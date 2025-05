Welche Probleme entstehen beim Anlegen einer Private Cloud?

Private Clouds sind attraktiv für Unternehmen, die die Flexibilität und Selbstbedienung einer Public Cloud mit der Kontrolle und Transparenz einer lokalen Infrastruktur kombinieren möchten. Die Implementierung und Verwaltung einer Private Cloud kann jedoch eine Herausforderung sein, die mit komplexen Problemen verbunden ist.

Erfahren Sie mehr über die Unterschiede zwischen Private und Public Clouds sowie über die häufigsten Probleme in privaten Umgebungen, um Probleme bei der Bereitstellung und Verwaltung zu vermeiden.

2. Eine Private Cloud ist auf ein hohes Maß an Kontrolle und Transparenz ausgelegt, wodurch das Unternehmen Cloud-Self-Service und Autonomie bieten und gleichzeitig die direkte Kontrolle über die Infrastruktur und Daten der Private Cloud gewährleisten kann. Dies schränkt jedoch auch den Umfang, die Skalierbarkeit und die Dienste der meisten Private Clouds ein.

1. Eine Public Cloud wie AWS , Microsoft Azure oder Google Cloud ist auf extrem hohe Skalierbarkeit ausgelegt und bietet eine breite Palette von Services und Ressourcen über eine globale Präsenz. Public Clouds arbeiten mit Multi-Tenant -Architekturen, bei denen Ressourcen und Services gemeinsam genutzt werden und Geschäftsdaten in erster Linie remote in der Public Cloud gespeichert werden.

Probleme bei der Bereitstellung einer Private Cloud

Nachdem wir definiert haben, was eine Private Cloud ist, wollen wir nun die zehn häufigsten Probleme besprechen, die bei der Einrichtung einer Private Cloud zu berücksichtigen sind.

1. Unklare Ziele

Implementieren Sie keine kostspieligen Technologien wie eine Private Cloud, nur weil sie in den Medien präsent sind oder von einem Wettbewerber eingesetzt werden. Verstehen Sie die Anforderungen oder Gründe für eine Private Cloud und bewerten Sie den Wert eines solchen Projekts mit einer Kosten-Nutzen-Analyse. Benutzer müssen Folgendes verstehen:

Warum wird eine Private Cloud benötigt?

Was muss sie für das Unternehmen leisten?

Wie sollte sie auf die Unternehmensziele abgestimmt sein?

2. Infrastrukturkosten

Private Clouds basieren auf einer lokalen Infrastruktur, sodass ein Unternehmen eine lokale Infrastruktur bereitstellen oder aufbauen muss, die speziell für die Nutzung einer Private Cloud vorgesehen ist. Dies erfordert erhebliche Investitionen, die anfangs höher sein können als die Kosten für das Pay-as-you-go-Modell von Public Clouds. Machen Sie sich mit den Investitionen in Hardware, Software, Personal und Zeit vertraut, die für den Aufbau einer Private Cloud erforderlich sind, und planen Sie Ihr Budget entsprechend.

Außerdem sind die verschiedenen Arten von Private Clouds mit unterschiedlichen Kosten verbunden. Beachten Sie bei der Planung einer Private-Cloud-Bereitstellung Folgendes:

selbstverwaltete Private Cloud: Diese Cloud wird auch als lokale Cloud bezeichnet und von einem Unternehmen eigenständig erstellt und verwaltet. Die Infrastruktur wird entweder in einem lokalen Serverraum, einem unternehmenseigenen Rechenzentrum oder einem Colocation-Center auf gemieteten Rack-Flächen untergebracht.

Diese Cloud wird auch als lokale Cloud bezeichnet und von einem Unternehmen eigenständig erstellt und verwaltet. Die Infrastruktur wird entweder in einem lokalen Serverraum, einem unternehmenseigenen Rechenzentrum oder einem Colocation-Center auf gemieteten Rack-Flächen untergebracht. verwaltete Private Cloud: Die Cloud-Infrastruktur wird von einem Drittanbieter verwaltet und ist für die Nutzung durch ein Unternehmen reserviert.

Die Cloud-Infrastruktur wird von einem Drittanbieter verwaltet und ist für die Nutzung durch ein Unternehmen reserviert. Virtual Private Cloud: Eine VPC ist die Aufteilung der öffentlichen, mandantenfähigen Cloud-Architektur eines Dienstanbieters zur Unterstützung des Private Cloud Computing.

Abbildung 2: Die drei Arten von Private Clouds bieten Anwendern unterschiedliche Grade an Komfort und Kontrolle, von virtuellen privaten Clouds bis hin zu vollständig vom Anwender selbst verwalteten privaten Clouds.

3. Mangelnde Fachkenntnisse

Private Clouds können komplex in der Konzeption, im Aufbau, in der Verwaltung und in der Wartung sein – insbesondere die Unterstützung von Diensten und Frameworks wie Unternehmensanwendungen, Softwarediensten, Automatisierung und Orchestrierung. Dies erfordert umfangreiches Fachwissen von IT-Mitarbeitern, über das das derzeit verfügbare Personal möglicherweise nicht verfügt. Zu diesen Fähigkeiten können gehören:

Infrastrukturmanagement im Zusammenhang mit lokaler Hardware und Virtualisierungstechnologien

Sicherheitsmanagement mit Schwerpunkt auf den Anforderungen einer Private Cloud

fortgeschrittene Netzwerkkenntnisse zur Bewältigung komplexer Konfigurationen aufgrund strenger Sicherheitsanforderungen

Ein Private-Cloud-Projekt erfordert möglicherweise neue Mitarbeiter oder umfangreiche Schulungen und Weiterbildungen für bestehende Mitarbeiter.

