7 Herausforderungen bei der Migration von Rechenzentren

Die Migration von Rechenzentren kann eine Herausforderung sein, doch mit der richtigen Planung lassen sich einige Probleme und Fallstricke vermeiden. Unternehmen sollten sich der häufigsten Probleme bei der Migration von Rechenzentren bewusst sein, um übermäßige Kosten, Verzögerungen und potenzielle Datenverluste zu vermeiden.

Mit guter Planung, einem Probelauf und sorgfältiger Ausführung migriert jedes Unternehmen sein Rechenzentrum erfolgreich. Beachten Sie die folgenden sieben Herausforderungen, um Probleme während des Migrationsprozesses zu planen und zu vermeiden.

Die Einrichtung einer neuen Rechenzentrumsumgebung setzt ein umfassendes Verständnis der vorhandenen Infrastruktur voraus. Dieses Wissen sollte in der ersten Phase einer Rechenzentrumsmigration, der so genannten Erkundungsphase, aufgebaut werden.

Probemigrationen können auf verschiedene Weise durchgeführt werden, beispielsweise mithilfe von Softwareprogrammen, Digital Twins oder sogar in einem Besprechungsraum auf Whiteboards. Entscheidend ist, dass jeder Schritt mit allen Mitgliedern des Migrationsteams durchgegangen wird. Durch eine Probe werden mögliche Probleme mit dem Prozess ausgeräumt und das Vertrauen aller Beteiligten gestärkt, wodurch stressbedingte Risiken für die eigentliche Migration verringert werden.

Die Migration von Rechenzentren ist ein komplexer Prozess, der sehr fehleranfällig ist. Daher ist es wichtig, die Migration im Vorfeld zu üben oder zu simulieren. Das Üben stellt sicher, dass alle Beteiligten ihre Aufgabe verstehen, und hilft, potenzielle Probleme aufzudecken. So ist es zum Beispiel viel besser, vergessene Infrastrukturelemente während einer Probemigration zu entdecken, als das bei der echten Migration zu tun.

Überprüfen Sie außerdem die Kopie der Service Level Agreements des Mieters, wenn Sie mit lokalen Servern arbeiten. Wenn Daten während der Migration aufgrund eines chronischen oder katastrophalen Ausfalls seitens des Eigentümers des Rechenzentrums oder des Vermieters verloren gehen, können die Mieter zumindest ihren Mietvertrag kündigen. Zwar wäre zur Wiederherstellung der verlorenen Daten nach wie vor ein Backup erforderlich, aber eine solche Richtlinie bietet den Mietern des Rechenzentrums die Möglichkeit, ohne zusätzliche Kosten in eine neue Einrichtung umzuziehen.

Die Daten können auf verschiedene Weise gesichert werden, zum Beispiel in der Cloud oder auf isolierten Servern vor Ort, die nicht an der Migration beteiligt sind. Die Cloud dürfte für die meisten Unternehmen die einfachste Option sein, da die Rechenzentrumsteams ihren Cloud-Anbieter vor der Migration um Backup-Speicher bitten können.

Ausfallzeiten sind ein häufiger Bestandteil der Migration von Rechenzentren . Sie werden nur dann zu einem bedeutenden Problem, wenn die Migrationsteams sie nicht einplanen und so weit wie möglich verhindern. Ungeplante Ausfallzeiten treten in der Regel auf, wenn im Migrationsprozess etwas schiefläuft. Sie sind normalerweise mit unvorhergesehenen technischen Problemen verbunden und werden zur Schadensminimierung eingesetzt.

Latenzzeiten können die Zeitpläne für die Datenmigration erschweren und die Wartezeiten verlängern, während die Dateien langsam in die neue Umgebung übertragen werden. Das gilt insbesondere für Unternehmen, die in die oder aus der Cloud migrieren. Während die Migration zu Cloud-Servern viele Vorteile mit sich bringt, ist eine geringe Latenz nur ein gelegentlicher Vorteil.

6. Schlechte steuerliche und finanzielle Planung

Neben der Planung für zeitbedingte Rückschläge müssen Unternehmen auch zusätzliche Kosten einplanen, die während der Migration des Rechenzentrums entstehen können. Ohne eine sorgfältige Finanzplanung kann es passieren, dass die Kosten während der Migration außer Kontrolle geraten, wenn etwas technisch schiefläuft.

Mehrere Faktoren verursachen unerwartete Kosten bei der Migration von Rechenzentren in die Cloud oder On Premises verursachen, beispielsweise die Ansammlung von Daten, hohe Latenzzeiten, die zu langsamen Datenübertragungen führen, sowie verschiedene Fehler und technische Probleme. Es mag nur manchmal möglich sein, Vorfälle zu verhindern, die während der Migration übermäßige Kosten verursachen, aber Unternehmen können im Voraus planen. Legen Sie in der Finanzplanungsphase etwas mehr Geld zurück, um eventuelle Zwischenfälle abzudecken.