Die Risiken bei der Modernisierung von Anwendungen begrenzen

Die Modernisierung von Anwendungen bringt in Bereichen wie Finanzen und Betrieb große Vorteile, birgt aber auch einige ernsthafte Risiken. Wenn bei einer Modernisierungsinitiative etwas schief geht, kann das gesamte Projekt scheitern. Das führt nicht nur dazu, dass das Unternehmen die mit der Modernisierung angestrebten Ziele nicht erreichen kann, sondern auch dazu, dass die dafür aufgewendete Zeit und das Geld verloren gehen.

Cloud-Teams müssen die mit der App-Modernisierung verbundenen Risiken systematisch managen. Lernen Sie die vier häufigsten Risiken kennen und erfahren Sie, wie Sie sie bewältigen können.

Typische Risiken bei der Moderninsierung von Anwendungen

Die Risiken, die mit der App-Modernisierung verbunden sind, sind vielfältig, und die Unmöglichkeit, genau vorherzusagen, was schief gehen könnte, macht Modernisierungsprojekte so riskant. Es ist ein bisschen wie bei der Planung von Disaster Recovery: Wenn Sie im Voraus genau wüssten, welche Art von Katastrophe auf Sie zukommen könnte, wäre die Planung viel einfacher. Das ist aber nicht der Fall und deshalb müssen Sie für eine Vielzahl von unvorhersehbaren Risiken planen.

Im Zusammenhang mit der Planung der App-Modernisierung lassen sich viele Risiken in vier Hauptkategorien einteilen: Finanzen, Betrieb, Personal, Security und Compliance. Sorgen Sie dafür, dass Sie gegen die meisten Risiken, die ein Projekt ins Wanken bringen könnten, gewappnet sind, indem Sie jede dieser Kategorien in Ihre Modernisierungspläne einbeziehen.

Finanzielle Risiken

Finanzielle Risiken ergeben sich aus der Möglichkeit, dass das Budget für ein Modernisierungsprojekt nicht mit der Realität übereinstimmt. Wenn zum Beispiel die Überarbeitung der Codebasis einer Anwendung doppelt so lange dauert wie geplant, sind die Kosten für die Entwickler viel höher. Oder die Migration von Daten für eine modernisierte Anwendung aus dem Unternehmen in die Cloud könnte teurer werden, als Sie vorhergesagt haben.

Operative Risiken

Operative Risiken ergeben sich aus Problemen bei der Vorhersage der betrieblichen Anforderungen der Modernisierung. Zum Beispiel erfordert ein Projekt die Beteiligung von mehr Ingenieuren als erwartet. Das wirkt sich auf andere Geschäftsinitiativen aus, da weniger Techniker für deren Unterstützung zur Verfügung stehen.

Personelle Risiken

Es ist möglich, dass das derzeitige Personal nicht in der Lage ist, eine Modernisierungsinitiative in vollem Umfang zu unterstützen, weil es nicht über die erforderlichen Kenntnisse in den verwendeten Technologien verfügt. Das kann auf eine ungenaue Einschätzung der aktuellen Fähigkeiten Ihrer Mitarbeiter sowie auf ungenaue Vorhersagen darüber zurückzuführen sein, welche Technologien für das Projekt erforderlich sein werden.

Sicherheits- und Compliance-Risiken

Da durch die Modernisierung Anwendungen umgestaltet werden, kann das Projekt neue Herausforderungen in Beug auf Sicherheit und Compliance mit sich bringen. So kann es beispielsweise erforderlich sein, sensible Daten aus einer alten Anwendung in die Cloud zu migrieren. Das erfordert die Konfiguration einer neuen Art von Zugriffskontrollsystem, zum Beispiel des Identitäts- und Zugriffsverwaltungsdienstes Ihres Cloud-Anbieters, um Ihre Daten zu schützen. Darüber hinaus schafft die zunehmende architektonische Komplexität, die oft aus der Überarbeitung von Legacy-Anwendungen resultiert, neue Sicherheitsherausforderungen.