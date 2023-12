Wie man Legacy-Anwendungen richtig modernisiert

Für viele Unternehmen ist ein proaktiver Ansatz zur Systemmodernisierung gleichermaßen wichtig und einschüchternd.

Die Technik ist ein wesentlicher Bestandteil des Unternehmenserfolgs, weshalb alle Organisationen über einen IT-Stack verfügen müssen, der in der Lage ist, die nahtlosen Dienste und Erfahrungen zu liefern, die für den Wettbewerbsvorteil des Unternehmens erforderlich sind. Aus diesem Grund achten CIOs und IT-Führungskräfte sehr genau auf die Legacy-Technologie, die in ihrer IT-Umgebung verbleibt, um sie kontinuierlich zu modernisieren. Die Modernisierung ist jedoch eine komplizierte Aufgabe.

Viele Altsysteme enthalten große Datenmengen und unterstützen wichtige Prozesse. Diese Systeme sind mit unzähligen anderen wichtigen Systemen verflochten. Den Unternehmen fehlen oft das institutionelle Gedächtnis und die Dokumentation mit Details zu ihren Programmier- und Integrationspunkten.

Im Folgenden finden Sie sechs wichtige Schritte, mit denen CIOs und IT-Leiter Legacy-Anwendungen modernisieren können.

„Sie brauchen die Unterstützung der Geschäftsleitung, damit Sie die richtigen Mitarbeiter und Budgets bereitstellen können“, sagt Dave Powner, Executive Director beim Center for Data-Driven Policy von Mitre, einer gemeinnützigen Forschungs- und Entwicklungsorganisation.

CIOs und IT-Leiter sollten die Modernisierung nicht im Alleingang in Angriff nehmen, wenn sie erfolgreich sein wollen. Stattdessen sollten sie sich um die Unterstützung ihrer Kollegen aus der Chefetage und des Vorstandes bemühen, um die notwendigen Ressourcen für die Ablösung der Legacy-Technologie zu erhalten.

2. Berücksichtigen Sie die Marktposition des Unternehmens

Unternehmen, die schnell auf sich ändernde Marktbedingungen, Mitarbeiterbedürfnisse, Kundenerwartungen und das breitere Kundenerlebnis reagieren können, werden am erfolgreichsten sein.

„Die Unternehmen, die am besten positioniert sind, um all das zu tun, sind diejenigen, die digital am weitesten fortgeschritten sind“, sagt Joe Davey, Partner bei West Monroe, einem Unternehmen für digitale Dienstleistungen.

CIOs sollten laut Davey zusammen mit ihren Partnern in der Geschäftsleitung prüfen, wo sie derzeit in ihrer Branche und im Vergleich zu ihren Mitbewerbern stehen, und festlegen, wo sie in Zukunft stehen wollen. CIOs sollten sich fragen, ob das Führungsteam möchte, dass ihr Unternehmen führend ist, zurückbleibt oder irgendwo dazwischen liegt.

„Verstehen Sie, wer Sie in der Branche sind und wo Sie hinwollen“, erläutert er. „Das ist die Grundlage für die Modernisierungsarbeit, um dorthin zu gelangen, wo Sie sein wollen, und für die Lücken, die Sie schließen müssen.“