Wie unterscheiden sich Public, Private und Hybrid Cloud?

Nach gängiger Meinung sind Private Clouds besser für Workloads mit hohen Compliance- oder Sicherheitsanforderungen geeignet. Public Clouds gelten derweil als ideal für fast alles andere. Und Hybrid Clouds sollen einen Mittelweg bieten, indem sie es Unternehmen ermöglichen, Public-Cloud-Dienste auf privater Infrastruktur zu nutzen.

Diese vereinfachte Logik ist jedoch nicht immer der beste Weg, um eine Cloud-Bereitstellungsstrategie oder -architektur zu wählen. Heutzutage spielen bei der Entscheidung zwischen Private, Public oder Hybrid Cloud oft eine Vielzahl komplexer, manchmal konkurrierender Überlegungen eine Rolle.

In vielen Fällen gibt es keine eindeutige Entscheidung, ob eine Public, Private oder Hybrid Cloud am sinnvollsten ist. Der Wunsch eines Unternehmens, Daten durch die Verwendung einer lokalen Infrastruktur für die Speicherung privat zu halten, lässt eventuell eine Private Cloud attraktiv erscheinen. Das Unternehmen möchte jedoch möglicherweise die Vorteile mehrerer Standorte auskosten, die eine Public Cloud bietet, um regionale Anforderungen an die Datenhoheit leichter erfüllen zu können. Oder ein Public Cloud Service Provider (CSP) bietet eine generative KI-Plattform an, die ein Unternehmen zur Verarbeitung von Daten On-Premises über ein Hybrid-Cloud-Modell nutzen kann. Die Gebühren für den Datenausgang, die durch die kontinuierliche Bewegung von Daten zwischen Public- und Private-Cloud-Umgebungen anfallen, können dieser Ansatz jedoch weniger attraktiv machen.

Unternehmen müssen die Vor- und Nachteile verschiedener Cloud-Ansätze abwägen. Bei der Entscheidung, ob eine Public Cloud, eine Private Cloud, eine Hybrid Cloud oder eine Kombination mehrere Modelle für eine bestimmte Arbeitslast am besten geeignet ist, spielen mehrere Faktoren und Nuancen eine Rolle.

Im Vergleich dazu bietet eine Private Cloud Cloud-Dienste nur ausgewählten Benutzern an, in der Regel solchen innerhalb eines bestimmten Unternehmens. Traditionell wird eine Private Cloud auf einer Infrastruktur ausgeführt, die dem Unternehmen gehört, obwohl Dienste wie Amazon Virtual Private Cloud es Kunden mittlerweile auch erlauben, eine Private Cloud mithilfe von Public-Cloud- Rechenzentren und -Diensten zu erstellen. Die Grenze zwischen den verschiedenen Cloud-Architekturen ist teilweise verschwommen. Dennoch gibt es erhebliche Vorteile bei der Nutzung einer Private Cloud gegenüber einer Public Cloud:

Von diesen Hybrid-Cloud-Modellen ist der Betrieb von Public-Cloud-Diensten auf einer privaten Infrastruktur der gängigste Ansatz und das, woran Anwender in der Regel denken, wenn sie heute von einer Hybrid Cloud sprechen. Da es jedoch mehrere Möglichkeiten gibt, öffentliche und private Ressourcen zu kombinieren, um eine Hybrid Cloud zu erstellen, und unterschiedliche historische Ansätze für die Erstellung von Hybrid-Cloud-Angeboten existieren, gibt es einige Unklarheiten und Diskussionen darüber, was eine Hybrid Cloud ist oder wie man eine Hybrid Cloud erstellt. Eine Hybrid Cloud sollte jedoch nicht mit einem Multi-Cloud-Ansatz verwechselt werden, einer Architektur, bei der mehrere Public Clouds ohne Private Clouds kombiniert werden.

Public, Private und Hybrid Clouds sind alle in der Lage, Zugriff auf die gleichen Arten von Cloud-Diensten zu bieten. Gehostete VM-Instanzen, Object Storage Services und serverlose Function as a Service können beispielsweise in jeder Art von Cloud ausgeführt werden. Es gibt jedoch einige Unterschiede zwischen den Cloud-Modellen, die von folgenden Umständen abhängen:

Schlüsselfaktoren bei der Wahl einer Public, Private oder Hybrid Cloud

Angesichts ihrer Ähnlichkeit und Unterschiede ist es wichtig, Schlüsselfaktoren zu berücksichtigen, wenn es darum geht, zu bestimmen, ob Workloads am besten für eine Public, Private oder Hybrid Cloud geeignet sind.

Kostenmodell

Die Preise für Public-Cloud-Dienste basieren in der Regel auf einem nutzungsbasierten Modell, das keine größeren Vorabinvestitionen oder Kapitalkosten erfordert. Unternehmen müssen jedoch ihre Cloud-Ausgaben sorgfältig überwachen, um hohe monatliche Kosten zu vermeiden. Wichtig sind hier bewährte FinOps-Praktiken. Im Gegensatz dazu erfordern Private und Hybrid Clouds in der Regel eine private Hosting-Infrastruktur, die eine hohe Vorabinvestition erfordert. Die höheren Vorabinvestitionen im Zusammenhang mit Private und Hybrid Clouds werden durch niedrigere laufende Betriebskosten ausgeglichen.

