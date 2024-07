Wichtige Tools für die Verwaltung der Hybrid Cloud

Moderne Hybrid Cloud Frameworks erweitern Public-Cloud-Services auf private Infrastrukturen. Während diese Funktionen den Aufbau einer Hybrid Cloud erleichtern, besteht die größere Herausforderung darin, ein Tool-Set zusammenzustellen, das eine effektive Verwaltung der Hybrid Cloud auf lange Sicht ermöglicht. Unabhängig davon, wie eine Hybrid-Cloud-Umgebung konzipiert ist, werden verschiedene Tools für die Verwaltung, Leistungsoptimierung, Kostenverwaltung und Sicherheit benötigt.

Warum das Management einer Hybrid Cloud wichtig ist In den letzten Jahren haben die Anbieter von Public Clouds eine neue Generation von Frameworks für die Erstellung von Hybrid Clouds auf den Markt gebracht, insbesondere Azure Stack, Azure Arc, AWS Outposts und Google Cloud Anthos. Gleichzeitig haben konventionellere Verwaltungsplattformen für Hybrid Clouds, wie VMware Cloud Foundation und Cisco Intersight, weiterhin Konjunktur. Darüber hinaus kann Kubernetes als Element des Hybrid-Cloud-Managements nützlich sein, insbesondere für Unternehmen, die Kubernetes-Dienste wie Elastic Kubernetes Service (EKS) Anywhere nutzen, um Arbeitslasten zu verwalten, die auf einer privaten Infrastruktur mit Amazons verwaltetem Kubernetes-Dienst bereitgestellt werden. Diese Plattformen bieten eine zentralisierte Möglichkeit zur Bereitstellung und Verwaltung von Arbeitslasten in einer Cloud-Umgebung, die private Infrastrukturen mit Public-Cloud-Ressourcen kombiniert. Die Integration zwischen diesen Einheiten stellt eine erhebliche Verbesserung gegenüber früheren Hybrid-Cloud-Architekturen dar, die eher einer Private und einer Public Cloud ähnelten, die nebeneinander liefen. Die Schaffung einer hybriden Umgebung ist einfacher geworden, so dass man versucht sein könnte zu glauben, dass die Verwaltung hybrider Clouds keine große Herausforderung mehr darstellt. Moderne Hybrid-Cloud-Plattformen vereinfachen und zentralisieren die Bereitstellung von Public-Cloud-Services auf privater Infrastruktur, aber sie decken nicht alle Aspekte des Hybrid-Cloud-Managements ab. Ihre nativen Verwaltungs-Tools haben nur einen begrenzten Umfang. Selbst die Anforderungen, die sie erfüllen, wie zum Beispiel die Protokollverwaltung, können zusätzliche Funktionen erfordern, die über das hinausgehen, was in den integrierten Tools verfügbar ist.

Entwicklung der Hybrid-Cloud-Verwaltungs-Tools Die meiste Zeit der 2010er Jahre wurde das Hybrid-Cloud-Management von etablierten Infrastrukturanbietern wie Cisco und Dell dominiert, die Hybrid-Cloud-Plattformen und -Werkzeuge anboten, die in ihre Produkte integriert waren. Gleichzeitig konkurrierten einige Start-ups um begrenzte Möglichkeiten zur Verwaltung von Hybrid Clouds, indem sie Funktionen anboten, die den Infrastrukturanbietern fehlten. Heute sind jedoch neben den traditionellen Infrastrukturanbietern wie Dell auch die Anbieter von Public Clouds zu wichtigen Akteuren auf dem Hybrid-Cloud-Markt geworden. All diese Unternehmen bieten nicht nur Software für den Aufbau von Hybrid Clouds, sondern auch Verwaltungs-Tools an. Gleichzeitig verkaufen unabhängige Anbieter weiterhin Management-Tools für Hybrid Clouds, die die von Infrastrukturanbietern angebotenen Tools ergänzen oder ersetzen können. Die Ausweitung der Cloud-Management-Funktionen auf mehrere Ebenen hat auch die Marktkonsolidierung gefördert. So hat VMware beispielsweise CloudHealth übernommen, Flexera hat RightScale gekauft und Snow Software hat Embotics gekauft. Abbildung 1: Vergleichen Sie die wichtigsten nativen Tools für die Verwaltung von Workloads in einer Hybrid-Cloud-Konfiguration.

