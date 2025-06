Schritt für Schritt zu einer erfolgreichen Cloud-Migration

Unternehmen migrieren Workloads aus verschiedenen Gründen in die Cloud. Die Public Cloud ist weitaus skalierbarer als die meisten lokalen Rechenzentren. Ihre umfangreichen Ressourcen, Services, Automatisierungs- und Orchestrierungsfunktionen unterstützen große, komplexe und hochverfügbare Workloads, die flexibel und in Echtzeit auf Benutzeranforderungen reagieren. Diese umfangreichen Services ermöglichen es Unternehmen, Workloads aufzubauen und auf neue und kreative Weise auf Daten zuzugreifen. Unternehmen können außerdem von kapitalintensiven Investitionen in Hardware und Software zu budgetfreundlicheren Betriebsausgaben übergehen.

Der Prozess der Verlagerung eines Workloads von einem lokalen Rechenzentrum zu einem Cloud-Anbieter ist jedoch weder einfach noch vollständig automatisiert. Er erfordert sorgfältige Planung, umfangreiche Vorbereitungen, klare Prozesse und gut durchdachte Notfallpläne. Lassen Sie uns die wichtigsten Schritte einer erfolgreichen Cloud-Migration skizzieren.