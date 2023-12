Modernisieren von Apps als Teil der Cloud-Migration

Es gibt kein Patentrezept für die Anwendungsmodernisierung. Unternehmen müssen bei der Cloud-Migration effektiv vorausplanen.

Die Anwendungsmodernisierung als Teil der Cloud-Migration kann die Komplexität von Legacy-Anwendungen verringern und gleichzeitig ihre Flexibilität erhöhen. Wenn Sie beispielsweise Ihre interne Bestandsverwaltungsanwendung in die Cloud verlagern, können Sie die Anwendung für Partner öffnen, ohne dass diese innerhalb der Firewall bleiben müssen.

Unternehmen sparen auch Geld, wenn sie sich von Legacy-Entwicklungs-Tools, Hardware und dem schrumpfenden Talentpool, der mit diesen Systemen arbeiten kann, lösen. Wenn Sie beispielsweise eine kritische Legacy-Anwendung haben, die in Borland Delphi geschrieben wurde, gibt es wahrscheinlich nur eine begrenzte Anzahl von Programmierern in Ihrem lokalen Markt, die mit der Anwendung umgehen können – und die sind meist weder auf Abruf verfügbar noch kostengünstig.

Wenn Sie bereit sind, auf die Cloud umzusteigen, sollten Sie sich über die verschiedenen Phasen eines Anwendungsmodernisierungsprojekts informieren und darüber, wie Sie Ihre IT-Teams vorbereiten können. Informieren Sie sich auch über Beratungs- und Anbieterdienste, die Ihnen die Migration erleichtern.

Sechs Phasen der Anwendungsmodernisierung

Phase 1: Bewertung

In der Bewertungsphase erstellen Unternehmen ein Profil und bewerten Anwendungen. Das Migrationsteam muss den aktuellen Zustand der Anwendungen und die Anforderungen an den zukünftigen Zustand bewerten, damit die Anwendung in der neuen Umgebung ordnungsgemäß läuft.

Einige Anwendungen sind aus verschiedenen Gründen nicht für den Weg in die Cloud geeignet, zum Beispiel wegen fehlender Geschäftsvorteile, Konformitätsbeschränkungen oder Kostenproblemen. Der Systemintegrator – oder das firmeneigene Team – muss Services für die Ausmusterung von Anwendungen berücksichtigen, um nicht mehr benötigte Anwendungen und deren Abhängigkeiten zu eliminieren.

Ihr Migrationsteam sollte in dieser Phase mit Ihren Geschäftsanwendern sowie mit IT- und Sicherheitsteams zusammenarbeiten. Andere Analysedienste wie Sicherheit, Compliance und Cloud-Kostenoptimierung werden ebenfalls in dieser Phase durchgeführt.

Abbildung 1: So wird der Prozess der Anwendungsmodernisierung von der Bewertung bis zur Verwaltung hin durchlaufen.

Phase 2: Entwicklung

In der Phase der Anwendungsentwicklung werden die Anwendungen teilweise oder vollständig mit modernen, nativen Cloud-Technologien überarbeitet oder umgeschrieben. In dieser können IT-Teams auf Microservices oder Cloud-native Tools umsteigen und gleichzeitig die Anwendungssicherheit neu bewerten und verstärken. Ein Wechsel zur Containerisierung, die die Portabilität erhöht, ist ein natürlicher Schritt zur Migration der Anwendung in eine Multi-Cloud-Umgebung.

Phase 3: Migration

In der Phase der Anwendungsmigration findet die eigentliche Arbeit statt und geht Hand in Hand mit der Entwicklungsphase. Große Cloud-Anbieter und Drittanbieter bieten eine Reihe von Migrationsdiensten an, darunter Migrationsautomatisierung, direkte Netzwerkverbindungen und physische Übertragungsgeräte.

Außerdem gibt es verschiedene Migrationsstrategien, darunter Rehost, Refactor, Revise, Rebuild und Replace. Rehost – allgemein bekannt als Lift and Shift – verschiebt Anwendungen in die Cloud, wie sie sind. Diese Technik war bisher die am weitesten verbreitete Methode, wird aber allmählich durch andere Strategien abgelöst.

Beim modernen Lift-and-Extend-Ansatz wird eine Anwendung in die Cloud verlagert, wobei einige Anwendungskomponenten durch Cloud-Dienste ersetzt werden. So ersetzt ein Unternehmen beispielsweise eine lokale MySQL-Datenbank durch Amazon Aurora, um eine bessere Integration mit anderen nativen AWS-Angeboten zu erreichen.

Phase 4: Integration

Die Phase der Anwendungsintegration und -transformation konzentriert sich auf die Integration der neu modernisierten Anwendungen mit anderen Cloud-Services, Legacy-Systemen oder externen APIs.

Phase 5: Testen

Die Test- und Validierungsphase findet statt, bevor die modernisierten Anwendungen in der Produktion eingesetzt werden. Die IT- und QA-Teams führen umfangreiche Tests und Validierungen durch, um sicherzustellen, dass die Anwendungen wie erwartet funktionieren, sicher sind und die Leistungsanforderungen erfüllen.

Phase 6: Verwalten

Die Verwaltungs- und Überwachungsphase ist die letzte Phase des Modernisierungsprozesses, in der die IT-Teams die modernisierten Anwendungen in der Cloud bereitstellen. Die Teams richten auch die Überwachung und Protokollierung ein, um die Anwendungsleistung, Sicherheit und Kostenoptimierung zu gewährleisten.