Angebot an Cloud-Diensten

Die meisten der von Nutzern von Public Clouds in Anspruch genommenen Kerndienste, wie zum Beispiel Storage, VMs und serverlose Funktionen, sind in Private und Hybrid Clouds verfügbar. Moderne Public Clouds bieten jedoch auch bestimmte Nischendienste, für die es auf Private-Cloud-Plattformen noch keine vorgefertigten Entsprechungen gibt. Ohne Dienste eines Public-Cloud-Anbieters wäre es beispielsweise viel schwieriger, maschinelles Lernen oder IoT-Initiativen zu starten. Ein Unternehmen kann diese Cloud-Dienste zwar implementieren, aber das erfordert mehr Aufwand für Einrichtung und Wartung als in einer Public Cloud, in der die Dienste vorkonfiguriert und bei Bedarf verfügbar sind.

Compliance und Sicherheit

In den Anfängen der Cloud-Einführung waren viele Unternehmen der Meinung, dass nur eine Private Cloud die strengen Compliance- und Sicherheitsanforderungen erfüllen kann, da sie mehr Kontrolle über die Dienste und die Cloud-Infrastruktur bietet, die sie hostet. Das trifft in den meisten Fällen nicht mehr zu. Public Clouds bietet heute ausgefeilte Methoden wie Zero-Trust-Modelle und automatisierte Compliance-Checks, um Arbeitslasten innerhalb bestimmter geografischer Regionen zu isolieren und sensible Daten zu verwalten. Die meisten Public Clouds bieten auch spezialisierte Varianten ihrer Plattform an, wie AWS GovCloud und Azure Government, die auf spezifische Compliance-Anwendungsfälle zugeschnitten sind.

Abbildung 3: Unternehmen müssen die Sicherheitsbedenken der Public Cloud gegen andere Cloud-Modelle abwägen.

Darüber hinaus wurden die meisten modernen gesetzlichen Rahmenbedingungen, darunter die DSGVO der EU und der California Consumer Privacy Act, mit Blick auf die Cloud verfasst. Es ist durchaus möglich, diese Vorschriften einzuhalten, während Arbeitslasten in der Cloud ausgeführt werden. Bei der Bewertung einer Private Cloud im Vergleich zu einer Public Cloud bietet die Private Cloud immer noch eine genauere Kontrolle darüber, wie Cloud-Workloads konfiguriert und gehostet werden, wodurch es einfacher ist, strenge Compliance- oder Informationssicherheitsanforderungen zu erfüllen. Eine Private Cloud kann beispielsweise so konfiguriert werden, dass Daten ein lokales Rechenzentrum nie verlassen, wodurch Compliance-Anforderungen vermieden werden, die nur gelten, wenn Daten außerhalb des Standorts übertragen werden. Eine Hybrid Cloud bietet in der Regel auch mehr Kontrolle über Sicherheit und Compliance, je nachdem, wie sie aufgebaut ist.

Leistung

Da Public Clouds bei der Bereitstellung von Diensten auf das Internet angewiesen sind, ist die Begrenzung der Internetbandbreite und -konnektivität ihr schwächstes Glied in der Kette. Arbeitslasten, die umfangreiche Datenübertragungen erfordern, können in einer Public Cloud langsamer sein. Private und Hybrid Clouds bieten eine hohe Leistung und Zuverlässigkeit, wenn die Rechenressourcen am selben lokalen Standort gehostet und genutzt werden. Das ist jedoch bei einer Hybrid Cloud nicht der Fall, wenn Public-Cloud-Dienste in eine privat gehostete Infrastruktur integriert werden müssen. Sie können sich auf das lokale Netzwerk des Unternehmens verlassen, das in der Regel schneller ist als Internetverbindungen. Unabhängig von der Art der eingesetzten Cloud muss das Unternehmen sein Netzwerk für den Betrieb in einer Cloud-Umgebung vorbereiten.

Verwaltungsaufwand

Während das Erstellen und Verwalten von Workloads eine Hauptaufgabe in Public, Private oder Hybrid Clouds ist, ist der Verwaltungsaufwand in einer Public Cloud geringer, da der CSP nicht nur die Rechenressourcen bereitstellt, sondern auch die Hardware verwaltet, beispielsweise mit IaaS. In einer Private- oder Hybrid-Cloud-Umgebung, die auf der Infrastruktur im unternehmenseigenen Rechenzentrum basiert, liegt die Hardwarewartung in der Verantwortung des Unternehmens.

Kontrolle und Anbieterabhängigkeit

Public, Private oder Hybrid Clouds bergen alle unterschiedliche Weise Risiken der Anbieterabhängigkeit. In einer Public Cloud kann es schwierig sein, von einer Cloud-Plattform auf eine andere zu migrieren, zum Beispiel von AWS zu Azure, da die Tools und Konfigurationen für Workloads unterschiedlich sind. Auch offene Standards oder containerisierte Anwendungen machen eine Migration nicht weniger komplex. In einer Private Cloud, die auf einer Plattform wie OpenStack oder Kubernetes basiert, ist eine Migration auf eine andere Infrastruktur möglich – allerdings nur, wenn nach der Migration dieselbe Hosting-Plattform verwendet wird. Eine Private-Cloud-Umgebung kann relativ einfach in eine Public-Cloud-Umgebung verschoben werden, indem eine OpenStack- oder Kubernetes-Plattform in eine Public-Cloud-Infrastruktur verschoben wird. In einer Hybrid-Cloud-Umgebung kann es zu einer Bindung an ein bestimmtes Anbieter-Framework kommen, wie zum Beispiel AWS Outposts. Unternehmen haben jedoch die Flexibilität, eine Hybrid-Umgebung mit Open-Source-Software wie OpenStack oder Kubernetes aufzubauen.