung. Dies stellt sicher, dass die Datenintegrität und -sicherheit in der gesamten Hybrid-Cloud-Umgebung gewahrt bleiben.

Hybrid Cloud Storage-Lösungen in Google Cloud Platform

Die Google Cloud Platform (GCP) bietet verschiedene Ansätze für Hybrid Cloud Storage, obwohl spezifische Produkte für diesen Anwendungsfall nicht so prominent sind wie bei anderen Cloud-Anbietern. Im Kontext von GCP beschreibt der Begriff Hybrid Cloud eine Einrichtung, in der gemeinsame oder miteinander verbundene Workloads über mehrere Computing-Umgebungen verteilt sind.

Ein Ansatz zur Verbindung von On-Premises-Infrastrukturen mit der GCP ist die Verwendung von Containern und Kubernetes. Google bietet eine Reihe von Edge- und On-Premises-Lösungen an, die einen modernen Ansatz zur Computernutzung ermöglichen. Ein weiterer Ansatz besteht darin, Frontend-Komponenten in die GCP zu migrieren, während Backend-Dienste On-Premises beibehalten werden. Dies ermöglicht eine flexible Architektur, die die Vorteile der Cloud nutzt, ohne die bestehende On-Premises-Infrastruktur vollständig aufzugeben.