4. Einschränkungen

Berücksichtigen Sie die dringenden Einschränkungen einer Private Cloud. Die IT-Infrastruktur ist begrenzt, sodass Private Clouds selten an die Leistungsfähigkeit moderner Public Clouds heranreichen. Ein modernes Unternehmen verfügt nur über begrenzte finanzielle, zeitliche und personelle Ressourcen.

Beispielsweise bietet eine Private Cloud selten die Kapazität, den Leistungsumfang oder die Skalierbarkeit einer Public Cloud. Public Clouds verfügen über weitaus erfahrenere Mitarbeiter und ein globales Rechenzentrumsnetzwerk für Skalierbarkeit. Aus diesem Grund entscheiden sich einige Unternehmen für einen Hybrid-Cloud-Ansatz.

5. Compliance- und Governance-Anforderungen

Überlegen Sie, wie sich die Einrichtung einer Private Cloud auf wichtige Compliance- und Governance-Aspekte auswirkt. Je nach Branche und Unternehmen können strenge Compliance-Anforderungen zum Schutz personenbezogener Daten gelten, beispielsweise im Gesundheitswesen mit HIPAA oder in Unternehmen, die der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) unterliegen.

Strenge Datenschutzbestimmungen müssen sich in den Bereichen Benutzerzugriff, Datenspeicherung und -aufbewahrung in der gesamten Private Cloud widerspiegeln. Ebenso muss sich die Unternehmens-Governance weiterentwickeln, um den neuen Möglichkeiten und Risiken einer Private Cloud Rechnung zu tragen, darunter Datenzugriff, -nutzung, -sicherheit und Geschäftskontinuität.

6. Ausfallsicherheit

Systeme und Geräte fallen aus, und Ausfälle innerhalb einer Private Cloud können tiefgreifende Auswirkungen auf das Geschäft haben. Public Clouds können auf andere Regionen oder sogar andere Anbieter umgeschaltet werden.

Berücksichtigen Sie den Grad an Ausfallsicherheit, der erforderlich ist, um die Verfügbarkeit von Systemen und Daten zu gewährleisten. Dazu können hochverfügbare Architekturdesigns, Echtzeit-Datensicherung und -wiederherstellung sowie andere Technologien zur Minimierung von Ausfallzeiten gehören.

7. Konfiguration und Datenschutz

Bei der Konzeption einer Private Cloud sollten Sicherheitsfunktionen wie Verschlüsselung, Firewalls und Zugriffskontrollen sorgfältig berücksichtigt werden.

Ein Großteil der Sicherheitsprobleme entsteht durch schlecht konfigurierte Infrastrukturen und übermäßige (zu großzügige) Berechtigungen. Private Clouds erfordern eine sorgfältige Prüfung der Hardware- und Softwarekonfigurationen, ein striktes Änderungsmanagement und eine sorgfältige Verhaltensüberwachung. Dadurch wird sichergestellt, dass die Private Cloud sicher ist und den Benutzern nur minimale Zugriffsrechte und Berechtigungen gewährt werden.

8. Überwachung

Funktioniert die Private Cloud und hält sie die Service-Levels wie vorgesehen ein? Verwenden Sie eine Suite von Überwachungs-Tools, mit denen wichtige Leistungskennzahlen in der gesamten Private Cloud erfasst und gemeldet werden können.

Legen Sie fest, welche wichtigen Kennzahlen neben den gewünschten Leistungsparametern erfasst werden sollen. Zu diesen Kennzahlen können die Auslastung von Ressourcen wie CPU, Memory und Storage gehören. Überlegen Sie außerdem, wie die Kennzahlen gemeldet und überprüft werden sollen.

Wenn Private Cloud-Designer verstehen, wie die Cloud funktionieren soll, ist es viel einfacher, Probleme zu erkennen, zu verstehen und zu beheben, bevor sie eskalieren.

9. Kontinuierliche Optimierung

IT-Infrastrukturen sind selten statisch. Private Clouds profitieren von regelmäßigen Überprüfungen und Upgrades, um wichtige Faktoren wie Zuverlässigkeit, Effizienz, Leistungsfähigkeit und Kapazität zu verbessern. Verstehen Sie, wie Sie Monitoring und Reporting nutzen können, um die Leistung der Private Cloud zu bewerten und die Voraussetzungen für regelmäßige Upgrades und Optimierungen im Laufe der Zeit zu schaffen. Bei Optimierungen sollte auch sorgfältig auf sich ändernde Geschäftsziele und -strategien geachtet werden, um sicherzustellen, dass die Private Cloud den Geschäftsanforderungen entspricht.

10. Technologien

Technologien stellen das Wie einer Private Cloud dar und sind oft der letzte zu berücksichtigende Faktor. Wie bei jedem Rechenzentrumsprojekt sollten Private-Cloud-Designer eine Infrastruktur aufbauen, die zuverlässige und umfangreiche Systeme oder Geräte verwendet, die für die festgelegten Ziele gut geeignet sind. Technologien sollten zu den Geschäftszielen passen, nicht umgekehrt. Wählen Sie Anbieter aufgrund der Zuverlässigkeit, Kompatibilität und des Supports ihrer Produkte aus.