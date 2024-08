Tipps für eine erfolgreiche Storage-Migration

Jedes Unternehmen kommt an einen Punkt, an dem eine Änderung der Speicherumgebung notwendig wird. Ein Plan für die Speichermigration ist in diesen Situationen von entscheidender Bedeutung.

Unternehmen erzeugen eine ständig wachsende Datenmenge. Die vorhandenen Ressourcen sind möglicherweise nicht in der Lage, die Speicheranforderungen zu erfüllen. Ein angemessener Plan berücksichtigt mehrere Aspekte.

Warum ein Speichermigrationsplan wichtig ist Angenommen, die IT-Abteilung und die Geschäftsleitung sind sich einig, dass ein Wechsel der Speichereinrichtungenerforderlich ist, dann ist ein Speichermigrationsplan der nächste logische Schritt. In diesem Plan werden die Prozesse und Verfahren festgelegt, die für die Verlagerung von Daten, Datenbanken und Systemen auf eine neue, leistungsfähigere Plattform erforderlich sind. Speichermigrationspläne bieten einen Rahmen für die Prüfung von Speicheroptionen, voraussichtlichen Kosten und Problemen im Zusammenhang mit der Vorbereitung, Einführung und Validierung der Leistung nach der Migration.

Phasen und Komponenten eines Speichermigrationsplans Zu den wichtigsten Aktivitäten gehören die Vorbereitung, die Entwicklung des Plans, die Auswahl einer neuen Speicheranordnung, die Festlegung der Migrationsschritte, das Testen der neuen Plattform und die Dokumentation aller Verfahren. Abbildung 1: IT-Verantwortlichen stehen mehrere Optionen für die Storage-Migration zur Verfügung. Im folgenden Abschnitt wird davon ausgegangen, dass die Migration zu einem externen Dienst erfolgt, zum Beispiel zu einem Anbieter von Cloud-Speicher. Erfolgt die Migration innerhalb des Unternehmens, beispielsweise bei der Bereitstellung von NAS oder der Vergrößerung oder Verkleinerung von Speicher-Arrays, kann die Organisation die folgenden Schritte mit einigen Änderungen anwenden. Vorbereitungsphase 1. Identifizieren und organisieren Sie das Datenmigrationsteam. 2. Überprüfen Sie, ob das Team über ausreichende Fachkenntnisse für die Migration verfügt. 3. Informieren Sie die Geschäftsleitung über die geplante Migration. Aufdeckungsphase 4. Identifizieren Sie die zu migrierenden Daten, einschließlich ihrer Wichtigkeit für das Unternehmen und der Auswirkungen eines Verlusts. 5. Ermitteln Sie den Speicherbedarf zum Zeitpunkt der Migration und in den kommenden Monaten, entweder manuell oder mit automatisierten Tools. Bewertungsphase 6. Prüfen Sie die verfügbaren Speicheroptionen, wie zum Beispiel die Erweiterung der Ressourcen am eigenen Standort oder die Umstellung auf Cloud-Speicher oder einen auf Storage spezialisierten MSP. a. Bewerten Sie die technischen Fähigkeiten und finanziellen Aspekte der Kandidaten. b. Prüfen Sie die Fähigkeiten in den Bereichen Data Protection und Datensicherheit. c. Bewerten Sie die Erfahrung des Anbieters bei der Durchführung von Speichermigrationsprojekten. 7. Führen Sie nach der Auswahl einer neuen Plattform eine Finanzanalyse der zu erwartenden Kosten durch, einschließlich der laufenden monatlichen Gebühren, der Investitionskosten für den Kauf neuer Geräte, der Wartungskosten, der Migrationskosten und der Testkosten. 8. Holen Sie die Genehmigung der Geschäftsleitung für die vorgeschlagene Migrationsinitiative und das damit verbundene Budget ein. Planungsphase 9. Bestimmen Sie die Art der Migration - online, offline oder eine Kombination aus beidem. 10. Analysieren Sie die Datenkomponenten, wie Datenquellen und -ziele, Speichergerätetypen, Netzwerkanforderungen und Migrationsstrategien. 11. Erstellen Sie den Migrationsplan und lassen Sie ihn von der Geschäftsleitung genehmigen. 12. Legen Sie Kontrollpunkte während der Migration fest, um den Fortschritt zu überprüfen und eventuelle Probleme zu beheben. 13. Bestimmen Sie die für die Migration zu verwendenden Tools, entweder aus den verfügbaren Produkten oder von dem neuen Speicheranbieter. Vor-Migrationsphase 14. Identifizieren und bereiten Sie den neuen Standort und die Speicherplattformen vor. 15. Regelmäßige Abstimmung mit dem neuen Speicheranbieter in allen Phasen der Migration. 16. Prüfen Sie die Daten im Voraus, um Anomalien zu erkennen. 17. Planen Sie die Migration unter Berücksichtigung der Auswirkungen auf den Geschäftsbetrieb und die Produktionssysteme des Rechenzentrums. 18. Erwägen Sie die Einrichtung einer Testumgebung mit dem Anbieter, um ausgewählte Daten, Datenbanken und Systeme vor der offiziellen Migration zu migrieren. 19. Sichern Sie die Daten wie im Migrationsplan vorgesehen, um ihre Verfügbarkeit zu gewährleisten. 20. Aktualisieren Sie die technologischen Notfallpläne, um alle ungeplanten Ereignisse zu berücksichtigen, die die Migration gefährden könnten. Migrationsphase 21. Stellen Sie sicher, dass die Daten sicher verschoben werden, indem Sie die Daten verschlüsseln und die Netzwerkbandbreite optimieren. 22. Überprüfen Sie an jedem Kontrollpunkt den Fortschritt der Migration und beheben Sie Leistungs-, Sicherheits-, Netzwerk- oder andere Probleme. 23. Testen und bestätigen Sie, dass die Daten erfolgreich migriert wurden. 24. Aktualisieren und rekonfigurieren Sie das/die bisherige(n) Speichersystem(e) für mögliche neue Anwendungen. 25. Nehmen Sie Altsystemen oder andere nicht mehr benötigten Anlagen aus dem Betrieb. Post-Migrationsphase 26. Planen Sie ein Treffen mit dem IT-Speicherteam und dem Team des Speicheranbieters, um die Migration zu überprüfen und zu besprechen, was funktioniert hat und was nicht. 27. Bereiten Sie einen Bericht vor, der das oben genannte Treffen zusammenfasst und die gelernten Lektionen und Maßnahmen für die Zukunft aufzeigt. 28. Vorbereitung und Durchführung eines Briefings für die Geschäftsleitung über die Migration und ihren potenziellen Wert für das Unternehmen. 29. Dokumentieren Sie die neuen Speicherverfahren und aktualisieren Sie alle Richtlinien zur Datenspeicherung und Datenverwaltung.