Tipps für die Migration von Rechenzentren per Lift and Shift

Bei Lift and Shift werden eine Anwendung und die zugehörigen Daten, das Betriebssystem und die Arbeitslast in eine neue Umgebung verschoben. Es bietet eine Möglichkeit, Anwendungen in die Cloud zu verlagern, ohne die Anwendung für die neue Infrastruktur umzugestalten oder die Arbeitslast grundlegend zu ändern.

Administratoren von Rechenzentren setzen auf Lift and Shift, um Anwendungen und Arbeitslasten von der lokalen Umgebung in ein Rechenzentrum oder vom Rechenzentrum in die Cloud zu migrieren. Unternehmen nutzen Lift and Shift, um ihre Investitionen in Anwendungen, Geschäftsabläufe und Daten in ihrer Hardware zu schützen. Dieser Ansatz ist jedoch nicht immer hilfreich für ein Unternehmen.

Vorteile der Lift-and-Shift-Migration Lift and Shift ist eine kostengünstige und wenig störende Migrationsstrategie. Man kann auf die Anwendung während der Migration zugreifen, so dass keine Serviceunterbrechung entsteht. Das Anwendungserlebnis bleibt für die Benutzer gleich. Die Migration einer Anwendung in eine neue Umgebung verbessert ihre Leistung, da die Anwendung im Idealfall auf aktualisierter, leistungsfähigerer Hardware und mit verbesserten Sicherheitsoptionen läuft. Unternehmen können ihre App-Nutzung skalieren, ohne zusätzliche Hardware kaufen, installieren und verwalten zu müssen. Das erspart den Aufwand für eine übermäßige Bereitstellung bei Spitzenbelastungen.

Nachteile der Lift-and-Shift-Migration Es gibt mehrere Situationen, in denen eine Lift-and-Shift-Migration möglicherweise nicht die richtige Strategie für ein Rechenzentrum oder ein Unternehmen ist. Je nach Branche kann die neue Umgebung bestimmte Zertifizierungen oder Sicherheitsmerkmale erfordern, wie zum Beispiel die Einhaltung des HIPAA oder des Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS). Bei der Lift-and-Shift-Methode werden Anwendungen ohne Änderungen in eine andere Umgebung verschoben. Bei älteren Anwendungen kann es zu Latenz- oder Leistungsproblemen kommen, weil sie nie für eine modernere Infrastruktur gedacht waren.

Anwendungsfälle von Lift and Shift Lift and Shift kann hilfreich sein, wenn die Kosten für die lokale oder nicht Cloud-basierte Infrastruktur steigen, das Unternehmen aber noch nicht bereit ist, seine Anwendungen neu zu gestalten oder auf neue Anwendungen umzustellen. Es kann kostengünstiger sein, die Anwendungen in eine neue Umgebung, beispielsweise in die Cloud, zu verschieben, bis das Unternehmen bereit ist, sie neu zu entwickeln. Admins können die Anwendungen von Drittanbietern wie FedEx, PayPal und Google Cloud nicht ändern oder neu codieren. Die einzige Alternative ist die Verwendung von Lift and Shift, um sie unverändert in die neue Umgebung zu verschieben. Unternehmen, die geschäftskritische Anwendungen als lokale VMs ausführen, sollten diese in Cloud-VMs verschieben, die ähnliche Zwecke erfüllen. Die Verlagerung von Backup- und Wiederherstellungsressourcen mit diesem Ansatz ermöglicht es Unternehmen, die Skalierbarkeit der neuen Umgebung zu nutzen.

Wie man eine Lift-and-Shift-Migration implementiert Um das Beste aus einer Lift-and-Shift-Migration herauszuholen, sollten Eigentümer und Betreiber von Rechenzentren die folgenden Schritte unternehmen, um Risiken und Schwierigkeiten zu minimieren: Bewerten Sie die Anwendung und bereiten Sie sich auf den Umzug vor: Überlegen Sie, wie viel Vorarbeit vor dem Umzug geleistet werden muss, zum Beispiel Updates und Patches, und planen Sie diese Arbeit ein. Wählen Sie nur Anwendungen aus, die auch nach dem Umzug noch funktionieren und die nicht auf andere Weise migriert werden können. Beurteilen Sie die Lebensdauer der Anwendung: Überlegen Sie, wie lange die Anwendung noch genutzt werden soll. Informieren Sie sich vor der Migration über die Langlebigkeit einer Anwendung. Identifizieren Sie Daten- oder Workload-Engpässe: Informieren Sie sich vor der Migration über den Datenverkehr. Die neue Umgebung kann zu einem neuen Pfad für Daten und Workloads führen, was zu API-Zugriffsbeschränkungen führt. Überprüfen Sie die Konformitätsanforderungen: Stellen Sie sicher, dass alle Konformitätsanforderungen während und nach dem Umzug mit dem Migrationsplan und der Zielinfrastruktur übereinstimmen. Erstellen Sie eine Prioritätenliste für die Migration: Stellen Sie sicher, dass geschäftskritische Anwendungen zuerst migriert werden. Verringern Sie die schleichende Ausweitung von Funktionen und Umfang: Definieren Sie eine Strategie zur langsamen Integration von Funktionen, die in der neuen Umgebung vorhanden sind, und halten Sie sich während der gesamten Migration daran. Die Integration aller neuen Funktionen auf einmal kann zu Verzögerungen und Unterbrechungen führen.

Wann sollten Administratoren eine Lift-and-Shift-Strategie anwenden? Eine Lift-and-Shift-Migration ist in der Regel die schnellste und kostengünstigste Migrationsstrategie für Rechenzentrumsadministratoren. Der Zielanbieter des Rechenzentrums verfügt über automatisierte Migrations-Tools oder Migrationsexperten, die bei der Verlagerung unterstützen, was zu begrenzten oder keinen Ausfallzeiten führt. Eine Lift-and-Shift-Migration kann auch eine gute Strategie für Anwendungen mit Konfigurationen oder Skripten sein, die nicht dokumentiert oder nur schwer rückentwickelbar sind. Das ist für Unternehmen interessant, die nicht über die Ressourcen verfügen, um den zusätzlichen IT-Aufwand zu bewältigen.