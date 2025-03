Sicherheit und Widerstandsfähigkeit von Mainframes verbessern

Kritische Infrastruktursysteme, von Stromnetzen bis hin zu Gesundheitsnetzwerken, bilden das Rückgrat des modernen Alltags. Diese Systeme müssen immer komplexeren Bedrohungen und Herausforderungen standhalten, einschließlich Cyberangriffen und sich entwickelnden Compliance-Anforderungen. Das Herzstück vieler dieser kritischen Systeme ist ein bewährtes, aber oft übersehenes Arbeitspferd: der Mainframe. Seit Jahrzehnten sind Mainframes die unterschätzten Helden hinter vielen dieser Systeme, die es Unternehmen ermöglichen, umfangreiche Transaktionen zu verarbeiten, sensible Daten zu schützen und eine zuverlässige Leistung zu erbringen. Da sich die digitale Transformation jedoch beschleunigt, müssen diese robusten Systeme modernisiert werden, um effektiv zu bleiben.

Laut Forrester sehen 41 Prozent der IT-Führungskräfte weltweit Sicherheit und Compliance als ihre größte Sorge bei Modernisierungsinitiativen an. Das unterstreicht, wie wichtig der Schutz der Infrastruktur ist. Folgende Faktoren zur Stärkung der Sicherheit und Widerstandsfähigkeit des Mainframes sind wichtig.

1. Stärkung von Sicherheit und Compliance durch robustes Datenmanagement

Mainframes bieten grundsätzlich ein hohes Maß an Sicherheit, insbesondere von Daten, die in zentralisierten Umgebungen gespeichert sind. In den heutigen Hybrid-Cloud-Landschaften vervielfachen sich jedoch die Herausforderungen, wenn IT-Teams Daten verwalten, die über verschiedene Umgebungen hinweg fließen.