Arten von Hybrid-Cloud-Management-Tools Die Hybrid-Cloud-Management-Landschaft ist komplex. Die Tools haben überlappende Funktionen. Und da es viele Formen von Hybrid-Cloud-Architekturen gibt, sind nicht alle Tools für alle Hybrid-Cloud-Konfigurationen geeignet. Aus diesem Grund werden Tools für die Verwaltung von Hybrid Clouds im Allgemeinen in zwei Kategorien eingeteilt: 1. native Tools, die in Frameworks für den Aufbau von Hybrid Clouds integriert sind 2. Tools von Drittanbietern, die in hybride Umgebungen integriert, aber nicht in sie eingebaut sind Native Hybrid-Cloud-Verwaltungs-Tools Die erste Kategorie von Verwaltungs-Tools besteht hauptsächlich aus Public-Cloud-Diensten, die in Hybrid-Cloud-Umgebungen integriert werden können. Wenn beispielsweise AWS Outposts zum Aufbau einer Hybrid-Cloud-Architektur wird, können die Standardverwaltungs-Tools der AWS Public Cloud, einschließlich CloudWatch und CloudTrail, zur Überwachung der hybriden Umgebung und zur Verwaltung von Protokollen verwendet werden. Azure Stack bietet eine ähnliche Funktionalität durch die Integration mit den Standardüberwachungs-Tools der Azure Public Cloud. Das gilt auch für Anthos, das die Google Cloud Console verwendet. Plattformen wie VMware Cloud Foundation und Kubernetes können in die Dienste einiger Public-Cloud-Anbieter eingebunden werden. In dem meisten Fällen erweitern sie jedoch die Verwaltungs-Tools für Public Clouds nicht auf hybride Umgebungen. Stattdessen verwalten die Benutzer hybride Umgebungen über die in die Plattformen integrierten Tools, wie zum Beispiel kubectl bei Kubernetes. Dennoch gibt es einige Integrationen zwischen diesen Plattformen und Public-Cloud-Plattformen. Es ist beispielsweise möglich, das AWS Identity and Access Management Framework zu verwenden, um einige Berechtigungen in Kubernetes-Umgebungen zu verwalten, die mit Amazon EKS gehostet werden. Überwachungs- und Verwaltungs-Tools von Drittanbietern Aufgrund der Einschränkungen der nativen Hybrid-Cloud-Verwaltungs-Tools ist es manchmal notwendig, Verwaltungs-Tools von Drittanbietern hinzuzufügen. Diese Tools können eine breitere und umfassendere Funktionalität bieten. Sie bieten auch den Vorteil, dass sie mit mehreren Cloud-Plattformen gleichzeitig arbeiten können, was bei der Verwendung von Tools von Cloud-Anbietern normalerweise nicht der Fall ist. Diese Fähigkeit macht Hybrid Cloud Tools von Drittanbietern nützlich für Unternehmen, deren Cloud-Strategie neben einer Hybrid Cloud auch mehrere Public Clouds umfasst. Integration und Verwaltung der physischen Infrastruktur Bei Hybrid-Cloud-Management geht es nicht nur um digitale Assets. Sie erstreckt sich auch auf die physische Hardware, die die Hybrid Cloud hostet. Es ist notwendig, den Überblick über die Server zu behalten, welche Hardwareressourcen sie bereitstellen und ob sie für die Anforderungen der Hybrid-Cloud-Architektur ausreichen. Cloud-Anbieter haben ihre Reichweite auf den Standort ausgeweitet, indem sie Hardware mit Services bündeln und eine Verbindung zu ihren Clouds herstellen. Diese Produkte machen es für ein Unternehmen überflüssig, eine physische Infrastruktur zu verwalten. Aber manchmal gibt es Kompromisse. Bei AWS Outposts müssen die Server direkt von AWS erworben werden. Bei anderen Hybrid-Cloud-Plattformen hingegen kauft und verwaltet ein Unternehmen in der Regel seine eigene Hardware. Abbildung 2: Das sind die sechs Konnektivitätsparameter beim Aufbau und der Verwaltung von Hybrid-Cloud-Architekturen.