Leitfaden für die Migration von Rechenzentren

Eine Rechenzentrumsmigration ist eine Möglichkeit für ein Unternehmen, seine Infrastruktur zu vereinfachen, Anwendungen auszulagern und Kosten zu sparen.

Die Migration eines Rechenzentrums kann für jedes Unternehmen erforderlich sein, das auf Technologie angewiesen ist und dessen bestehende IT-Infrastruktur irgendwann nicht mehr ausreicht. Das würde den Bedarf an erhöhter Kapazität oder zusätzliche Funktionen nach sich ziehen.

Sowohl On-Premises als auch in der Cloud können die Daten migriert werden. Da mehrere Optionen zur Verfügung stehen, sollte ein Unternehmen die richtige Migrationsart für seine Bedürfnisse wählen.

In erster Linie geht es bei Konsolidierungsmigrationen darum, die Anzahl der von einem Unternehmen betriebenen physischen Rechenzentren oder die Anzahl der an einem Standort genutzten Server zu verringern. In der Regel geschieht das aufgrund von Kostensenkungsinitiativen, der Ausbreitung von Servern und als Ergebnis von Fusionen und Übernahmen.

Bei der Cloud-Migration werden digitale Abläufe wie Anwendungen, Arbeitslasten, Systeme und Infrastrukturen in Cloud-Umgebungen verlagert. Unternehmen neigen dazu, ihre Rechenzentren aus finanziellen Gründen in die Cloud zu verlagern und verschiedene Cloud-Vorteile zu nutzen, wie zum Beispiel das Autoscaling von Arbeitslasten.

Colocation- oder Verlagerungsmigration

Bei der Colocation-Migration wird die Infrastruktur von einem Rechenzentrum in ein anderes verlagert, in der Regel an einem gemeinsamen Rechenzentrumsstandort. Unternehmen entscheiden sich für Colocation, um den ROI (Return on Investment) ihres Tech-Stacks zu erhöhen und die Anzahl der zu verwaltenden Rechenzentrumsflächen zu verringern.

Zu den Colocation- und Verlagerungsarten gehören:

physisch zu physisch : physische Verlagerung von Hardware und zugehörigen Arbeitslasten von einem Rechenzentrum in ein anderes mit geringen oder gar keinen Infrastrukturänderungen

: physische Verlagerung von Hardware und zugehörigen Arbeitslasten von einem Rechenzentrum in ein anderes mit geringen oder gar keinen Infrastrukturänderungen Lift and Shift : Verlagerung von Arbeitslasten von einem Rechenzentrum in ein anderes mit minimalen Änderungen an der Infrastruktur, als Gabelstaplermigration bezeichnet, in der Regel von On-Premises in die Cloud

: Verlagerung von Arbeitslasten von einem Rechenzentrum in ein anderes mit minimalen Änderungen an der Infrastruktur, als Gabelstaplermigration bezeichnet, in der Regel von On-Premises in die Cloud physisch zu virtuell : Ersetzung physischer Hardware durch virtuelle Instanzen und Maschinen

: Ersetzung physischer Hardware durch virtuelle Instanzen und Maschinen virtuell zu virtuell : Migration zu oder von einer VM (virtuelle Maschine) zu einer anderen (oder mehreren) Ziel-VM

: Migration zu oder von einer VM (virtuelle Maschine) zu einer anderen (oder mehreren) Ziel-VM physisch zu Cloud : Migration der Arbeitslasten von physischen Maschinen zu Public oder Private Clouds in IaaS-, PaaS- oder SaaS-Clouds

: Migration der Arbeitslasten von physischen Maschinen zu Public oder Private Clouds in IaaS-, PaaS- oder SaaS-Clouds virtuell zu Cloud: Migration einer virtuellen Instanz oder Maschine in eine Cloud-Umgebung

Für welche Option sich ein Unternehmen entscheidet, sollte von spezifischen Faktoren wie Infrastruktur, Arbeitslasten und Budget abhängen.